Nhiều người mở ứng dụng VNeTraffic mới biết mình bị phạt
VNeTraffic là ứng dụng quản lý giao thông được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2025. Tại đây, người dân sau khi nâng lên định danh lên mức 2 có thể theo dõi được nhiều thông tin liên quan đến giao thông, xử phạt vi phạm hành chính…
Anh P, một người dân sống tại Hà Nội đã rất ngỡ ngàng khi lần đầu truy cập vào ứng dụng VNeTraffic. Sau khi nâng định danh lên mức 2, bấm vào mục lịch sử vi phạm, anh P phát hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt anh 5 triệu đồng về lỗi không làm thủ tục thu hồi biển số, chứng nhận đăng kiểm xe ô tô đã bán.
Theo anh P, chiếc xe ô tô nói trên đã được anh bán cho 1 gara cách đây gần 3 năm. Thời điểm đó chưa có quy định về thu hồi biển số nên sau khi chuyển nhượng, anh cũng không để ý.
Sau khi tìm hiểu thì anh P được biết, chiếc xe đó được chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, đến khi chủ cuối đi làm thủ tục sang tên thì mới xuất hiện 'tình huống" như trên.
Anh P không phải là trường hợp cá biệt, gần đây nhiều người khi tải ứng dụng VNeTraffic cũng "ngã ngửa" vì bị phạt lỗi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, chứng nhận đăng kiểm của xe đã bán. Có người cho biết xe được bán gần 10 năm trước.
Theo một cán bộ Cảnh sát Giao thông, khi cài đặt VNeTraffic thì sẽ là định danh mức 1. Ở mức định danh này người dân vẫn có thể tra cứu phạt nguội, tuy nhiên không thể xem được nhiều thông tin như lịch sử bị phạt…
Để nâng lên định danh mức 2, người dùng cần có tài khoản VNeID đã định danh mức 2 và đăng nhập VNeTraffic thông qua ứng dụng VNeID. Lúc này ứng dụng VNeTraffic sẽ tự động cập nhật mức độ định danh tương ứng.
Khi định danh mức 2 thành công, chủ tài khoản có thể theo dõi thông tin phương tiện được đứng tên của mình, lịch sử phạt nguội của từng phương tiện.
Trong danh sách các phương tiện có thể xuất hiện những xe mà chủ xe đã bán, nhưng chưa đăng ký sang tên. Lúc này, chủ tài khoản có thể đến cơ quan công an, hoặc nộp tờ khai trực tuyến, qua nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, làm thủ tục thu hồi đăng ký nhằm chấm dứt trách nhiệm pháp lý.
Các tính năng mở rộng khác trong lần cập nhật này bao gồm gửi khiếu nại vi phạm trực tuyến đối với biên bản hoặc quyết định xử phạt, thanh toán điện tử (nộp phí cao tốc, phí đường bộ, bảo hiểm, phí đăng kiểm), thống kê cá nhân (theo dõi số lượt vi phạm, số lần qua trạm thu phí và các lỗi phổ biến).
Ngoài ra, người dân cũng có thể tạo phản ánh về các sự kiện giao thông (vi phạm, tai nạn, ùn tắc) ngay trên ứng dụng, cho phép đính kèm video và hình ảnh làm bằng chứng. Kết quả trả lời phản ánh cũng sẽ được gửi thẳng vào ứng dụng khi đã được cơ quan chức năng kết luận và đưa ra phản hồi.
Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểmĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.
Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà NộiPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.
Con giáp có lộc trong 3 tháng tớiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.
Sự thật 'ngã ngửa' liên quan vụ người dân báo mất trộm hơn 60 triệu đồngXã hội - 10 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông khai báo do tinh thần không minh mẫn nên không nhớ rõ cất số tiền này ở đâu, tìm kiếm mãi không thấy nên nghĩ có kẻ gian đột nhập lấy trộm.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh viPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.
Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắnPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.
Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt NamĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhấtThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Công an Hà Nội sẽ tạm cấm đường và phân luồng giao thông trong hai ngày 25 - 26/10, để phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề.
Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồngĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.
Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98Pháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.
Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượngĐời sống
GĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.