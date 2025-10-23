Nhiều người mở ứng dụng VNeTraffic mới biết mình bị phạt

Anh P, một người dân sống tại Hà Nội đã rất ngỡ ngàng khi lần đầu truy cập vào ứng dụng VNeTraffic. Sau khi nâng định danh lên mức 2, bấm vào mục lịch sử vi phạm, anh P phát hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt anh 5 triệu đồng về lỗi không làm thủ tục thu hồi biển số, chứng nhận đăng kiểm xe ô tô đã bán.



Theo anh P, chiếc xe ô tô nói trên đã được anh bán cho 1 gara cách đây gần 3 năm. Thời điểm đó chưa có quy định về thu hồi biển số nên sau khi chuyển nhượng, anh cũng không để ý.

Sau khi tìm hiểu thì anh P được biết, chiếc xe đó được chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, đến khi chủ cuối đi làm thủ tục sang tên thì mới xuất hiện 'tình huống" như trên.

Quyết định xử phạt anh P nhận được khi mở ứng dụng VNeTraffic. Ảnh chụp màn hình.

Anh P không phải là trường hợp cá biệt, gần đây nhiều người khi tải ứng dụng VNeTraffic cũng "ngã ngửa" vì bị phạt lỗi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, chứng nhận đăng kiểm của xe đã bán. Có người cho biết xe được bán gần 10 năm trước.

Theo một cán bộ Cảnh sát Giao thông, khi cài đặt VNeTraffic thì sẽ là định danh mức 1. Ở mức định danh này người dân vẫn có thể tra cứu phạt nguội, tuy nhiên không thể xem được nhiều thông tin như lịch sử bị phạt…

Để nâng lên định danh mức 2, người dùng cần có tài khoản VNeID đã định danh mức 2 và đăng nhập VNeTraffic thông qua ứng dụng VNeID. Lúc này ứng dụng VNeTraffic sẽ tự động cập nhật mức độ định danh tương ứng.

Giao diện VNeTraffic định danh mức 2. Ảnh chụp màn hình.

Khi định danh mức 2 thành công, chủ tài khoản có thể theo dõi thông tin phương tiện được đứng tên của mình, lịch sử phạt nguội của từng phương tiện.

Trong danh sách các phương tiện có thể xuất hiện những xe mà chủ xe đã bán, nhưng chưa đăng ký sang tên. Lúc này, chủ tài khoản có thể đến cơ quan công an, hoặc nộp tờ khai trực tuyến, qua nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, làm thủ tục thu hồi đăng ký nhằm chấm dứt trách nhiệm pháp lý.

Các tính năng mở rộng khác trong lần cập nhật này bao gồm gửi khiếu nại vi phạm trực tuyến đối với biên bản hoặc quyết định xử phạt, thanh toán điện tử (nộp phí cao tốc, phí đường bộ, bảo hiểm, phí đăng kiểm), thống kê cá nhân (theo dõi số lượt vi phạm, số lần qua trạm thu phí và các lỗi phổ biến).

Ngoài ra, người dân cũng có thể tạo phản ánh về các sự kiện giao thông (vi phạm, tai nạn, ùn tắc) ngay trên ứng dụng, cho phép đính kèm video và hình ảnh làm bằng chứng. Kết quả trả lời phản ánh cũng sẽ được gửi thẳng vào ứng dụng khi đã được cơ quan chức năng kết luận và đưa ra phản hồi.