BTS khuấy động cộng đồng fan K-pop với phiên bản bánh quy giới hạn OREO & BTS

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V và Jung Kook chính thức bắt tay cùng OREO để ra mắt Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS với hương vị bánh nướng đường nâu lấy cảm hứng từ Hotteok – món ăn đường phố nổi tiếng của Hàn Quốc. Chiến dịch hợp tác sẽ được triển khai tại hơn 80 thị trường trên toàn cầu, mở ra chuỗi hoạt động tương tác thú vị dành cho cộng đồng người hâm mộ BTS và OREO.

OREO và BTS chính thức khởi động chiến dịch hợp tác toàn cầu bằng sự ra mắt Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS.

Phiên bản bánh quy giới hạn mới mang đậm dấu ấn cá nhân của BTS với lớp kem ngọt lấy cảm hứng từ Hotteok – món bánh nướng nhân đường nâu quen thuộc tại các khu chợ đường phố Hàn Quốc. Các thành viên BTS chia sẻ rằng cả Hotteok và bánh quy OREO đều gắn liền với ký ức tuổi thơ của họ, khiến sự hợp tác này trở nên đặc biệt ý nghĩa khi kết nối văn hóa quê hương với thương hiệu bánh quy yêu thích từ nhỏ.

"OREO là thương hiệu đồ ăn nhẹ đầu tiên mà chúng tôi hợp tác trên quy mô toàn cầu và đó thực sự là một vinh dự lớn. Chúng tôi đã ăn OREO từ khi còn nhỏ, trong phòng thu và giờ đây, OREO đang giúp chúng tôi mang hương vị quê hương đến với người hâm mộ trên toàn thế giới," BTS chia sẻ. "Chúng tôi rất tự hào khi được viết tiếp câu chuyện của OREO theo cách riêng của mình."

Họa tiết dập nổi trên phiên bản giới hạn trong hợp tác giữa OREO và BTS do chính BTS thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm hoạt động, BTS cũng gửi gắm tình cảm dành cho người hâm mộ thông qua thiết kế độc quyền trên từng chiếc bánh. Bộ sưu tập Phiên bản giới hạn OREO & BTS gồm 13 họa tiết dập nổi do chính BTS thiết kế, bao gồm tên các thành viên, biểu tượng light stick của BTS và ba chiếc bánh OREO ghép lại thành một thông điệp bí mật dành cho cộng đồng người hâm mộ.

Bao bì sản phẩm cũng được thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa chợ đêm Hàn Quốc với những gam màu sống động, tái hiện không khí náo nhiệt đặc trưng của các khu phố ẩm thực đường phố – nơi món hotteok trở thành biểu tượng quen thuộc.

"Vẻ ngoài" ấn tượng của Bánh quy Phiên bản giới hạn OREO & BTS lấy cảm hứng từ quê hương của nhóm.

Song song với việc ra mắt sản phẩm, OREO còn khởi động chiến dịch toàn cầu nhằm tạo nên "bức thư tình gửi BTS lớn nhất thế giới", lấy cảm hứng từ văn hóa viết thư của cộng đồng người hâm mộ. Người dùng có thể quét mã QR trên bao bì sản phẩm hoặc truy cập https://vn.oreosea.com/ để gửi lời nhắn tới BTS. Những thông điệp từ người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ cùng góp phần tạo nên hoạt động tương tác đặc biệt này, đồng thời mang đến cơ hội nhận các phần quà độc quyền từ OREO và BTS.

Chiến dịch hợp tác lần này tiếp tục khẳng định chiến lược của OREO trong việc kiến tạo những màn "bắt tay" độc đáo, qua đó tạo nên dấu ấn khác biệt trên thị trường đồ ăn nhẹ toàn cầu. Đồng hành cùng BTS – một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng hàng đầu thế giới – OREO kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ, khơi dậy sự hào hứng trong cộng đồng người hâm mộ và lan tỏa tinh thần vui nhộn đặc trưng của thương hiệu.

Bà Trần Thị Lệ Hằng – Giám đốc Marketing, Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: "Là một thương hiệu luôn tìm kiếm những cách thức mới để kết nối với người tiêu dùng, OREO không ngừng tạo ra những sự hợp tác mang tính biểu tượng và những hoạt động giàu tính trải nghiệm. Sự hợp tác với BTS lần này thể hiện rõ định hướng đó, khi kết hợp giữa sức hút văn hóa đại chúng, tinh thần sáng tạo và trải nghiệm sản phẩm độc đáo. Chúng tôi tin rằng OREO & BTS sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường, đồng thời truyền cảm hứng cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua một chiến dịch thú vị, giàu tương tác và đậm dấu ấn toàn cầu."

Phiên bản giới hạn OREO & BTS sẽ mở bán sớm từ 02/06/2026 tại Gian hàng chính hãng Mondelez Kinh Đô trên Shopee. Sản phẩm sẽ chính thức được phân phối tại các hệ thống bán lẻ từ ngày 08/06/2026 trong thời gian giới hạn và số lượng có hạn.

