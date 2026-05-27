Hatchback hạng A giá 126 triệu đồng đẹp hoàn hảo, nội thất xịn, công nghệ hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH khiến thị trường dậy sóng

Hatchback hạng A đẹp hoàn hảo, nội thất xịn, công nghệ hiện đại





Tiago 2026

Theo kế hoạch, Tata sẽ chính thức giới thiệu Tiago 2026 tại Ấn Độ vào ngày 28/5 tới. Tuy nhiên, hãng xe Ấn Độ đã sớm tung video hé lộ thiết kế nội thất và ngoại thất của mẫu hatchback cỡ A này. Những thay đổi xuất hiện trên Tata Tiago mới cho thấy hãng đang muốn nâng tầm trải nghiệm người dùng thay vì chỉ tập trung vào yếu tố giá rẻ như trước đây.

Điểm gây chú ý lớn nhất nằm ở khoang cabin được thiết kế lại gần như hoàn toàn. Tata Tiago 2026 sử dụng mặt táp-lô phân tầng mới với phong cách hiện đại hơn đáng kể. Khu vực phía trên được phối vật liệu nỉ kết hợp nhựa sáng màu trong khi phần dưới sử dụng bề mặt nhựa đen dạng vân nổi tạo cảm giác cao cấp hơn nhiều mẫu hatchback cỡ A truyền thống.

Đáng chú ý, Tata Tiago 2026 sở hữu màn hình giải trí đặt nổi kích thước lớn, dự kiến lên tới 10,25 inch. Đây là trang bị hiếm thấy trong nhóm xe đô thị giá rẻ, nhất là khi nhiều phiên bản Hyundai Grand i10 hay Kia Morning hiện vẫn sử dụng màn hình nhỏ. Chính chi tiết này giúp Tata Tiago trở nên nổi bật hơn trong phân khúc hatchback cỡ A đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Ngay bên dưới màn hình trung tâm là cụm cửa gió điều hòa đặt ngang cùng loạt phím chức năng cho hệ thống phanh, mở cốp và đèn cảnh báo khẩn cấp. Xe cũng được bổ sung cụm điều hòa tự động mới với hai núm xoay tương tự các mẫu SUV hiện đại của Tata.

Không dừng lại ở đó, Tata Tiago 2026 còn được trang bị tới hai đế sạc điện thoại không dây ở bệ trung tâm. Phía sau là cổng USB Type-A và Type-C hỗ trợ sạc nhanh công suất 65W. Đây là những trang bị khiến Hyundai Grand i10 và Kia Morning khó có thể cạnh tranh nếu vẫn giữ cấu hình hiện tại.

Một nâng cấp khác giúp Tata Tiago ghi điểm nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn mới kết hợp vô-lăng hai chấu đáy phẳng tích hợp logo phát sáng. Tổng thể cabin sử dụng tông màu đen xám hiện đại, tạo cảm giác cao cấp hơn nhiều so với hình dung về một mẫu hatchback cỡ A siêu rẻ.

Hàng ghế sau của Tata Tiago cũng được chăm chút với cửa gió điều hòa riêng và cổng sạc cho hành khách phía sau. Đây tiếp tục là trang bị đáng chú ý trong bối cảnh nhiều mẫu hatchback cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning vẫn tập trung chủ yếu vào yếu tố thực dụng.

Ở ngoại thất, Tata Tiago 2026 cũng thay đổi khá mạnh với cụm đèn LED mới, cản trước và cản sau thiết kế lại cùng bộ mâm mới hiện đại hơn. Xe còn được bổ sung camera 360 độ, tính năng vốn hiếm gặp ở nhóm hatchback cỡ A giá thấp.





Tata Tiago EV sở hữu hai cấu hình pin 19,2 kWh và 24 kWh

Tata đồng thời tiếp tục duy trì cả phiên bản động cơ đốt trong lẫn biến thể thuần điện Tiago.ev. Bản máy xăng sử dụng động cơ 1.2L 3 xi lanh hút khí tự nhiên cho công suất 85 mã lực. Ngoài ra còn có tùy chọn động cơ CNG mạnh 75 mã lực nhằm tối ưu chi phí vận hành.

Trong khi đó, Tata Tiago EV sở hữu hai cấu hình pin 19,2 kWh và 24 kWh, cho phạm vi di chuyển dao động từ 250-315 km sau mỗi lần sạc đầy. Công suất của phiên bản điện nằm trong khoảng 60,3-73,5 mã lực.

Giá hatchback hạng A Tât Tiago EV

Theo giới truyền thông Ấn Độ, Tata Tiago 2026 nhiều khả năng sẽ tăng giá nhẹ so với đời cũ do được bổ sung hàng loạt công nghệ và tiện nghi mới. Hiện mẫu hatchback cỡ A này có giá dao động từ 460.000 - 799.000 Rupee, tương đương khoảng 126 - 220 triệu đồng.

Với loạt nâng cấp đáng chú ý, Tata Tiago 2026 đang cho thấy tham vọng tạo sức ép lớn lên Hyundai Grand i10 và Kia Morning ở nhóm hatchback cỡ A giá rẻ trong thời gian tới.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.