Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 27 – 31/5/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 27 – 31/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 27 – 31/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 27 – 31/5/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: thuộc các đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 55, 190 đến đến giáp nhà số 659, 848), khu vực hẻm 792 Tôn Đức Thắng, Lý Đạo Thành,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty TNHH Ánh Quang Plaza
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng NĐ Thanh Thủy + DNTN Quê Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Bánh Pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thuộc các đường Cao Thắng, Coluso, Kinh Xáng, Cầu Đen (từ giáp nhà số 01 đến giáp nhà số 14), Lê Duẩn (từ giáp nhà số 446 giáp đường Lý Thường Kiệt), khu vực khóm 4, Khóm 5, khóm 6 phường 8; Đường Phạm Hùng (từ giáp Cây xăng Tấn Tài 1 đến giáp Cầu Tân Thạnh).Lý do: Công tác bảo trì bảo dưỡng sửa chữa lưới điện.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 13:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Chí Thanh Phường Sóc Trăng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thuộc khu vực trường chính trị và hẻm 90 Lê Hồng Phong.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 07:30:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thuộc các đường Phú Lợi – phía Nhà máy nước ngầm số 2, Trần Bình Trọng (từ giáp đường Phú Lợi đến nhà số 90), Nguyễn Trung Trực (từ giáp đường Phú Lợi đến nhà số 66), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Phú Lợi 1 đến giáp nhà số 109, 190), Bùi Thị Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 14:30:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thuộc khu vực trường chính trị và hẻm 90 Lê Hồng Phong.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/05/2026 đến 14:30:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng Công ty Cổ phần Thủy Sản Sạch Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/05/2026 đến 12:00:00 ngày 31/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Nguyễn Huệ (từ giáp nhà số 441 đến giáp đường Lê Duẫn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/05/2026 đến 10:00:00 ngày 31/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các đường đường Võ Văn Kiệt, Triệu Quang Phục
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/05/2026 đến 13:30:00 ngày 31/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Sóc Vồ ( từ giáp Cầu Sóc Vồ đến giáp Chùa Phú Ninh).
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 31/05/2026 đến 12:00:00 ngày 31/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng Công ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/05/2026 đến 17:00:00 ngày 31/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Phú Lợi - phía UBND Phường Phú Lợi (từ giáp nhà số 93 đến giáp đường Trần Hưng Đạo), Khu vực Hẻm 73 đến giáp nhà 73/32 và giáp nhà 305/26 Nguyễn Văn Linh).
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/05/2026 đến 16:30:00 ngày 31/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: môt phần khu vực Tam Thọ, Tâm Lộc - Phường Mỹ Xuyên
THỜI GIAN: Từ 08:35:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp: Hữu Cận, Hòa Phủ xã Hòa Tú
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/05/2026 đến 13:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lê Văn Xe xã Ngọc Tố
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/05/2026 đến 13:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Hòa Mỹ - Phường Mỹ Xuyên
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 17:30:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Tức – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 13:30:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực các ấp Cầu Đồn, Mỹ Thuận – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 13:30:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 1, Bố Liên 2, Bố Liên 3, Tà Ân B- xã Mỹ Hương - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/05/2026 đến 17:30:00 ngày 31/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần ấp Ấp An Hưng, xã Cù Lao Dung, Thánh Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Nghiệp, Hưng, xã Cù Lao Dung, Thánh Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Một phần khu vực Hòa Giang phường Khánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 27/05/2026 đến 12:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ca Lạc, Tân Thời, Ca Lạc A, Ca Lạc phương Vĩnh Châu, ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Âu Thọ A, Âu Thọ B, ấp Trà Sết, ấp Huỳnh Kỳ xã Vĩnh Hải TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khóm Sở Tại A, B, Biển Trên phường Vĩnh Phước, khu vực Tân Hưng, Đạng Văn Đông, phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 12:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khóm Biển Trên, Biển Dưới, Khóm Đai Trị phường Vĩnh Phước,, Khu vực Bảy Nhuận , khóm Trà Niên, khu vực Là Bư phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp; Ấp 21, ấp 18 – xã Tân Long.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Một phần ấp Phong Thới, xã Phong Nẫm, Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mộ̣t phần ấp 7, xã Đạ Hải, Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phầ̀n ấp Kênh Giữa 2, xã Kế Sách, Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấ́p Trường Thọ, xã Nhơn Mỹ, Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa, xã Thới An Hội, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phèn Đen, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Tho.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Tây, Phụng An, Ấp 3, Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ, An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, một phần ấp An Ninh 1, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Ninh, An Ninh 2, An Thới, một phần ấp Hòa An, Hòa Thành, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/05/2026 đến 18:00:00 ngày 31/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Ấp Khoan Tang , xã Long Phú thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: mất điện 01 khách hàng ( Trường TTPT Tân Thạnh Ấp Saintard xã Tân Thạnh TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 27/05/2026 đến 08:40:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phú Đức, xã Long Phú, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 11:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Qui A, xã Long Phú, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 09:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Quanh, xã Long Phú, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/05/2026 đến 10:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/05/2026 đến 14:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1KH Cấp Nước Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/05/2026 đến 14:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Qui A, xã Long Phú, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4, xã Long Phú, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 14:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 3, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 10:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực Tân Thạnh A, B - phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 14:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tây A, phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thanh - phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 15:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thanh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đồng, Vĩnh Thuận, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 15:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: ấp Mỹ Tân, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Giồng Chùa - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Hoà 1 Xã Thạnh Thới An - Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 15:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hà Bô, ấp Chắc Tưng, ấp Bưng Chông - Xã Tài Văn, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 15:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/05/2026 đến 11:30:00 ngày 31/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
