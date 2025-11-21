Mới nhất
Bẫy lừa 'làm nhiệm vụ nhận hoa hồng' suýt cuốn mất 250 triệu đồng của một người dân ở Cao Bằng

Thứ sáu, 16:08 21/11/2025 | Thời sự
GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc lừa đảo trực tuyến bằng hình thức làm nhiệm vụ trên sàn thương mại điện tử Shopee để nhận “hoa hồng” hấp dẫn

Ngày 21/11, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, ngày 20/11/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kịp thời phối hợp với Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Cao Bằng ngăn chặn thành công vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, bằng hình thức làm nhiệm vụ trên sàn thương mại điện tử Shopee để nhận "hoa hồng" hấp dẫn, không để người dân mất số tiền 250.000.000 đồng.

Cụ thể, anh N (trú tại xã Nguyễn Huệ, Cao Bằng) nhận được cuộc gọi mời tham gia làm nhiệm vụ đặt các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử để hưởng lợi nhuận. Thấy công việc đơn giản mà lại có thêm thu nhập, anh N đã tham gia theo đường link do các đối tượng cung cấp giả mạo sàn thương mại điện tử Shopee. Tại đây, các đối tượng đã hướng dẫn anh N hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra để nhận tiền "hoa hồng" với lợi nhuận lên đến 35% số vốn ban đầu bỏ ra.

Sau đó, anh N đến Ngân hàng BIDV Cao Bằng đề nghị được rút sổ tiết kiệm trước kỳ hạn và vay thêm số tiền lớn với lý do giải quyết công việc.

Bẫy lừa 'làm nhiệm vụ nhận hoa hồng' suýt cuốn mất 250 triệu đồng của một người dân ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng tuyên truyền anh N không làm theo hướng dẫn của đối tượng.

Thấy anh N có nhiều dấu hiệu bất thường nên nhân viên ngân hàng đã tạm thời dừng giao dịch chuyển tiền, đồng thời khuyến cáo anh N về việc có thể anh N đang bị các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, do các đối tượng tạo dựng kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi, tạo lập ứng dụng ví điện tử giả hiển thị số tiền "hoa hồng" hấp dẫn và anh N hoàn toàn tin tưởng số tiền đó có thể rút được, do vậy anh N vẫn quyết định chuyển số tiền 250.000.000 đồng cho các đối tượng.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Ngân hàng BIDV đã thông tin vụ việc đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xử lý.

Ngày khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, đưa ra các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng phổ biến hiện nay, đề nghị anh N không tiếp tục làm theo hướng dẫn các đối tượng. Sau khi nghe giải thích, anh N đã nhận ra bản chất vụ việc, dừng thực hiện giao dịch chuyển tiền, không để mất số tiền lớn.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng mời chào "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng", "kiếm tiền siêu lợi nhuận" trên không gian mạng. Khi nghi vấn bị lừa đảo, kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Nhật Tân
