Dự báo thời điểm mưa lớn ở miền Trung giảm, nước rút

Mưa lớn ở miền Trung bao giờ giảm?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay (21/11), phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 20/11 đến 08 giờ ngày 21/11 phổ biến 30–70mm, cục bộ >100mm, như:

- Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 199.1mm.

- Đại Lãnh (Khánh Hòa) 167.3mm.

- Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 148.8mm.

Dự báo mưa lớn trong 24–48 giờ tới (từ 21/11 đến hết đêm 22/11):

Phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến: 70–150mm, cục bộ có nơi mưa trên 300mm.

Cảnh báo cường suất mưa lớn: >100mm/3h.

Các nơi khác:

Ngày và đêm 21/11, khu vực TP Huế, phía Nam Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Ngày và đêm 23/11, ở TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi mưa trên 100mm.

Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Do mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến ngày 24/11. Ảnh minh họa: VNN

Dự báo lũ trên các sông do ảnh hưởng của mưa lớn

Theo bản tin lũ mới nhất, lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn và trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa sẽ xuống dưới mức BĐ2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức BĐ1; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục xuống và ở mức BĐ1, tại trạm Phú Lâm sẽ xuống dưới mức BĐ1; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức BĐ3.

Cảnh báo trong những giờ tiếp theo, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang ở mức BĐ1 đến trên BĐ1; lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Srêpôk ở trên mức BĐ3.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Mưa lũ miền Trung khiến 41 người chết, hơn 50 nghìn ngôi nhà chìm trong nước Tối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 41 người chết. Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 16 người; Khánh Hòa 14 người; Lâm Đồng 4 người; Gia Lai 3 người; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người thiệt mạng.