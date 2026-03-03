Trung tá Minh Kiên xuất hiện kịp thời giải cứu Lam Anh khỏi nguy hiểm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 "Không giới hạn", biết tin con trai đã có bạn gái, bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) không giấu nổi sự mừng rỡ. Bà tìm đến chỗ ở của Trung tá Minh Kiên, nhất quyết yêu cầu anh đưa mình đến đơn vị để gặp “con dâu tương lai”.

Không thể từ chối sự thúc giục của mẹ, Minh Kiên đành đưa bà sang. Tại đây, cả hai bất ngờ bắt gặp Lam Anh (Minh Trang) đang đứng trò chuyện cùng Khải Phong (Trọng Trí), Minh Kiên bối rối nói: "Mẹ, con đã nói Lam Anh có người chở về rồi mà".

Bà Thoa yêu cầu Minh Kiên đưa đi xem mặt bạn gái. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lam Anh rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị một người đàn ông tìm đến tận nơi đe dọa. Vợ của anh ta là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua tài khoản ngân hàng và trong cơn bức xúc, người chồng đã trút giận lên Lam Anh.

Khi ông ta có ý định ra tay, Minh Kiên lập tức xuất hiện, kịp thời ngăn chặn và bảo vệ cô. Nhưng người đàn ông lạ mặt lại quay sang Minh Kiên để gây sự.

Minh Kiên xuất hiện kịp thời để bảo vệ Lam Anh khỏi nguy hiểm. Ảnh VTV

Trong khi đó, Lợi (Tô Dũng) bắt đầu đặt dấu hỏi về công ty Thế giới mới - đơn vị từng hứa hẹn trả mức lương hấp dẫn cho anh em dân quân tự vệ và người thất nghiệp trong xã. Những nghi vấn này mở ra khả năng về một đường dây khuất tất phía sau lời mời gọi tưởng chừng đầy triển vọng.

Lợi đang nghi ngờ công ty chèo kéo anh em dân quân tự vệ và người thất nghiệp trong xã. Ảnh VTV

Tập 17 "Không giới hạn" được phát sóng lúc 21h ngày 3/3 trên VTV1.

Trung tá Minh Kiên khổ tâm trước tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng để lừa đảo GĐXH - Vì mất tiền nên nhiều người dân đã oán trách lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, thậm chí có người tung tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng lấy tiền của dân.