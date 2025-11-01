Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi
GĐXH - Sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài phủ nhận sở hữu chiếc mô tô bị hiển thị trên ứng dụng VNeTraffic. Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế “hồ sơ gốc” đang được lưu trữ.
Ngày 1/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa xác minh một vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội liên quan đến ứng dụng VNeTraffic. Cụ thể, một cá nhân đã đăng tải bài viết phản ánh việc sau khi cài đặt và nâng cấp tài khoản VNeTraffic lên mức độ 2, hệ thống bất ngờ hiển thị thông tin về một chiếc xe mô tô mà người này khẳng định "chưa bao giờ sở hữu hay đứng tên hộ ai".
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Cục CSGT đã khẩn trương chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế "hồ sơ gốc" đang được lưu trữ.
Kết quả xác minh cho thấy, anh T.N.T. (trú tại Khu đô thị Time City, Hà Nội) - chính là người đã đăng bài tố "nhầm" trên mạng xã hội và cũng chính anh T. là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc mô tô được hiển thị trên ứng dụng.
Sau khi nắm bắt được bằng chứng xác thực từ cơ quan chức năng, anh T.N.T đã nhanh chóng xóa bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội của mình.
Hồ sơ gốc được Cục CSGT đưa ra, khẳng định người đăng bài chính là chủ phương tiện. Ảnh: Cục CSGT
Cục CSGT khẳng định: "Bạn có thể quên đã từng đứng tên trên đăng ký xe là chủ một chiếc xe, nhưng hệ thống thì không bao giờ 'quên'. Vụ việc là minh chứng rõ ràng cho khả năng liên thông và lưu trữ dữ liệu chính xác của các nền tảng số quốc gia.
Hiện nay, ứng dụng VNeTraffic đã được kết nối chặt chẽ với Ứng dụng định danh Quốc gia (VNeID). Những cá nhân đã nâng cấp tài khoản VNeID lên mức độ 2 sẽ tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic. Khi đó, toàn bộ dữ liệu về giấy phép lái xe và các loại phương tiện cơ giới đường bộ do chủ tài khoản đứng tên trên giấy đăng ký xe sẽ được cập nhật mặc định theo mã định danh cá nhân.
Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâuPháp luật - 15 phút trước
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.
Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc ÁnhPháp luật - 16 phút trước
Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.
Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?Pháp luật - 23 phút trước
GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.
Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảoPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.
Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hộiPháp luật - 8 giờ trước
Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.
Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàngPháp luật - 18 giờ trước
Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắngPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Nhóm đối tượng này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 13/10/2025, chiếm đoạt tổng cộng 15,210 kg thép các loại, với tổng trị giá lên hơn 232 triệu đồng...
Hà Nội: Bắt đối tượng 4 tiền án chuyên lừa tiền xe ôm công nghệPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng lòng tốt và sự nhẹ dạ của các tài xế xe ôm, đối tượng Nguyễn Xuân Thành (42 tuổi) đã dàn cảnh "quên chìa khóa" để lừa mượn tiền của nhiều bị hại trên địa bàn Hà Nội. Công an phường Giảng Võ đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ đối tượng này.
Ninh Bình: Ngoài buôn bán hàng giả, chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội danh 'trốn thuế'Pháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bổ sung thêm Quyết định bổ sung tội danh "trốn thuế" đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé chủ kênh Tiktok "Gia đình Hải Sen".
Giám đốc Công an TP. Hà Nội trực tiếp kiểm tra cơ sở kinh doanh tại làng nghề La PhùPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Ngày 31/10, Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp kiểm tra công tác thực hiện quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh làng nghề La Phù, xã An Khánh (TP Hà Nội).
Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảoPháp luật
GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.