Thương (Quỳnh Kool) bị nhóm côn đồ 'tống tiền'

Trong tập 4 "Bước chân vào đời" đã được phát sóng, Minh (Sơn Tùng) từng có thời gian thường xuyên bỏ học thêm, trốn tiết học ở trường nên cô giáo đã báo cho Thương (Quỳnh Kool) - chị gái cả của Minh. Nghe tin, Thương và em gái - Trang (Ngọc Thuỷ) tức tốc về quê.

Minh bị chị Trang "bắt sống" đi làm thêm ở quán ốc. Tuy nhiên, thay vì khuyên răn em, Trang lại bao che cho Minh để giấu chị Thương chuyện đi làm thêm. Đổi lại, Trang đề nghị em trai phải cắt cho mình 30% số tiền làm thêm. Cuộc trò chuyện giữa Minh và Trang đã bị chị Thương nghe hết.



Thương tình cờ nghe được những bí mật của hai em. Ảnh VTV

Khi chị Thương hỏi tội, Minh cứng đầu tỏ ra mình là người "dám làm dám chịu" và tuyên bố với chị rằng muốn nghỉ học. Minh cãi "đi học là ước mơ của chị, chứ không phải ước mơ của em". Nghe vậy, Thương rất đau lòng nhưng cô vẫn phải nhắc lại cho em nhớ: "Muốn thoát khổ thoát nghèo thì chỉ có một con đường duy nhất thôi - là phải học".

Thương cũng nhắc nhở hai em về mong ước của bố mẹ là Minh được đi học, vì thế chị cả nhấn mạnh cho em út: "Không học cũng phải học!".

Bà ngồi dưới bếp, nghe Thương mắng các em mà rơi nước mắt thương cô cháu gái phải gánh vác trọng trách vừa làm cha, vừa làm mẹ của hai em.

Thương muốn các em cố gắng học tập để tương lai có cuộc sống tốt hơn. Ảnh VTV

Sau chuyện này, Thương tâm sự với bạn thân rằng dự định đưa Minh lên thành phố ở cùng với mình. Thương nghĩ để Minh ở quê thì khổ cho bà, vì Minh lắm trò, khiến bà lo lắng, thấp thỏm. Tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe của bà. Điều Thương lo lắng bây giờ là không biết xin cho Minh vào trường nào. Giang liền ngỏ lời sẽ xin cô hiệu trưởng trường mình cho Minh.



Còn ở quê, sau chuyện này, bà rất giận Minh. Cháu út phải thuyết phục mãi và hứa không đi làm thêm nữa thì bà mới bỏ qua. Minh vừa phụ giúp bà tưới rau vừa lựa lời thuyết phục bà cho đi làm thêm, nhưng bà nhất quyết từ chối.

Minh phụ giúp bà bán rau, nhưng bà vẫn không đồng ý để cháu đi làm thêm. Ảnh VTV

Ngoài giờ đi dạy ở trường, Thương còn làm thêm công việc chăm sóc bệnh nhân. Tình cờ Thương gặp mẹ con Quân ở bệnh viện. Biết Thương là cô gái mà con trai mình đang theo đuổi nhưng lại phải đi chăm bệnh nhân thuê nên bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) tỏ ra không hài lòng.



Về nhà, bà Dung nhắc nhở Quân rằng bà không cấm cản chuyện yêu đương nhưng phải quan tâm tới gia thế. Bà nói Quân cứ thoải mái yêu nhưng nếu muốn xác định với cô nào thì phải "mẹ gặp mặt rồi mới tính". Bà Dung cũng nhắc tới chuyện du học của Quân và nhấn mạnh "đàn ông sự nghiệp là quan trọng".

Mẹ của Quân nhắc nhở con trai khi yêu ai phải tìm hiểu về gia thế người đó. Ảnh VTV

Tuấn (Việt Pháp) - học sinh khóa trên cùng trường Minh tự xưng là "trùm" ở trường. Sau chuyện ở quán ốc, Tuấn vẫn không bỏ qua cho Minh. Hắn cũng thừa nhận đã từng đẩy Minh ngã xuống mương vào đêm tối. Bây giờ, Tuấn còn yêu cầu Minh phải chui qua háng và gọi Minh là thằng mồ côi. Tức nước vỡ bờ, Minh đánh Tuấn cùng đồng bọn.



Chuyện này cũng khiến Thương và Trang phải tức tốc về quê. Tuy nhiên, xe máy hỏng, Thương quyết định sẽ đi xe khách. Đúng lúc này Quân gọi điện tới cho Thương, Trang nhanh nhẹn bắt máy và "tóm" ngay Quân làm tài xế đưa hai chị em về quê. Trong khi đó, Quân chuẩn bị đưa bố mẹ đi công việc nhưng lập tức để bố mẹ tự đi để chạy tới chỗ chị em Thương.

Về tới quê, cả Thương - Trang và Quân đều vào thẳng bệnh viện. Minh bị đánh không sao nhưng bên phía Tuấn thuê hai tên côn đồ đến phòng bệnh của Minh để đòi bồi thường. Bọn chúng ra giá 100 triệu khiến cả gia đình Thương choáng váng. Đó là số tiền quá lớn với chị em Thương.

Quân quay lại những lời doạ dẫm của tên côn đồ "tống tiền" chị em Thương. Ảnh VTV

