Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025

Thứ tư, 16:08 10/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/12/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 9/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 10/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/12/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 có kết quả như sau:

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

