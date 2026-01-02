6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiên

Vì sao nước ép tự nhiên có lợi cho người cao huyết áp?

Cao huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim mạch và đột quỵ. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị y khoa, chế độ ăn uống hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chỉ số huyết áp. Trong đó, các loại nước ép từ rau củ quả tự nhiên giàu kali, chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học được chứng minh có thể hỗ trợ hạ huyết áp một cách an toàn.

Video trong bài này sẽ giới thiệu 6 loại nước ép tự nhiên phổ biến, dễ thực hiện tại nhà, có lợi cho người huyết áp cao khi sử dụng đúng cách. Đồng thời, chuyên gia cũng khuyến nghị thời điểm uống, liều lượng phù hợp và những nhóm người cần thận trọng để tránh lạm dụng, đảm bảo hiệu quả và an toàn cho sức khỏe.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

