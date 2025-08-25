'Bống' Hồng Nhung sẽ tham gia 'Điều còn mãi'

Hoà nhạc quốc gia "Điều còn mãi" năm nay diễn ra trong thời khắc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là năm đầu tiên Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo và "Điều còn mãi" diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm thay vì Nhà hát Lớn như thường lệ.

Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau gần 2 thập kỷ tổ chức, "Điều còn mãi" năm nay có nhiều ca sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc. Cùng với đó, "Điều còn mãi" đón chào sự trở lại của diva Hồng Nhung, ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Lan Anh - những gương mặt quen thuộc của những số đầu "Điều còn mãi" nhưng vắng mặt các năm gần đây.

BTC chương trình hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi". Ảnh: Lê Anh Dũng

NSƯT Lan Anh cho rằng nhờ sự tiên phong của Điều còn mãi cách đây 16 năm mà sau này có thêm nhiều chương trình hòa nhạc. "Tôi rất hân hoan khi được trở lại hát hòa nhạc của Báo VietNamNet. Năm nay tôi được giao bài Tiếng hát trên rừng Pác Bó - một tác phẩm quen thuộc từng trình diễn nhiều nhưng đây là lần hiếm hoi hát với dàn nhạc giao hưởng", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Đã 2 năm tôi mới được quay trở lại hát hoà nhạc Điều còn mãi. Năm nay rất đặc biệt vì đất nước mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Khi được cất tiếng hát trong ngày trọng đại của đất nước, ngày Tết độc lập 2/9, tôi thấy tự hào hơn bao giờ hết. Nhận lời tham gia hoà nhạc Điều còn mãi không phải chỉ đến cất tiếng hát đơn thuần mà còn trong tâm thế tôi là công dân Việt Nam muốn cống hiến cho đất nước trong một dịp đặc biệt như vậy.

Tôi nhớ những lần xuất hiện ở Điều còn mãi với những bài hát đặc biệt như: Tâm hồn của đá, Bên kia sông Đuống, Chiếc khăn Piêu, Đất nước lời ru... lần nào tôi cũng hạnh phúc khi nhận được những tràng pháo tay rất lớn của khán giả tham gia chương trình. Năm nay tôi được giao 2 bài hát Một vòng Việt Nam và Sông Đắk Krông mùa xuân về để diễn ở Điều còn mãi".

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi sẽ trở về từ Mỹ để lần đầu góp mặt trong Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi 2025" với tác phẩm "Sông Lô" cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời. Cô chia sẻ tham gia Điều còn mãi là vinh dự lớn với mình.

Diva nhạc Việt - 'Bống' Hồng Nhung.

Từng tham gia Điều còn mãi 2023, năm nay NSƯT Lệ Giang tiếp tục trở lại độc tấu bài Đất mẹ (nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng) cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, dưới đũa chỉ huy của Nhạc trưởng Olivier Ochanine.

Đây là năm đầu tiên VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo nên chương trình cũng khéo léo đưa vào các yếu tố dân tộc. Ngoài Sông Đắk Krông mùa xuân về do Tùng Dương biểu diễn, Điều còn mãi còn mang tới những giai điệu quen thuộc như: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Dân ca Chăm Pa Thei Mai, Dân ca và Nhạc cung đình Huế....

Các tiết mục thanh nhạc và khí nhạc được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và VietNamNet tuyển chọn kỹ lưỡng và sắp xếp biểu diễn đan xen với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Khán giả sẽ đi qua các vùng đất bằng âm nhạc từ Hà Nội tới Sài Gòn với: Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Gửi em chiếc nón bài thơ, Nha Trang mùa thu lại về, Gió lộng bốn phương, Sài Gòn đẹp lắm, Huế - Sài Gòn - Hà Nội và Một vòng Việt Nam. Tiết mục chào kết hứa hẹn bùng nổ với giai điệu hào hùng của Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên với niềm vui của ngày thống nhất đất nước, khép lại hoà nhạc "Điều còn mãi" 2025.