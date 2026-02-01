MC Thanh Mai gây chú ý với những thiết kế áo dài Tết vừa truyền thống vừa hiện đại
GĐXH - Trải lòng nhân dịp Tết đến xuân về, MC Thanh Mai còn gây ấn tượng mạnh mẽ với những thiết kế áo dài vừa giữ được nét duyên dáng truyền thống vừa hòa quyện phong cách hiện đại, sang trọng.
Áo dài luôn là trang phục không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về, mang trong mình giá trị văn hóa sâu sắc và nét đẹp truyền thống của người Việt. Mới đây, MC Thanh Mai đã chia sẻ bộ ảnh áo dài Tết đầy duyên dáng cùng những tâm sự xúc động về Hà Nội và quê hương.
"Có một điều rất lạ... Nhiều người trong chúng ta không sinh ra ở Hà Nội. Chúng ta đến đây với một chiếc balo, một ước mơ, và rất nhiều cố gắng để lập thân, lập nghiệp. Ta sinh kế tại nơi đây bằng sự bền bỉ và dĩ nhiên mỗi người yêu Hà Nội theo cách của riêng mình.
Nhưng Tết đến thì khác... Dù có yêu Hà Nội đến đâu thì trong những ngày cuối năm, ai cũng muốn được trở về nơi mình được sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn... Tết là lúc người ta nhận ra, mình đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ thôi thuộc về một chốn nào đó rất cũ - là quê hương... Và Tết, suy cho cùng, không chỉ là một ngày lễ mà là một lời nhắc rất khẽ: dù đi đâu, làm gì, trong mỗi chúng ta, vẫn luôn có một con đường mang tên: Trở về nhà!", nữ MC trải lòng. Và áo dài Tết trong bộ ảnh như một biểu tượng của sự trở về ấy, sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cá nhân và cội nguồn.
Bộ ảnh áo dài của Thanh Mai không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam mà còn là hình ảnh ẩn chứa nhiều cảm xúc, gợi nhớ về những giá trị cội nguồn, sự gắn bó thiêng liêng với quê hương.
Chiếc áo dài màu hồng pastel với họa tiết hoa văn tinh tế, cùng những điểm nhấn xanh ngọc ở cổ tay và tà áo, hòa quyện với không gian cổ kính đặc trưng, tạo nên một tổng thể vừa sang trọng vừa đậm đà bản sắc văn hóa. MC Thanh Mai như gửi gắm trong từng khung hình thông điệp về sự trở về, về nơi chốn thân thương – nơi luôn chờ đón ta với vòng tay rộng mở, bất kể ta đã đi xa đến đâu.
Ngắm những bộ trang phục áo dài ấn tượng của MC Thanh Mai:
Với vai trò MC và giảng viên Khoa Văn hóa Nghệ thuật, MC Thanh Mai luôn lựa chọn áo dài truyền thống không chỉ trong dịp Tết mà còn trong những dịp quan trọng khác.
MC Thanh Mai gây ấn tượng khi lựa chọn chiếc áo dài cách tân đầy ấn tượng với gam màu đen chủ đạo kết hợp cùng tà áo vàng rực rỡ, tạo nên sự tương phản hài hòa và cuốn hút. Thiết kế áo dài này không chỉ giữ được nét truyền thống đặc trưng của trang phục Việt Nam mà còn mang phong cách hiện đại với phần cổ yếm độc đáo, điểm nhấn họa tiết ánh kim tinh tế trải dài trên thân áo, thể hiện sự sang trọng và thời thượng.
Trong một sự kiện, MC Thanh Mai chọn chiếc áo dài màu đỏ tươi rực rỡ với thiết kế tay bồng cách điệu từ cánh hoa sen tạo điểm nhấn nổi bật, mang đến vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng truyền thống của người phụ nữ Việt.
