Khán giả nhí ở miền Tây không biết Mỹ Tâm là ai, phản ứng của chính chủ ra sao?

Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác GĐXH - Mỹ Tâm ở trong phim "Tài" không đóng cặp với Mai Tài Phến mà là một diễn viên nam khác.

Phim điện ảnh "Tài" vừa tung tập hậu trường đầu tiên mang tên "Miền Tây mãi đỉnh", mang đến cho khán giả cái nhìn rõ nét hơn về quá trình sản xuất cũng như không gian văn hóa mà tác phẩm hướng đến.

Những thước phim hậu trường hé lộ hành trình làm nghề đầy tâm huyết của ê kíp khi lựa chọn miền Tây Nam Bộ làm bối cảnh chính, đồng thời cho thấy nỗ lực tái hiện chân thực đời sống sông nước cùng những giá trị văn hóa bản địa đặc trưng của vùng đất này. Từ bối cảnh chợ cá nhộn nhịp trong đêm đến những khung hình thiên nhiên rộng lớn ở Tri Tôn (An Giang), tập hậu trường mở ra một không gian điện ảnh giàu sức sống, phản ánh rõ tinh thần mà bộ phim theo đuổi.

Khoảnh khắc giản dị khi quay phim của Mỹ Tâm.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong tập hậu trường là bối cảnh chợ cá, nơi mang đến nguồn cảm hứng lớn cho đạo diễn Mai Tài Phến trong quá trình xây dựng thế giới phim. Chia sẻ về lựa chọn này, anh cho biết: "Đó cũng chỉ là một khu chợ bình thường thôi. Nhưng lúc tôi đến đó và tìm hiểu, tôi mới thấy đây là một khung cảnh quá đẹp. Tôi ở đó lúc 1 giờ sáng, và nhìn thấy mọi người làm việc không khác gì ban ngày. Quan trọng là tôi cảm thấy mọi người làm việc rất vui vẻ. Không khí ở đó đậm chất đời sống và cực kỳ miền Tây.

Tôi dù là người miền Tây nhưng chưa bao giờ được thấy cảnh đó. Vì vậy, tôi muốn lấy cái đó để mang vào phim điện ảnh TÀI, giới thiệu đến khán giả khắp Việt Nam những nét đẹp lao động của người dân ở khu vực này. Tới ngày diễn, tôi cảm giác như mình thực sự sống ở chỗ đó. Tôi quay không thấy mệt, làm mọi thứ hoàn toàn thật 100% từ việc bốc dỡ, khiêng cá".

Mỹ Tâm dành lời khen cho mảnh đất, con người ở miền Tây.

Ở góc độ nhà sản xuất, Mỹ Tâm chia sẻ cảm nhận về cách bộ phim khai thác bối cảnh miền Tây: "Rất nhiều người đã khai thác bối cảnh miền Tây rồi. Dù vậy, tôi vẫn có cảm nhận rằng miền Tây trong phim điện ảnh "Tài" lại rất khác. Đạo diễn của phim là người miền Tây, nên bạn ấy hiểu rất rõ về những phong tục, thói quen hay đặc trưng của khu vực này. Tôi rất thích những bối cảnh miền Tây được đặt để trong phim".

Trong suốt quá trình thực hiện, sự thân thiện và chân chất của người dân miền Tây đã để lại ấn tượng sâu sắc với các thành viên ê kíp. Những khoảnh khắc giao lưu giữa Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên với người dân và trẻ em tại An Giang mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Mỹ Tâm chia sẻ: "Những người miền quê họ rất chân chất. Tôi có cảm giác như đang được về quê thực hiện bộ phim này. Có những em bé ở dưới Tri Tôn, khi hỏi: 'Có biết cô không', các bé trả lời là 'Không". Đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Các em cũng hỏi tôi có đóng phim không, nhưng tôi cũng chỉ trả lời rằng tôi ngồi coi thôi, chứ không có làm diễn viên. Các em hồn nhiên lắm".

Những chia sẻ này cho thấy trải nghiệm làm phim tại miền Tây không đơn thuần là hoạt động nghề nghiệp mà còn là hành trình gắn kết với con người và văn hóa địa phương. Sự hồn nhiên của trẻ em, sự nhiệt tình của người dân và không khí sinh hoạt đời thường đã góp phần tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ đối với đoàn phim.

Mỹ Tâm trong vòng tay các em nhỏ.

Tập hậu trường "Miền Tây mãi đỉnh" vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc giới thiệu quá trình sản xuất. Những hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ giúp khán giả hiểu rõ hơn về tinh thần sáng tạo của ê kíp, đồng thời khắc họa bức tranh đời sống miền Tây với nhiều góc nhìn chân thực. Từ bối cảnh chợ cá nhộn nhịp, những cảnh quay hành động trên sông nước đến vẻ đẹp thiên nhiên rộng lớn và sự ấm áp của con người địa phương, tất cả tạo nên một không gian điện ảnh giàu bản sắc.

Qua tập hậu trường đầu tiên, phim điện ảnh "Tài" cho thấy định hướng xây dựng câu chuyện gắn liền với đời sống thực tế và giá trị văn hóa bản địa. Sự đầu tư trong khâu bối cảnh, kỹ thuật quay phim cùng những trải nghiệm chân thực của đoàn làm phim góp phần tạo nên kỳ vọng về một tác phẩm mang đậm dấu ấn riêng. Những gì được hé lộ cho thấy bộ phim hướng đến việc tái hiện miền Tây bằng góc nhìn gần gũi, giàu cảm xúc và mang tính trải nghiệm, mở ra nhiều kỳ vọng cho khán giả khi tác phẩm chính thức ra mắt.

Phim điện ảnh "Tài" do CGV phát hành sẽ khởi chiếu tại rạp vào ngày 6/3/3026.