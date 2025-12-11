Mới nhất
In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu Việt

Thứ năm, 14:00 11/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ

Các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu đặt in bao bì giấy trọn gói từ khâu tư vấn, thiết kế đến khi nhận sản phẩm hoàn thiện thì In Bảo Ngọc là một lựa chọn đáng tin cậy.

Tổng quan về Công Ty TNHH MTV In Bảo Ngọc

In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu Việt - Ảnh 1.

Công ty TNHH MTV In Bảo Ngọc là đơn vị in ấn chuyên nghiệp có trụ sở tại: 424 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM, chuyên cung cấp các dịch vụ in ấn bao bì giấy, tem nhãn quảng cáo trọn gói từ A - Z.

Được thành lập từ năm 2008, cho đến nay In Bảo Ngọc đã hợp tác với hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước và luôn nhận được phản hồi tích cực về chất lượng sản phẩm. Mỗi một ấn phẩm khi xuất xưởng đều đáp ứng đủ các tiêu chí về màu sắc, kích thước, độ hoàn thiện bề mặt... đem đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.

Xưởng In Bảo Ngọc luôn hoạt động theo các tiêu chí: Tối ưu chi phí sản xuất,đảm bảo chất lượng sản phẩm,giao hàng nhanh và bảo mật thông tin của khách hàng.

Quy trình sản xuất bao bì giấy trọn gói tại xưởng In Bảo Ngọc

Mọi đơn hàng khách đặt in hộp giấy hay túi giấy tại công ty TNHH MTV In Bảo Ngọc đều được sản xuất theo quy trình trọn gói gồm các bước:

In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu Việt - Ảnh 2.

Bước 1: Nhận thông tin, yêu cầu của khách

Khách hàng cần đặt in hộp giấy, túi giấy sẽ gửi cần tư vấn về cho In Bảo Ngọc qua Email, fanpage, zalo hoặc hotline: 0936114116.

Bước 2: Tư vấn chi tiết, báo giá chính xác

Nhân viên In Bảo Ngọc sẽ tư vấn báo giá chi tiết về sản phẩm từ chất liệu, chi phí theo số lượng, công nghệ in, kỹ thuật gia công hoàn thiện phù hợp với yêu cầu và ngân sách.

Bước 3: Ký hợp đồng in ấn

Để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, sau khi báo giá, nếu khách hàng đồng ý sẽ tiến hành ký hợp đồng.

Bước 4: Thiết kế (chỉnh sửa) mẫu theo yêu cầu

Đội ngũ thiết kế sẽ bắt tay vào thiết kế mẫu in ấn bao bì giấy theo yêu cầu, mong muốn của khách hàng hoàn toàn miễn phí. Riêng những khách đã có mẫu sẵn, In Bảo Ngọc sẽ hỗ trợ chỉnh sửa lại thông tin của quý khách.

Bước 5: Duyệt mẫu thiết kế

Mẫu bao bì thiết kế xong sẽ được gửi cho khách hàng để duyệt. Đội ngũ thiết kế luôn sẵn sàng hỗ trợ chỉnh sửa cho đến khi khách hài lòng mới bắt đầu các công đoạn tiếp theo.

Bước 6: In thử mẫu

File thiết kế sau khi khách duyệt sẽ được in thử một vài mẫu để kiểm tra màu sắc, độ nét, lỗi chính tả,…trước khi bắt đầu in ấn chính thức.

Bước 7: In ấn hàng loạt, gia công sau in

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các bản in thử và đảm bảo không có sai sót, xưởng In Bảo Ngọc sẽ tiến hành in hàng loạt theo số lượng khách đặt hàng.

Sản phẩm khi in xong được gia công cấn bế để thuận tiện cho khâu tạo hình, giúp sản phẩm làm ra có form dáng cứng cáp, chắc chắn và đẹp mắt.

Đối với các loại bao bì túi giấy, quá trình gia công sẽ có thêm công đoạn đóng mắt cáo và xỏ dây quai xách.

Ngoài ra, để nâng cao tính thẩm mỹ, sự sang trọng và độ bền bỉ cho bao bì giấy, khách hàng có thể cân nhắc sử dụng các kỹ thuật gia công khác như: Kỹ thuật cán màng, kỹ thuật in ép kim, kỹ thuật in dập nổi/dập chìm, phủ UV định hình…

In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu Việt - Ảnh 3.

Bước 8: Kiểm tra, đóng gói, giao hàng tận nơi

Bao bì giấy sau khi hoàn thiện sẽ được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng, loại bỏ những sản phẩm lỗi, không đạt yêu cầu. Cuối cùng đóng gói cẩn thận và giao đến tận nơi cho khách hàng trên toàn quốc.

Các dịch vụ in ấn bao bì nổi bật tại In Bảo Ngọc

In Bảo Ngọc cung cấp nhiều dịch vụ in ấn bao bì giấy nhằm đáp ứng cho từng mục đích sử dụng cụ thể như:

• Dịch vụ in hộp giấy: Sản xuất đa dạng các loại hộp, từ hộp giấy cứng, hộp đựng quà tặng, hộp carton sóng, hộp giấy kraft…

• Dịch vụ in túi giấy: Xưởng In Bảo Ngọc nhận in nhiều loại bao bì túi giấy khác nhau như: In túi giấy kraft, túi giấy couche, túi giấy thời trang, túi mỹ phẩm, túi đựng quà tặng…

• Dịch vụ in thùng carton: Cung cấp các loại thùng carton 3 lớp, thùng carton 5 lớp hoặc thùng carton 7 lớp tùy theo nhu cầu.

• Các sản phẩm in ấn khác: In Bảo Ngọc cũng cung cấp dịch vụ in ấn mọi số lượng như tem nhãn decal, in tờ rơi, ấn phẩm bao thư biểu mẫu.

Thông tin liên hệ công ty In Bảo Ngọc

Các doanh nghiệp cần tư vấn chi tiết về bao bì giấy và các dịch vụ in ấn khác, có thể liên hệ với xưởng In Bảo Ngọc qua các phương thức sau:

Công Ty TNHH MTV In Bảo Ngọc

• Địa chỉ Xưởng: 424 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM

• Email: inbaongoc.com@gmail.com

• Hotline/ Zalo: 0936 114 116

• Website: inbaobigiay.vn

• MST: 0306006464

• Facebook: https://www.facebook.com/contyinbaobibaongoc

Doanh nghiệp tự giới thiệu

