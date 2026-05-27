Cận cảnh Kia Morning giá 241 triệu đồng sắp về Việt Nam bổ sung túi khí, màu mới đẹp mắt, thuộc diện hatchback rẻ, đẹp nhất thị trường
GĐXH - Kia Morning 2027 với nhiều nâng cấp đáng chú ý về an toàn và tiện nghi, được bổ sung túi khí đầu gối cho người lái, màn hình kỹ thuật số lớn hơn cùng loạt trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp trước đây.
Kia Morning sắp về Việt Nam bổ sung túi khí, màu mới đẹp mắt
Ở lần lên đời này, mẫu hatchback cỡ nhỏ được bổ sung thêm nhiều trang bị an toàn và tiện nghi tiêu chuẩn nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe đô thị giá rẻ.
Theo công bố từ Kia, toàn bộ các phiên bản Morning, bao gồm cả biến thể van chở hàng, đều được trang bị thêm đèn LED đọc bản đồ. Trong khi đó, các bản du lịch dùng động cơ xăng 1.0L sẽ có túi khí đầu gối cho người lái dưới dạng tiêu chuẩn.
Đáng chú ý, từ phiên bản Signature trở lên, Kia Morning được bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,25 inch mới thay cho cụm hiển thị truyền thống trước đây.
Ngoài việc nâng cấp trang bị, Kia cũng bổ sung tùy chọn nội thất mới mang tên Ice Green cho Morning 2027. Khoang cabin sử dụng nhiều chi tiết màu xanh lá sáng tại ghế ngồi và các khu vực trang trí nội thất nhằm tạo cảm giác trẻ trung và cao cấp hơn. Đây được xem là một trong những điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này ở lần nâng cấp mới.
Ngoài những thay đổi kể trên, thiết kế tổng thể của Morning gần như được giữ nguyên từ bản nâng cấp ra mắt năm 2023.
Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương tự nhiều mẫu xe mới của hãng như Kia Seltos, Kia Sonet, Kia Sorento và Kia Carnival. Điểm nổi bật ở ngoại thất là hệ thống đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu có họa tiết lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Đầu xe có cản trước được tái thiết kế với hốc hút gió trung tâm mở rộng cùng các khe gió đặt dọc hai bên.
Xe còn được trang bị bộ mâm hợp kim phay hai tông màu kích thước tối đa 16 inch và gương chiếu hậu có khả năng tự động gập khi khóa cửa.
Khoang lái của Morning tiếp tục sở hữu màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Một số tiện ích đáng chú ý khác gồm cổng USB Type-C cho cả hai hàng ghế, khởi động động cơ từ xa và hệ thống ga tự động thông minh hoạt động theo dữ liệu định vị.
Về an toàn, mẫu xe hạng A này được tích hợp các công nghệ hỗ trợ lái như cảnh báo va chạm phía trước có khả năng nhận diện ô tô và người đi xe đạp, cùng tính năng hỗ trợ đèn pha tự động.
Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe hạng A tại thị trường Hàn Quốc là khối động cơ xăng dung tích 1.0L, sản sinh mức công suất tối đa đạt 76 mã lực. Động cơ đi cùng hộp số tự động 4 cấp. Theo số liệu công bố từ nhà sản xuất, xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ở ngưỡng 15,1 km/lít (tương đương khoảng 6,62 lít cho 100 km di chuyển) khi sử dụng cấu hình vành kích thước 14 inch. Phía thương hiệu Kia khẳng định đây là sản phẩm sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu nhất trong phân khúc hiện tại.
Giá Kia Morning 2027
Tại Hàn Quốc, Kia Morning 2027 có giá khởi điểm từ khoảng 14,21 triệu won cho bản 1.0L tiêu chuẩn và cao nhất lên tới khoảng 19,11 triệu won với phiên bản GT-Line. Theo một số nguồn tin, KIA Morning mới sẽ sớm được đưa về Việt Nam trong khoảng quý III tới dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc.
Hiện Kia chưa công bố kế hoạch đưa phiên bản Morning 2027 về các thị trường khác ngoài Hàn Quốc. Tuy nhiên, với việc mẫu xe này vốn khá quen thuộc tại Đông Nam Á dưới tên gọi Picanto, nhiều khả năng các nâng cấp mới sẽ sớm xuất hiện trên phiên bản quốc tế trong thời gian tới.
Ở Việt Nam, giá xe KIA Morning (dao động từ 325 - 469 triệu VNĐ tùy loại. (Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm các khoản phí lăn bánh bắt buộc như trước bạ, biển số, bảo hiểm...)
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua
Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng
Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…
Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng
Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.
Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng
Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.
Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xịn như xe ga, trang bị hiện đại, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế trẻ trung, hệ thống đèn LED hiện đại, động cơ 1.000W cùng mức giá dưới 19 triệu đồng hướng tới học sinh – sinh viên.
Tỷ giá USD hôm nay 27/5: Đồng Đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng giảm nhẹ, Vietcombank bán ra 26,393 đồng/USDGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 27/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn tiếp tục giảm gần 1 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay 27/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 27/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 79 - 80 triệu đồng/kg.
Hatchback hạng A giá 126 triệu đồng đẹp hoàn hảo, nội thất xịn, công nghệ hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ chỉ 126 triệu đồng vừa lộ khoang nội thất hoàn toàn mới trước ngày ra mắt với hàng loạt công nghệ hiện đại, khiến Hyundai Grand i10 và Kia Morning phải dè chừng,
Loại cá nước ngọt ‘đắt xắt ra miếng’ được nhiều người săn tìmGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Dù có giá đắt hơn nhiều loại cá nước ngọt khác, cá trắm đen vẫn luôn được giới sành ăn săn tìm nhờ phần thịt săn chắc, vị ngọt đặc trưng và giá trị dinh dưỡng được ví như “vua cá nước ngọt”.
Xe ga 125cc giá chỉ 19 triệu đồng đẹp ngang SH Mode, trang bị xịn hơn Lead, rẻ hơn Vision gây rúng động thị trườngGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp như Honda SH Mode, trang bị xịn xò hơn LEAD, giá bán hấp dẫn hơn Vision.
Toyota Vios G 2020 giá 350 triệu đồng có nên mua: Còn lựa chọn nào 'đáng tiền' ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Toyota Vios G đời 2020 được rao bán với giá khoảng 350 triệu đồng đang gây nhiều tranh cãi về mức độ “đáng tiền” ở thời điểm hiện tại.
Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị đẳng cấp không hề thua kém Honda SH 160i, nhưng giá bán lại rẻ hơn hẳn so với Air Blade.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.
Ô tô điện giá 163 triệu đồng thiết kế xinh xắn, sạc nhanh, đi 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, ngang Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường
GĐXH - Ô tô điện nâng cấp mạnh về phạm vi hoạt động và khả năng sạc, lần đầu hỗ trợ sạc nhanh DC, có mức giá siêu rẻ chỉ 163 triệu đồng.