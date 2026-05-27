Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xịn như xe ga, trang bị hiện đại, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế xịn như xe ga, trang bị hiện đại

Xe điện Dibao Gogo Cross

Trong nhóm xe điện phổ thông dành cho người trẻ, Dibao Gogo Cross đang là một trong những mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thiết kế cá tính, nhiều trang bị hiện đại và mức giá dễ tiếp cận.

Dibao Gogo Cross sở hữu phong cách thiết kế theo hướng hiện đại với nhiều đường nét bo tròn kết hợp các chi tiết tạo hình góc cạnh nhằm tăng cảm giác thể thao.

Xe có kích thước tổng thể khoảng 1.730 x 730 x 1.040 mm cùng trọng lượng khoảng 93 kg, phù hợp nhu cầu di chuyển linh hoạt trong phố đông.

Khung xe được làm từ thép chịu lực với tải trọng công bố lên tới khoảng 140 kg, đủ đáp ứng nhu cầu chở hai người hoặc mang thêm đồ dùng hàng ngày.

Dibao cũng đầu tư khá mạnh cho ngoại hình của mẫu xe này khi áp dụng công nghệ sơn phủ bóng cùng nhiều tùy chọn màu sắc như đen, đỏ, cam, ghi, xanh và trắng. Một số phiên bản còn sử dụng sơn nhám nhằm tăng vẻ cá tính.

Một trong những chi tiết dễ nhận biết nhất trên Dibao Gogo Cross nằm ở hệ thống chiếu sáng. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn LED dạng 4 bi cầu kích thước lớn đặt ở mặt nạ trước, cho khả năng chiếu sáng tốt hơn so với nhiều mẫu xe điện phổ thông cùng tầm giá.

Ngoài ra, xe còn được trang bị các dải đèn demi LED tạo điểm nhấn hiện đại. Logo DIBAO ở trung tâm đầu xe kết hợp dải LED đối xứng giúp mẫu xe này có diện mạo khá nổi bật khi vận hành ban đêm.

Hệ thống đèn hậu và xi-nhan cũng đều sử dụng công nghệ LED nhằm tăng khả năng nhận diện và tiết kiệm điện năng.

Dibao Gogo Cross được trang bị màn hình điện tử kích thước lớn hiển thị đầy đủ các thông số như tốc độ, mức pin và quãng đường.

Cụm nút điều khiển trên tay lái được bố trí tương tự nhiều dòng xe tay ga hiện đại với các nút điều chỉnh pha/cos, xi-nhan, còi, chế độ lái và nút Parking hỗ trợ dừng đỗ an toàn. Thiết kế này giúp người dùng trẻ dễ làm quen khi chuyển từ xe ga sang xe điện.





Về vận hành, Dibao Gogo Cross sử dụng động cơ điện công suất khoảng 1.000W. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, phù hợp nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hàng ngày trong nội đô.

Hệ thống giảm xóc thủy lực giúp xe vận hành êm ái hơn trên các cung đường xấu hoặc gờ giảm tốc. Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau nhằm tăng khả năng an toàn khi phanh gấp.

Bộ lốp không săm kích thước lớn giúp tăng độ bám đường và giảm nguy cơ mất lái khi đi dưới trời mưa hoặc đường trơn trượt.

Giá xe máy điện Dibao Gogo Cross

Theo thông tin từ nhà phân phối, mẫu xe điện này hiện được bán với giá khoảng 18,59 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần phương tiện di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Trong bối cảnh thị trường xe điện phổ thông ngày càng cạnh tranh, những mẫu xe như Dibao Gogo Cross đang hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện có thiết kế nổi bật, chi phí sử dụng thấp nhưng vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày.

Với mức giá dưới 19 triệu đồng cùng nhiều trang bị hiện đại, mẫu xe điện này hiện được xem là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe điện dành cho học sinh – sinh viên và người dùng trẻ tại Việt Nam.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.