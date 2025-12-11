Bỏ việc lương nghìn đô ở nước ngoài, chàng trai về quê ủ rượu hồng và bất ngờ gây ‘sốt
GĐXH - Trong khi nhiều bạn trẻ rời quê để tìm cơ hội nơi phố thị, một chàng trai ở Nghệ An lại lựa chọn con đường ngược lại. Khởi nghiệp tại quê hương từ nông sản địa phương, hướng sản phẩm rượu hồng đạt sao OCOP.
Từ bỏ công việc lương cao ở nước ngoài, anh Hồ Viết Đàn (33 tuổi), trở về quê nhà xã Đại Huệ để lập nghiệp bằng nghề chế biến rượu từ quả hồng, thứ nông sản đặc trưng dưới chân núi Đại Huệ. Mỗi năm, cơ sở của anh thu mua hàng chục tấn hồng, ngâm hơn 15.000 lít rượu theo quy trình thủ công kết hợp máy móc hiện đại.
Đại Huệ là vùng trồng hồng lớn của Nghệ An, với gần 200 ha, nhiều cây trăm tuổi. Mỗi năm, người dân thu hoạch hàng trăm tấn, nhưng đầu ra phụ thuộc thị trường, lúc được mùa rớt giá, lúc giá cao lại mất mùa.
Nhìn thấy nỗi lo của bà con, năm 2023, trong khi đang làm việc ở nước ngoài với mức lương cao, anh Đàn quyết định trở về quê. Anh muốn tạo ra một sản phẩm đặc trưng từ chính "tài nguyên bản địa". Sau đó, cùng anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi), anh bắt tay nghiên cứu rượu hồng mang thương hiệu Đại Huệ.
"Quá trình thử nghiệm kéo dài gần một năm, dùng vài tấn hồng. Mỗi công đoạn đều ghi chép để điều chỉnh công thức", anh Đàn nói. Hồng được chọn phải ngả vàng, còn cứng. Rượu ngâm là rượu nếp, do gia đình trực tiếp thu mua nguyên liệu và tự nấu.
Chị Nguyễn Thị Oanh, vợ anh Đàn, cho hay nước nấu rượu được lấy từ khe núi Đại Huệ. "Nếp nấu xong được ủ khô khoảng 5 ngày, sau đó thêm nước ngâm một tháng mới đưa đi chưng cất. Rượu thành phẩm được lọc bỏ tạp chất và hạ thổ ba tháng để uống êm, không đau đầu", chị Oanh nói.
Mỗi năm, cơ sở thu mua hàng chục tấn hồng, dự kiến mở thêm sản phẩm hồng sấy khô, sấy dẻo. Đến nay, hơn 15.000 lít rượu hồng đã được ngâm, nhiều nhà hàng trong tỉnh đặt mua.
Theo anh Đàn, tỷ lệ chuẩn là 1 lít rượu nếp ngâm với 1 kg hồng. Chum ngâm được hạ thổ khoảng một năm trước khi đóng chai. Sản phẩm không dùng hương liệu hay phụ gia nên giữ được màu và vị ngọt thanh tự nhiên. Anh Đàn đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP.
Bà Hồ Thị Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Huệ, đánh giá rượu hồng là sản phẩm mới, mang bản sắc địa phương và phù hợp định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của xã. "Chúng tôi đang hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ OCOP và đưa sản phẩm trưng bày tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh. Việc xây dựng thương hiệu sẽ giúp nâng giá trị quả hồng và tạo thêm sinh kế cho người dân", bà Hòa nói.
Chùm ảnh ghi lại quá trình sản xuất rượu hồng Đại Huệ, từ chọn nguyên liệu đến hạ thổ và hoàn thiện sản phẩm.
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 61 tỷ đồng cho người chơi may mắn.
Trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, khi mà hàng loạt các chính sách quản lý, nhất là lĩnh vực thuế đang trở nên chặt chẽ hơn, Công ty Việt Vang tự hào là đơn vị đồng hành và tiên phong hỗ trợ các đối tác kinh doanh.
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 11/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Tại Bosch Tech Tour 2025, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái Bosch, gồm thiết bị xe, gia dụng và khu âm thanh hội thảo – biểu diễn do TCA – Trung Chính Audio phối hợp triển khai.
GĐXH - Hatchback cỡ nhỏ của Nhật Bản tiếp tục ghi dấu trên thị trường nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và loạt công nghệ an toàn nổi bật.
Trong bối cảnh ngành hàng chăm sóc cá nhân tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.
GĐXH - Thị trường quốc tế đêm qua ghi nhận tiếp tục tăng trưởng, kéo theo thị trường trong nước tiếp tục phục hồi khi mở phiên sáng nay, vùng giá giao dịch mới trên 64 triệu đồng/kg đã được thiết lập.
Các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu đặt in bao bì giấy trọn gói từ khâu tư vấn, thiết kế đến khi nhận sản phẩm hoàn thiện thì In Bảo Ngọc là một lựa chọn đáng tin cậy.
GĐXH - Các dòng bỉm nội địa như Kitin Natural, Jo hay Bonny ngày càng được ưa chuộng nhờ độ mềm mại, thoáng khí và giá thành dễ chịu. Mỏng nhẹ, an toàn và phù hợp khí hậu Việt Nam, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho bé yêu mỗi ngày.
Sự trỗi dậy của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã tạo ra một cơn địa chấn trong ngành Digital Marketing.. Khi công nghệ học máy, chatbot, phân tích dữ liệu tự động, và tối ưu hóa quảng cáo tự động trở nên phổ biến, nhiều marketer đặt câu hỏi: "Liệu AI sẽ thay thế con người trong marketing?".
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế liền khối hiện đại, động cơ điện 6 kW và trang bị 2 pin tháo rời đang có mức giá thuê hấp dẫn.