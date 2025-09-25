Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan
GĐXH - Nối tiếp London Fashion Week, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xuất hiện nổi bật, thần thái đầy thu hút tại Milan Fashion Week cùng nhà mốt Fendi.
Chỉ ít ngày trước đó, Lương Thùy Linh cũng bất ngờ xuất hiện tại London Fashion Week 2025. Sự hiện diện liên tiếp tại hai tuần lễ thời trang lớn nhất hành tinh – London và Milan – không chỉ thể hiện vị thế cá nhân mà còn khẳng định sự tin tưởng từ các thương hiệu quốc tế dành cho đại diện Việt Nam.
Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam, Lương Thùy Linh đã không ngừng khẳng định bản thân ở nhiều vai trò: từ MC song ngữ, diễn giả, cho đến đại diện Việt Nam tại các sự kiện văn hóa – nghệ thuật quốc tế.
Lần xuất hiện tại London Fashion Week và Milan Fashion Week tiếp tục chứng minh sự đa dạng và bản lĩnh của nàng hậu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thời trang.
