Xác định danh tính người đàn ông tử vong ngồi ghế sau vụ xe Mercedes Maybach S600 tông vào xe khách ở Quảng Ninh

VietnamNet dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn rạng sáng 20/11 là người ngồi ghế sau của chiếc Mercedes Maybach S600 tông vào đầu xe khách đang đỗ ở bên đường.

Trước đó, rạng sáng 20/11, Bệnh viện Bãi Cháy nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh). Bệnh viện đã tổ chức lực lượng y bác sĩ cùng xe cứu thương đến hiện trường vụ tai nạn để cấp cứu nạn nhân.

Hiện trường chiếc xe Mercedes Maybach S600 xảy ra tai nạn. Ảnh: Đ.X

Tuy nhiên, lực lượng y tế xác định nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Tài xế điều khiển xe lúc này không có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin từ lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra khoảng 1h10 rạng sáng 20/11 tại đường Bãi Cháy, phường Bãi Cháy (khu Hậu Cần, đoạn trước cửa khách sạn Thái Hà, số 196 đường Bãi Cháy).

Thời điểm trên, xe Mercedes Maybach S600 do anh T.T.H (25 tuổi) điều khiển, di chuyển hướng từ cầu Bãi Cháy về khu Cái Dăm, trên xe chở theo một người đàn ông ngồi phía sau.

Tài xế điều khiển chiếc xe Mercedes Maybach phóng nhanh trong đêm bất ngờ mất lái khi qua khúc cua đường Hậu Cần rồi lao sang làn đường đối diện. Chiếc xe sang húc mạnh vào đầu một chiếc xe khách đang đậu ven đường.

Video: Xe Mercedes Maybach húc vào xe khách (Nguồn: VietnamNet)

Diễn biến toàn bộ vụ tai nạn đã được camera nhà dân ghi lại. Theo hình ảnh từ camera, sau khi húc mạnh vào đầu xe khách, chiếc Mercedes Maybach xoay vài vòng rồi văng ra một đoạn xa.

Vụ tai nạn đã làm phần đầu xe khách bị hư hỏng. Phần đầu và thân xe Mercedes Maybach bị móp méo, một cánh cửa sau của xe cũng văng ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bãi Cháy đã phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh đến hiện trường ghi nhận thông tin, tổ chức khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.