Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan

Thứ năm, 14:23 25/09/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nối tiếp London Fashion Week, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xuất hiện nổi bật, thần thái đầy thu hút tại Milan Fashion Week cùng nhà mốt Fendi.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 1.Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London

GĐXH - Màn xuất hiện vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London Fashion Week 2025 đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 2.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi xuất hiện tại Fendi Fashion Show thuộc Milan Fashion Week 2025 – một trong những tuần lễ thời trang danh giá bậc nhất thế giới. Đặc biệt, Lương Thùy Linh là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam nhận được lời mời tham dự trực tiếp từ nhà mốt Fendi.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 3.

Xuất hiện tại sự kiện, Lương Thùy Linh mang đến thần thái cuốn hút, vẻ đẹp thanh lịch cùng phong cách thời trang hiện đại.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 4.

Bộ sưu tập mới của Fendi đã mang đến những thiết kế đậm tính sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa sự tối giản hiện đại và những chi tiết thủ công tinh xảo – điều làm nên bản sắc đặc trưng của thương hiệu.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 5.

“Được trực tiếp trải nghiệm và chiêm ngưỡng những sáng tạo từ Fendi là cơ hội quý giá với Linh. Không chỉ học hỏi thêm về ngôn ngữ thời trang, Linh còn thấy rõ sức mạnh của sự sáng tạo, cách mà thời trang có thể kết nối văn hóa và truyền cảm hứng cho khán giả toàn cầu", Lương Thùy Linh bày tỏ.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 6.

Đại diện Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Fendi vì lời mời: “Linh thực sự vinh dự khi được góp mặt tại một sự kiện tầm cỡ quốc tế như Milan Fashion Week. Đây không chỉ là cơ hội cá nhân, mà còn là dịp để Linh mang hình ảnh của người con Việt Nam tự tin, hiện đại và hội nhập đến gần hơn với bạn bè thế giới".

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 7.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 8.

Chỉ ít ngày trước đó, Lương Thùy Linh cũng bất ngờ xuất hiện tại London Fashion Week 2025. Sự hiện diện liên tiếp tại hai tuần lễ thời trang lớn nhất hành tinh – London và Milan – không chỉ thể hiện vị thế cá nhân mà còn khẳng định sự tin tưởng từ các thương hiệu quốc tế dành cho đại diện Việt Nam. 

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 9.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 10.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 11.

Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam, Lương Thùy Linh đã không ngừng khẳng định bản thân ở nhiều vai trò: từ MC song ngữ, diễn giả, cho đến đại diện Việt Nam tại các sự kiện văn hóa – nghệ thuật quốc tế. 

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 12.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week với phong cách thời trang Fendi - Ảnh 13.

 Lần xuất hiện tại London Fashion Week và Milan Fashion Week tiếp tục chứng minh sự đa dạng và bản lĩnh của nàng hậu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thời trang.


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London

Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Clip nam chính 'Mưa đỏ' nhìn Lương Thùy Linh tình tứ, gây sốt mạng xã hội

Clip nam chính 'Mưa đỏ' nhìn Lương Thùy Linh tình tứ, gây sốt mạng xã hội

'Soi' brand của Lương Thùy Linh: Bị chê mẫu mã, chất liệu mà giá đắt

'Soi' brand của Lương Thùy Linh: Bị chê mẫu mã, chất liệu mà giá đắt

Cùng chuyên mục

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Đẹp - 2 giờ trước

GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.

Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn

Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn

Đẹp - 19 giờ trước

GĐXH - Người mệnh Kim phù hợp với màu ánh kim, màu sáng trắng, màu vàng, những màu sắc kim loại đều phù hợp nhưng phù hợp nhất vẫn là màu vàng và màu trắng.

Cách phối đồ với quần ống loe thu hút giới trẻ siêu hack dáng

Cách phối đồ với quần ống loe thu hút giới trẻ siêu hack dáng

Đẹp - 22 giờ trước

GĐXH - Quần ống loe hiện là item thịnh hành trong thời trang giới trẻ. Với đủ màu sắc và kiểu dáng từ quần ống loe, nàng có thể biến tấu gu thời trang của mình theo nhiều phong cách khác nhau để thể hiện cá tính riêng của bản thân.

Nhan sắc 'hack tuổi' của Phương - nữ phản diện trong 'Tử chiến trên không'

Nhan sắc 'hack tuổi' của Phương - nữ phản diện trong 'Tử chiến trên không'

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Xuân Văn - vai Phương là nữ phản diện trong phim "Tử chiến trên không", ngoài tài năng diễn xuất, sắc vóc đời thực cũng gây chú ý với khán giả.

Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Trâm Anh gây ấn tượng với khán giả khi vào vai tiếp viên hàng không tên Nhàn trong "Tử chiến trên không". Ngoại hình đẹp cùng gương mặt sáng đã giúp mỹ nhân sinh năm 1995 ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả.

Mặc quần âu đi với giày gì?

Mặc quần âu đi với giày gì?

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Quần âu - item thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của hầu hết mọi người, nhưng bạn đã biết cách phối giày với quần âu sao cho phù hợp và thời trang nhất chưa? Hãy đọc bài viết sau.

Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng người

Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng người

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Quần tây là item thời trang mà bất kỳ quý ông nào cũng nên có và sở hữu cho mình vài thiết kế trong tủ đồ. Các chàng trai có thể tận dụng tối đa chiếc quần này dành cho mọi hoạt động như đi làm, đi học, hẹn hò, sự kiện…

'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn ào

'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn ào

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa thu hút với phong cách thời trang đa dạng và sắc vóc nổi bật.

Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị

Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Bé Quyên đã bước ra khỏi vùng an toàn của lĩnh vực thời trang, cô quyết định dấn thân trên con đường diễn xuất. Người đẹp đang được hứa hẹn tạo dấu ấn khi hóa thân nàng ma nữ nhiều u sầu trong phim điện ảnh của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Áo thun phối sơ mi nam không quá khó. Hy vọng qua những gợi ý có trong bài viết sau sẽ bật mí các chàng trai sẽ có thêm cho những cách phối đồ riêng phù hợp để tự tin khẳng định bản thân.

Xem nhiều

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Đẹp

GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Đẹp
Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Giảm cân
Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Đẹp
Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top