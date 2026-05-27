Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 27 – 31/5/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 27 – 31/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 27 – 31/5/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 27 – 31/5/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực vòng xoay 706B thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/05/2026 đến 15:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hùng Vương 3 thuộc một phần đường Hùng Vương phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 11:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Ngư Ông 2 thuộc một phần đường Ngư Ông phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 11:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 6B thuộc một phần đường Nguyễn Đình Chiểu phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực vòng Xoay Đồi Cát thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/05/2026 đến 15:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tiến Thành 8B trược đường Lạc long Quân thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chợ Tôn trục đường Đặng Văn Lãnh thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực giáp ranh phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/05/2026 đến 15:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Phan Chu trinh, Du Lịch 1, Ngư Ông 3 trục đường Phan Chu Trinh, Ngư Ông thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 11:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Nhà máy đèn thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/05/2026 đến 15:30:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực khu công nghiệp Phan Thiết thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/05/2026 đến 06:45:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trường Chinh đoạn từ Bệnh Viện đa khoa tỉnh đến khu vực thôn Phú Khánh thuộc một phần xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/05/2026 đến 15:30:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực khu công nghiệp Phan Thiết thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 31/05/2026 đến 15:30:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Thôn Minh Tân: 1, 2,3, 4- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Thôn Thanh Lương, một phần thôn Hiệp Đức- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 12:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Song Thanh 1- xã Phan Rí Cửa .

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 12:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Lạc Trị, xã Liên Hương và toàn xã Tuy Phong .

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/05/2026 đến 17:00:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực đê bao thôn Nam Chính 5 xã Đức Linh, thôn Sùng Nhơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, thôn Đa Kai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xã Nam Thành Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 27 – 31/5/2026.

Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến), đường Bùi Thị Xuân, đường Lê Văn Tám, đường Lý Thường Kiệt, đường Ngô Quyền, đường Phạm Hồng Thái, đường Hồ Xuân Hương, đường Nguyễn Văn Trỗi và khu dân cư Nguyễn Thái Học - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 11:30:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Dân cư Ba Đăng - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 11:30:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Một phần thôn Triều Dương và toàn bộ thôn Mỹ Khê, thôn Hội An, Đặc khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/05/2026 đến 15:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Bảo hiểm Xã hội, thôn Quý Thạnh, Đặc Khu Phú Qúy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 09:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ thôn Phú Long, Đông Hải, Quý Hải và Tân Hải, Đặc khu Phú Quý.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 15:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp, thôn Quý Thạnh, Đặc Khu Phú Qúy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 09:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Quý Thạnh và toàn bộ thôn Thương Châu, thôn Phú An, Đặc khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 15:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Bệnh Viện, thôn Quý Thạnh, Đặc Khu Phú Qúy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 09:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần khu phố Đại Thiện, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 15:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Đông Giang Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Liêm Hòa, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 11:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 15:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn: Thôn 3, thôn Suối Đá xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Đại Thiện, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 1, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 11:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đaguri, xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 16:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 27/05/2026 đến 07:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 16:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:53:00 ngày 27/05/2026 đến 10:03:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:15:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 29/05/2026 đến 07:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 16:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/05/2026 đến 16:15:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, một phần thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 30/05/2026 đến 07:30:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, một phần thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 16:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, một phần thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 30/05/2026 đến 16:15:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/05/2026 đến 16:00:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/05/2026 đến 16:00:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, Thái Thành, Thái Bình, thái An, xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Sông Khiêng, Nhì Phí, Tiến Đạt, Tiến Thành - Xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Sơn - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 11:30:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Phú Thuận - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 11:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Phú Thuận - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:38:00 ngày 27/05/2026 đến 09:40:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 27 – 31/5/2026.