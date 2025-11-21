Bật mí nguyên nhân khiến miền Trung vẫn mưa như trút nước, lũ trên các sông vượt mức kỷ lục
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiễu động gió Đông kết hợp với không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh khiến mưa lớn ở khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra. Lũ trên nhiều sông rất cao gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục còn có mưa rất to. Do đó lũ trên nhiều sông rất cao, mức kỷ lục gây ra tình trạng ngập lụt.
Tổ hợp hình thế gây mưa là nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ.
Vùng mưa tập trung ở phía Đông khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Đắk Lắk và phía Bắc của Khánh Hòa. Tổng lượng mưa từ 70-150mm, có nơi mưa vượt 250mm.
Tuy mưa không cực đoan như những ngày trước nhưng trên nền lũ tại các sông đang cao kỷ lục tiềm ẩn rất nhiều hiểm họa. Ngập lụt sâu sẽ tiếp tục tiếp diễn tại hạ lưu các khu vực ven sông.
Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông xảy ra rải rác. Có nơi có mưa to với lượng trên 50mm, kèm theo dông lốc, sấm sét, gió giật nguy hiểm.
Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết rét về đêm và sáng sớm. Đến trưa và chiều nắng lên nhiệt độ tăng nhanh cao nhất từ 21-24 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Ít mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả nay xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả nay xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
