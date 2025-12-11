Bỏ việc lương nghìn đô ở nước ngoài, chàng trai về quê ủ rượu hồng và bất ngờ gây ‘sốt

Vườn hồng cổ từ hàng chục đến cả trăm năm tuổi dưới chân núi Đại Huệ.

Từ bỏ công việc lương cao ở nước ngoài, anh Hồ Viết Đàn (33 tuổi), trở về quê nhà xã Đại Huệ để lập nghiệp bằng nghề chế biến rượu từ quả hồng, thứ nông sản đặc trưng dưới chân núi Đại Huệ. Mỗi năm, cơ sở của anh thu mua hàng chục tấn hồng, ngâm hơn 15.000 lít rượu theo quy trình thủ công kết hợp máy móc hiện đại.

Đại Huệ là vùng trồng hồng lớn của Nghệ An, với gần 200 ha, nhiều cây trăm tuổi. Mỗi năm, người dân thu hoạch hàng trăm tấn, nhưng đầu ra phụ thuộc thị trường, lúc được mùa rớt giá, lúc giá cao lại mất mùa.

Nhìn thấy nỗi lo của bà con, năm 2023, trong khi đang làm việc ở nước ngoài với mức lương cao, anh Đàn quyết định trở về quê. Anh muốn tạo ra một sản phẩm đặc trưng từ chính "tài nguyên bản địa". Sau đó, cùng anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi), anh bắt tay nghiên cứu rượu hồng mang thương hiệu Đại Huệ.

Xã Nam Anh được xem là vựa hồng lớn nhất tỉnh Nghệ An với diện tích gần 200ha.

"Quá trình thử nghiệm kéo dài gần một năm, dùng vài tấn hồng. Mỗi công đoạn đều ghi chép để điều chỉnh công thức", anh Đàn nói. Hồng được chọn phải ngả vàng, còn cứng. Rượu ngâm là rượu nếp, do gia đình trực tiếp thu mua nguyên liệu và tự nấu.

Chị Nguyễn Thị Oanh, vợ anh Đàn, cho hay nước nấu rượu được lấy từ khe núi Đại Huệ. "Nếp nấu xong được ủ khô khoảng 5 ngày, sau đó thêm nước ngâm một tháng mới đưa đi chưng cất. Rượu thành phẩm được lọc bỏ tạp chất và hạ thổ ba tháng để uống êm, không đau đầu", chị Oanh nói.

Mỗi năm, cơ sở thu mua hàng chục tấn hồng, dự kiến mở thêm sản phẩm hồng sấy khô, sấy dẻo. Đến nay, hơn 15.000 lít rượu hồng đã được ngâm, nhiều nhà hàng trong tỉnh đặt mua.

Theo anh Đàn, tỷ lệ chuẩn là 1 lít rượu nếp ngâm với 1 kg hồng. Chum ngâm được hạ thổ khoảng một năm trước khi đóng chai. Sản phẩm không dùng hương liệu hay phụ gia nên giữ được màu và vị ngọt thanh tự nhiên. Anh Đàn đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP.

Hồng Đại Huệ có vị ngọt thanh, mỗi năm cho sản lượng hàng trăm tấn nhưng đầu ra thiếu ổn định, thường rơi vào cảnh được mùa mất giá.

Bà Hồ Thị Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Huệ, đánh giá rượu hồng là sản phẩm mới, mang bản sắc địa phương và phù hợp định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của xã. "Chúng tôi đang hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ OCOP và đưa sản phẩm trưng bày tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh. Việc xây dựng thương hiệu sẽ giúp nâng giá trị quả hồng và tạo thêm sinh kế cho người dân", bà Hòa nói.



Chùm ảnh ghi lại quá trình sản xuất rượu hồng Đại Huệ, từ chọn nguyên liệu đến hạ thổ và hoàn thiện sản phẩm.

Anh Hồ Viết Đàn kiểm tra mẻ rượu mới nấu tại cơ sở sản xuất dưới chân núi Đại Huệ.

Hồng được lựa chọn trước khi ngâm, ưu tiên quả vàng, cứng, chưa chín mềm để giữ vị ngọt thanh.

Chị Oanh kiểm tra nguyên liệu trước khi đưa vào nấu rượu, toàn bộ nguyên liệu được thu mua từ người dân địa phương. Hệ thống nấu rượu nếp được gia đình đầu tư, vận hành liên tục trong mùa hồng chín.

Anh Đàn kiểm tra lượng hồng ngâm trong chum sành, mỗi chum tuân thủ tỷ lệ 1kg hồng, 1 lít rượu.

Sản phẩm rượu hồng Đại Huệ sau khi lọc lần cuối, chuẩn bị đóng chai để cung ứng cho nhà hàng và khách đặt.

Rượu sau chưng cất được lọc qua máy để loại bỏ tạp chất trước khi đem hạ thổ.

Những chum rượu hồng được hạ thổ nhiều tháng trong khu vực riêng nhằm giúp rượu êm và giữ mùi thơm dịu.

Cơ sở sản xuất rượu hồng, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận OCOP.