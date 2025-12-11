Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kg
GĐXH - Thị trường quốc tế đêm qua ghi nhận tiếp tục tăng trưởng, kéo theo thị trường trong nước tiếp tục phục hồi khi mở phiên sáng nay, vùng giá giao dịch mới trên 64 triệu đồng/kg đã được thiết lập.
Nếu giá giao dịch tại phiên ngày 10/12 chỉ loanh quanh vùng 62 triệu đồng/kg và chốt phiên, giá nhỉnh lên vùng 63,1 triệu đồng/kg thì chỉ qua một đêm, giá bạc hôm nay đã "trỗi dậy" với vùng giá giao dịch mới trên 64 triệu đồng/kg.
Hệ thống Phú Quý mở phiên tăng thêm 59.000 đồng/lượng, giá giao dịch mới được thiết lập lên vùng 64,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,429 triệu đồng/lượng. Mức giá mở phiên này tiệm cận 65 triệu đồng/kg.
Qua các phiên điều chỉnh, giá giao dịch của Phú Quý đã lùi về vùng 64,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,401 triệu đồng/lượng.
Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi mở phiên, giá bạc tăng thêm 63.000 đồng/kg, vùng giá giao dịch mới được thiết lập đã vượt 63,5 triệu đồng/kg.
Qua các phiên điều chỉnh, giá giao dịch của Ancarat đã lùi về ngưỡng 62,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,395 triệu đồng/lượng.
Vùng giá giao dịch bạc miếng của Sacombank-SBJ qua các nhịp điều chỉnh trong sáng nay đang ở vùng 2,289 – 2,343 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Trên trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 61,8 USD/oz. Mức giá này đã giảm đáng kể so với đêm qua (theo giờ Việt Nam) khi giá giao ngay có thời điểm tăng lên vùng 62,9 USD/oz.
