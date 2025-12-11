Bosch Tech Tour 2025 tại Hà Nội: Trung Chính Audio giới thiệu hệ thống âm thanh mới
Tại Bosch Tech Tour 2025, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái Bosch, gồm thiết bị xe, gia dụng và khu âm thanh hội thảo – biểu diễn do TCA – Trung Chính Audio phối hợp triển khai.
Sự kiện Bosch Tech Tour 2025, diễn ra từ ngày 12–14/12/2025 tại AEON Mall Hà Đông, hứa hẹn trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường công nghệ cuối năm. Với mục tiêu mang đến cho người dùng cơ hội tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái toàn diện của tập đoàn Bosch, chương trình dự kiến thu hút đông đảo khách tham quan và tiếp tục là một trong những sự kiện công nghệ quy mô lớn hàng đầu của Bosch tại Việt Nam.
Tại Hà Nội, Bosch phối hợp cùng TCA – Trung Chính Audio để triển khai khu trải nghiệm âm thanh hội thảo và âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp, góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể về hệ sinh thái công nghệ mà tập đoàn đang phát triển tại thị trường Việt Nam.
Hệ sinh thái Bosch được quy hoạch thành nhiều khu vực trải nghiệm trực quan, bao gồm: linh kiện – phụ tùng cho xe máy và ô tô, thiết bị điện tử – gia dụng Bosch, công cụ điện, thiết bị an ninh, giải pháp công nghệ và khu âm thanh hội thảo – biểu diễn. Trong đó, khu âm thanh do TCA – Trung Chính Audio đồng hành triển khai, hứa hẹn trở thành điểm nhấn với mô hình trình diễn thực tế và loạt thiết bị đang dẫn đầu phân khúc.
Điểm nhấn khu âm thanh biểu diễn: EVIVA, EVOLVE 70, EVOLVE 50M, EVERSE 8 và EVERSE 12
TCA mang đến sự kiện loạt sản phẩm âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp, lần đầu tiên được trình diễn công khai trong trung tâm thương mại:
EVIVA – Dòng loa monitor biểu diễn thế hệ mới
EVIVA được giới chuyên môn gọi là "giải pháp kiểm âm sân khấu của tương lai", với ưu điểm:
Tái tạo giọng hát trung thực, độ chi tiết cao.
Thiết kế gọn, mạnh, phù hợp nhiều sân khấu từ trong nhà đến sự kiện ngoài trời.
Chịu được cường độ cao, hạn chế hú rít.
Lần đầu tiên EVIVA được trình diễn tại trung tâm thương mại, cho phép người dùng trải nghiệm đúng chất âm monitor của sân khấu chuyên nghiệp.
EVOLVE 70 – Loa biểu diễn chính của sự kiện
Đảm nhận toàn bộ phần âm thanh live show, EVOLVE 70 mang đến:
Âm trầm mạnh, kiểm soát tốt.
Giọng hát rõ, dày, mượt.
Phù hợp hội trường, sự kiện, biểu diễn nghệ thuật.
EVOLVE 50M – Loa phát nhạc nền xuyên suốt sự kiện
Với mixer tích hợp và khả năng phủ đều âm thanh, EVOLVE 50M được bố trí phát nhạc nền khắp khu vực gian hàng, tạo một không gian âm nhạc liên tục nhưng vẫn dễ chịu cho người tham quan.
EVERSE 8 & EVERSE 12 – Compact, di động, chống nước IP43
Hai mẫu loa di động "quốc dân" cho sự kiện ngoài trời, workshop, team building…
Ưu điểm:
Kết nối không dây nhanh.
Pin lâu, dễ mang vác.
Chất âm mạnh mẽ hơn các dòng portable phổ thông.
Cả hai mẫu loa được trưng bày bắt mắt và mang đến cho khách tham quan trải nghiệm thực tế 'mãn nhãn, đã tai'
Giải pháp hội thảo – phòng họp: Dicentis, CCS700 và camera tracking Lumens
BOSCH Dicentis – Hệ thống hội thảo IP thông minh
Định danh người phát biểu, quản lý phiên họp.
Tích hợp voting, dịch thuật, chấm công đại biểu.
Âm thanh rõ, chống nhiễu tối ưu.
BOSCH CCS700 – Giải pháp hội thảo phổ biến tại Việt Nam
Sử dụng đơn giản.
Phù hợp phòng họp 20–200 chỗ.
Độ bền cao, âm thanh ổn định.
Camera tracking Lumens – Theo dõi chủ tọa tự động
Kết hợp Dicentis & CCS700 để tự động bám theo người phát biểu.
Khi đại biểu bật mic, camera lập tức xoay đúng vị trí – phù hợp cho phòng họp trực tuyến, hội nghị truyền hình.
Các giải pháp này là một phần quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ Bosch và được TCA – Trung Chính Audio phân phối chính thức tại Việt Nam.
Nhiều hoạt động thu hút khách: trò chơi, quà tặng, mascot và âm nhạc sống động
Trong suốt ba ngày diễn ra, Bosch Tech Tour 2025 tạo không khí sôi động với:
Hoạt náo viên vui nhộn, Mascot EVIVA giao lưu và checkin cùng khách hàng
Vòng quay may mắn với nhiều quà tặng từ thương hiệu Bosch & Electro-Voice như: sạc dự phòng, ví da, tag vali,….
Chương trình ưu đãi đặc biệt dành tới khách trải nghiệm – tư vấn – đặt cọc như tặng áo cao cấp, micro,..
Với hàng loạt hoạt động tương tác, bốc thăm – nhận quà, trải nghiệm mô hình thực tế, Bosch Tech Tour 2025 được đánh giá sẽ là một trong những sự kiện công nghệ đáng chú ý nhất tại Hà Nội dịp cuối năm. Sự tham gia của TCA – Trung Chính Audio trong mảng âm thanh biểu diễn – hội thảo không chỉ bổ sung mảnh ghép quan trọng cho hệ sinh thái công nghệ Bosch, mà còn góp phần định hình trải nghiệm cao cấp dành cho khách hàng trước thềm sự kiện.
TCA – Trung Chính Audio
Nhà phân phối ủy quyền các thương hiệu: Bosch, Electro-Voice, Dynacord, Lumens,…tại Việt Nam
• Website: https://trungchinhaudio.vn/
• Hotline:
- Hà Nội: 0902 188 722
- TP.HCM: 0903 60 22 47
