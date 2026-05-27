Lịch cắt điện Hải Phòng ngày 28/5/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ sáng sớm khi thời tiết nắng nóng

Lịch cắt điện Hải Phòng

Theo đó, lịch cắt điện Hải Phòng ngày 28/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật liên tục. Độc giả nên nắm thông tin này để chủ động trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cắt chưa được thông báo, thông báo sau ở một số nơi.

Người tiêu dùng điện có thể cập nhật lịch cắt điện thường xuyên trên website của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) để có thêm thông tin cụ thể.

Lịch cắt điện Hải Phòng được cập nhật thường xuyên trên Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cắt điện Hải Phòng ngày 28/5/2026

Lịch cắt điện Hồng Bàng

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-28 07:30:00.000 2026-05-28 09:15:00.000 Bạch Đằng 2026-05-28 07:30:00.000 2026-05-28 09:15:00.000 Bạch Đằng 2026-05-28 09:30:00.000 2026-05-28 11:00:00.000 Hạ Lý 2026-05-28 09:30:00.000 2026-05-28 11:00:00.000 Hạ Lý 2026-05-28 11:00:00.000 2026-05-28 12:00:00.000 Cao Thắng 2026-05-28 14:15:00.000 2026-05-28 16:30:00.000 TBA Ngân Hàng ĐT 2026-05-28 14:30:00.000 2026-05-28 15:30:00.000 Tôn Đản 2026-05-28 15:30:00.000 2026-05-28 16:30:00.000 TBA Tam Bạc dd

Lịch cắt điện Thủy Nguyên

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-28 05:00:00.000 2026-05-28 11:00:00.000 phường Thuỷ Nguyên 2026-05-28 05:00:00.000 2026-05-28 05:10:00.000 phường Thiên Hương 2026-05-28 05:00:00.000 2026-05-28 05:10:00.000 phường Thuỷ Nguyên 2026-05-28 10:00:00.000 2026-05-28 10:10:00.000 phường Thuỷ Nguyên 2026-05-28 10:00:00.000 2026-05-28 10:10:00.000 phường Thiên Hương 2026-05-28 10:50:00.000 2026-05-28 11:00:00.000 phường Thiên Hương 2026-05-28 10:50:00.000 2026-05-28 11:00:00.000 phường Thuỷ Nguyên

Lịch cắt điện Kiến An

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-28 07:00:00.000 2026-05-28 09:00:00.000 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 2026-05-28 08:00:00.000 2026-05-28 09:30:00.000 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 2026-05-28 09:00:00.000 2026-05-28 09:45:00.000 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 2026-05-28 10:00:00.000 2026-05-28 11:30:00.000 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 2026-05-28 10:00:00.000 2026-05-28 11:30:00.000 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 2026-05-28 14:00:00.000 2026-05-28 15:30:00.000 PHƯỜNG KIẾN AN 2026-05-28 16:00:00.000 2026-05-28 17:30:00.000 PHƯỜNG KIẾN AN 2026-05-28 16:00:00.000 2026-05-28 17:30:00.000 PHƯỜNG PHÙ LIỄN

Lịch cắt điện Tiên Lãng

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-28 08:00:00.000 2026-05-28 08:45:00.000 thôn Pháp Xuyên 2026-05-28 08:50:00.000 2026-05-28 09:40:00.000 thôn Bạch Đằng 2026-05-28 09:50:00.000 2026-05-28 10:40:00.000 thôn Tự Tiên 2026-05-28 10:50:00.000 2026-05-28 11:30:00.000 thôn Tiên lãng

Lịch cắt điện An Lão

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-28 05:30:00.000 2026-05-28 07:00:00.000 TBA Cao Đẳng CN 1+2 - Xã An Khánh 2026-05-28 08:00:00.000 2026-05-28 09:00:00.000 TBA Tiến Lập (T2) - Xã An Khánh 2026-05-28 09:30:00.000 2026-05-28 10:30:00.000 TBA Thạch Lựu 2 - Xã An Hưng 2026-05-28 14:00:00.000 2026-05-28 15:00:00.000 TBA Bơm Tân Thắng - Xã An Hưng 2026-05-28 15:30:00.000 2026-05-28 16:30:00.000 TBA Ngói Quân Khu - Xã An Hưng

Lịch cắt điện Vĩnh Bảo

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-28 08:00:00.000 2026-05-28 09:30:00.000 KH TBA B.Cộng Hiền 1 2026-05-28 09:30:00.000 2026-05-28 11:00:00.000 KH TBA Đò hàn

Lịch cắt điện Dương Kinh

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-28 08:00:00.000 2026-05-28 09:00:00.000 Dương Kinh 2026-05-28 09:15:00.000 2026-05-28 10:15:00.000 Dương Kinh 2026-05-28 10:15:00.000 2026-05-28 11:15:00.000 Dương Kinh 2026-05-28 14:00:00.000 2026-05-28 15:00:00.000 Dương Kinh 2026-05-28 15:00:00.000 2026-05-28 16:00:00.000 Dương Kinh

Lịch cắt điện Hải Dương

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-27 08:30:00.000 2026-05-27 11:00:00.000 TBA Nguyên Xá 2026-05-28 06:30:00.000 2026-05-28 11:30:00.000 TBA Khu 13 Nguyễn Trãi 2026-05-28 08:30:00.000 2026-05-28 11:00:00.000 TBA Nhà máy Bơm 2026-05-28 13:30:00.000 2026-05-28 18:00:00.000 TBA Đền Thánh 3

Lịch cắt điện Thanh Miện

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-28 06:00:00.000 2026-05-28 14:00:00.000 Xã Bắc Thanh Miện 2026-05-28 07:00:00.000 2026-05-28 14:00:00.000 Thôn Tòng Hóa- xã Hải Hưng 2026-05-28 07:00:00.000 2026-05-28 17:00:00.000 Thôn Bất Nạo- xã Thanh Miện 2026-05-28 07:00:00.000 2026-05-28 14:00:00.000 Thôn Thống Nhất - xã Nam Thanh Miện 2026-05-28 13:00:00.000 2026-05-28 17:00:00.000 Thôn Tiêu Lâm - xã Thanh Miện

Lịch cắt điện Ninh Giang

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực 2026-05-28 08:00:00.000 2026-05-28 15:00:00.000 Thôn Đại Đồng 2026-05-28 08:00:00.000 2026-05-28 10:00:00.000 Thôn Trịnh Xuyên xã Vĩnh Lại 2026-05-28 09:00:00.000 2026-05-28 11:30:00.000 Thôn Trịnh Xuyên xã Vĩnh Lại 2026-05-28 09:00:00.000 2026-05-28 11:00:00.000 Thôn Ứng mộ xã Tân AN 2026-05-28 14:00:00.000 2026-05-28 16:00:00.000 Thôn Đồng Vạn xã Vĩnh Lại 2026-05-28 14:00:00.000 2026-05-28 16:00:00.000 Thôn Đồng Hy xã Vĩnh Lại