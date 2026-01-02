5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơn

Cách ăn trái cây đúng để tối ưu sức khoẻ não bộ

Não bộ cần được nuôi dưỡng đúng cách để duy trì trí nhớ, khả năng tập trung và tư duy linh hoạt theo thời gian. Bên cạnh giấc ngủ và vận động, chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt, trong đó trái cây là nguồn cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa và dưỡng chất thiết yếu cho não. Video trên đây sẽ chỉ ra 5 loại trái cây quen thuộc như việt quất, chuối, cam, táo và bơ có tác dụng hỗ trợ chức năng não bộ, cải thiện trí nhớ và tăng sự tập trung nếu sử dụng đều đặn, đúng cách. Đây là lựa chọn đơn giản, dễ áp dụng cho mọi lứa tuổi để bảo vệ sức khỏe não bộ lâu dài.

Muốn giảm cân nhanh mà không mệt? 3 loại trái cây ăn vào buổi sáng giúp đốt mỡ hiệu quả GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn hay ép mình theo chế độ khắc nghiệt. Chỉ cần chọn đúng loại trái cây vào buổi sáng, bạn đã có thể kiểm soát cơn đói, hỗ trợ đốt mỡ và duy trì năng lượng suốt ngày dài. Video dưới đây sẽ gợi ý 3 loại trái cây quen thuộc nhưng lại rất có lợi cho quá trình giảm cân nếu ăn đúng thời điểm.