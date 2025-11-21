Tin sáng 21/11: Đường sắt tạm ngừng chạy do mưa lũ, đổi trả vé online miễn phí thế nào?; Miền Bắc có thể xuất hiện sương muối, Nam Trung Bộ còn mưa
GĐXH - Mưa lớn kéo dài tại khu vực Nam Trung Bộ đã khiến hoạt động vận tải đường sắt bị tê liệt; Không khí lạnh có xu hướng suy yếu nhưng miền Bắc vẫn rét về đêm và sáng, nguy cơ sương muối.
Đường sắt tạm ngừng chạy do mưa lũ, đổi trả vé online miễn phí thế nào?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Đường sắt Việt Nam cho biết, hành khách có thể sử dụng tính năng trả vé trực tuyến không thu phí đối với các trường hợp lịch chạy tàu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố đặc biệt, gây tắc đường, chậm giờ hoặc hủy chuyến.
Theo đó khi phát sinh sự cố, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt sẽ ban hành văn bản triển khai đến các đơn vị liên quan trong ngành, gửi thông báo trực tiếp đến hành khách có vé đi tàu trong thời gian bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo mọi thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và minh bạch.
Sau khi nhận được thông báo, hành khách có thể thực hiện trả vé không mất phí ngay trên website https://dsvn.vn mà không cần đến nhà ga để làm thủ tục như trước đây.
Hệ thống bán vé điện tử sẽ tự động tiến hành hoàn trả số tiền vé vào tài khoản đã được sử dụng khi thanh toán. Tính năng được áp dụng từ ngày 15/11.
Dự báo thời tiết 21/11/2025: Miền Bắc có thể xuất hiện sương muối, Nam Trung Bộ còn mưa
Theo VietnamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, không khí lạnh suy yếu dần ở miền Bắc, nhưng tăng cường mạnh xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng với mức nhiệt cao nhất trên 23 độ; sáng và đêm trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày hôm nay, 21/11, không mưa, ngày nắng; trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 23 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa vài nơi; trời se lạnh.
Trong khi đó, phía Đông TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa vẫn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Cụ thể, từ chiều tối hôm qua ngày 20 đến hết hôm nay 21/11, những khu vực này lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Sau đó, từ đêm nay đến ngày mai, phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).
Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
Cảnh báo, đêm 22-23/11, phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk còn mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.
Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.
Băng rừng, vượt sạt lở gần 5 tiếng đưa sản phụ đi sinh an toàn
Báo sức khỏe & Đời sống đưa tin, ngày 20/11, Đồn Biên phòng La Êê (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ một sản phụ vượt rừng ra trung tâm xã Chà Val (TP Đà Năng) sinh nở an toàn.
Khoảng 0h30 cùng ngày, Trạm Quân dân y xã La Êê tiếp nhận sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân (trú thôn Pà Oi) có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh.
Qua thăm khám, Thiếu tá, bác sĩ Mai Tấn Tây nhận định đây là ca sinh khó nên quyết định chuyển ra Phòng khám Đa khoa Chal Val, cách trạm 35km.
Song, do mưa lớn kéo dài những ngày qua nên nhiều đoạn đường từ trung tâm xã La Êê ra xã Chà Val bị sạt lở, phương tiện không thể lưu thông.
Trước tình thế cấp bách, Đồn Biên phòng La Êê cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng của địa phương dùng cáng để vận chuyển sản phụ. Cùng lúc này, đơn vị liên lạc với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) dùng xe đón đoàn tại điểm tắc cuối cùng.
Đơn vị cũng cử bác sĩ Tây và Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Vũ Trung đi cùng để hỗ trợ kịp thời. Sau 5 tiếng vượt đường rừng, sản phụ được đưa tới Phòng khám Đa khoa Cha Val an toàn.
Đến 8h30, sản phụ Vân đã sinh một bé gái nặng 3,5kg. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc.
Công an Hà Nội giải cứu 2 cháu bé trượt chân rơi xuống hố sâu khi đi dã ngoại
Theo VTCNew, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội vừa giải cứu thành công 2 cháu bé trượt chân rơi xuống hố sâu và bị mắc kẹt.
Hồi 13h47 ngày 20/11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc 2 cháu bé bị mắc kẹt dưới một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thuộc thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ.
Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy điều động lực lượng và phương tiện của Đội CC&CNCH khu vực số 28 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ.
Ngay khi có mặt tại hiện trường, nhận định địa hình khu vực núi đá phức tạp, việc tiếp cận hố sâu gặp nhiều khó khăn, chỉ huy lực lượng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai trinh sát, tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để xác định chính xác vị trí các nạn nhân.
Lực lượng cứu nạn đồng thời tổ chức sơ cứu ban đầu và sử dụng thiết bị chuyên dụng để triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ, đưa các nạn nhân lên vị trí an toàn.
Mặc dù công tác cứu hộ diễn ra trong điều kiện địa hình hiểm trở, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các biện pháp kỹ thuật đã được triển khai khẩn trương, đồng bộ.
Sau một thời gian nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đưa được 2 nạn nhân ra khỏi hố sâu và chuyển tới vị trí an toàn.
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình đi dã ngoại cùng gia đình tại khu vực núi Trầm, cháu trai 4 tuổi và cháu gái 14 tuổi trượt chân rơi xuống hố sâu và bị mắc kẹt, không thể tự thoát lên. Hiện sức khỏe của hai cháu ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Khởi tố thanh niên 19 tuổi dùng ảnh "nhạy cảm" để cưỡng đoạt tài sản bạn gái
VOV đưa tin, theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, L.T.P quen và nảy sinh tình cảm với cháu N (SN 2009). Trong quá trình liên lạc, P lén ghi lại màn hình cuộc gọi video chứa nội dung nhạy cảm mà không có sự đồng ý của N.
Sau đó, P nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh này cho bạn bè và người thân nếu N không chuyển tiền. Lo sợ gia đình biết chuyện, N đã nhiều lần chuyển hơn 100 triệu đồng cho P.
Trước đó, ngày 14/11, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định hành vi của P đủ dấu hiệu cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" nên đã ra quyết định khởi tố vụ án.
Biên phòng Khánh Hòa liên tiếp cứu nạn hai vụ trôi dạt trên vịnh Nha Trang
Chia sẻ trên VTV, hai ngư dân gồm ông Trần Ngọc Nhật (sinh 1989) và ông Nguyễn Đình Phụng (sinh 1976), cùng trú phường Bắc Nha Trang, bị cuốn trôi ra vịnh.
Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa điều động kíp tàu BP 33.19.01 với 9 cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội 1, đồng thời chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang phối hợp trưng dụng phương tiện của Công ty CP Vinpearl Nha Trang nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến 09 giờ, lực lượng cứu nạn tiếp cận được hai nạn nhân, tiến hành chăm sóc y tế và đưa về bờ an toàn.
Tại khu vực cầu Trần Phú, phường Bắc Nha Trang, Đồn Biên phòng Cầu Bóng phát hiện ba tàu cá bị đứt neo và một ngư dân bị cuốn trôi ra vịnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục điều tàu 09 BP 33.19.01 cơ động đến khu vực biển Hòn Đỏ.
Đến 10 giờ 30, lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn. Nạn nhân là ông Bùi Văn Mỹ (sinh 1970, trú phường Bắc Nha Trang) cả 3 nạn nhân được bàn giao cho gia đình, sức khỏe ổn định.
