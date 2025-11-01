Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi

Ngày 1/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa xác minh một vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội liên quan đến ứng dụng VNeTraffic. Cụ thể, một cá nhân đã đăng tải bài viết phản ánh việc sau khi cài đặt và nâng cấp tài khoản VNeTraffic lên mức độ 2, hệ thống bất ngờ hiển thị thông tin về một chiếc xe mô tô mà người này khẳng định "chưa bao giờ sở hữu hay đứng tên hộ ai".

Bài đăng phản ánh 'tố' ứng dụng VNeTraffic nhầm gây xôn xao MXH.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Cục CSGT đã khẩn trương chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế "hồ sơ gốc" đang được lưu trữ.

Kết quả xác minh cho thấy, anh T.N.T. (trú tại Khu đô thị Time City, Hà Nội) - chính là người đã đăng bài tố "nhầm" trên mạng xã hội và cũng chính anh T. là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc mô tô được hiển thị trên ứng dụng.

Sau khi nắm bắt được bằng chứng xác thực từ cơ quan chức năng, anh T.N.T đã nhanh chóng xóa bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội của mình.

Hồ sơ gốc được Cục CSGT đưa ra, khẳng định người đăng bài chính là chủ phương tiện. Ảnh: Cục CSGT

Cục CSGT khẳng định: "Bạn có thể quên đã từng đứng tên trên đăng ký xe là chủ một chiếc xe, nhưng hệ thống thì không bao giờ 'quên'. Vụ việc là minh chứng rõ ràng cho khả năng liên thông và lưu trữ dữ liệu chính xác của các nền tảng số quốc gia.

Hiện nay, ứng dụng VNeTraffic đã được kết nối chặt chẽ với Ứng dụng định danh Quốc gia (VNeID). Những cá nhân đã nâng cấp tài khoản VNeID lên mức độ 2 sẽ tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic. Khi đó, toàn bộ dữ liệu về giấy phép lái xe và các loại phương tiện cơ giới đường bộ do chủ tài khoản đứng tên trên giấy đăng ký xe sẽ được cập nhật mặc định theo mã định danh cá nhân.

Trường hợp chủ tài khoản nhận thấy các thông tin về giấy phép lái xe hoặc phương tiện không chính xác, có thể đến công an cấp xã nơi thường trú để tiến hành khai báo, hiệu chỉnh thông tin, nhất là những thông tin về phương tiện (đã bán, mua, cho tặng nhưng không làm thủ tục hoặc xe cũ nát đã bỏ…).