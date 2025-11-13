Bộ Y tế vào cuộc vụ công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại Huế

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế chiều 12/11 đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Huế về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 11/11/2025 trên địa bàn phường Hương Trà, thành phố Huế ghi nhận một số công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại bếp ăn tập thể của một công ty đóng trên địa bàn với các triệu chứng buồn nôn, dị ứng.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cùng đó tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hương Trà (Thành phố Huế) Ảnh: Hoàng Dũng

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế Thành phố Huế thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 20/10/2025 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể, Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm và Công văn số 271/ATTP-NĐTT ngày 18/02/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn năm 2025.

Bên cạnh đó theo dõi sát diễn biến tình hình ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng và thông báo cho người dân yên tâm và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.