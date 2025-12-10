Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 10/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O O
|30.000
LG, Sharp, Daikin, Samsung, Electrolux... loại máy lọc không khí nào được người bán ‘bật mí’ là hàng vừa ‘ngon - bổ - rẻ’Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Giữa muôn ngàn loại máy lọc không khí đang được tung ra thị trường khi thời tiết đang trong tình trạng ô nhiễm, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm nào để vừa phù hợp túi tiền vừa đảm bảo chất lượng lọc?
Khai trương sân Pickleball Meyhomes, giải đấu Island Pickleball Cup 2025 quy tụ hơn 200 vận động viênSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Mới đây, sân Pickleball Meyhomes chính thức đi vào hoạt động, mở màn bằng giải đấu "Island Pickleball Cup 2025" quy tụ hơn 200 vận động viên. Cuộc thi đã diễn ra thành công rực rỡ khẳng định Meyhomes là tâm điểm thể thao mới đầy sôi động tại Phú Quốc.
Đừng để ngân hàng âm thầm trừ tiền: Chuyên gia chỉ cách tránh mất phí quản lý tài khoản vì… thiếu hiểu biếtBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều khách hàng bất ngờ bị ngân hàng trừ phí quản lý tài khoản dù cho rằng mình "không giao dịch" hoặc "không biết có quy định về số dư tối thiểu".
Top bỉm trẻ em ngoại nhập MamyPoko, Nepia Genki, Yubest: Loại nào đang được mẹ Việt ưa chuộng nhất?Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Thị trường tã bỉm tại Việt Nam đang chứng kiến sự “đổ bộ” mạnh mẽ của nhiều thương hiệu ngoại nhập như MamyPoko, Nepia Genki, Yubest… khiến cuộc cạnh tranh càng trở nên sôi động. Với vô số lựa chọn đến từ Nhật Bản, Trung Quốc... mẹ băn khoăn: Đâu mới là loại bỉm tốt, an toàn và đáng mua nhất hiện nay?
Biến động lãi suất: Gửi tiền tiết kiệm ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hiện đạt 4,8%/năm, dành cho khách gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng VõGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) tuần này (từ 10 – 14/11/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 10/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnhGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 10 – 14/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện nhiều giờ trong ngày.
Giá bạc hôm nay (10/12): Thị trường quốc tế biến động, kéo giá trong nước tăng thêm 3 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ghi nhận đã chính thức tăng vọt lên ngưỡng 61,4 USD/oz, kéo theo giá bạc hôm nay trong nước tăng vọt lên vùng 63 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 10/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnhGiá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua.