Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn tiếp tục giảm gần 1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 157,5-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 26/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.
Tới cuối phiên giao dịch 26/5, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
Chiều 26/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.501,5 USD/ounce, giảm 35,6 USD so với một ngày trước.
Tính tới 20h50 ngày 26/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.513 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.516 USD/ounce.
So với cuối năm 2025, giá vàng cao hơn cuối năm 2025 khoảng 178 USD/ounce, tương đương 4,1%. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 143,69 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 26/5.
Giá vàng giao ngay giảm khoảng 58 USD (-1,3%) xuống 4.513 USD/ounce ngay đầu phiên giao dịch tại New York sau phiên hồi phục trước đó. Giá vàng và bạc giảm trong bối cảnh đồng USD và giá dầu tăng mạnh giữa lúc Trung Đông lại nóng lên.
Giá bạc hôm nay 27/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 27/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 79 - 80 triệu đồng/kg.
Hatchback hạng A giá 126 triệu đồng đẹp hoàn hảo, nội thất xịn, công nghệ hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ chỉ 126 triệu đồng vừa lộ khoang nội thất hoàn toàn mới trước ngày ra mắt với hàng loạt công nghệ hiện đại, khiến Hyundai Grand i10 và Kia Morning phải dè chừng,
Loại cá nước ngọt ‘đắt xắt ra miếng’ được nhiều người săn tìmGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Dù có giá đắt hơn nhiều loại cá nước ngọt khác, cá trắm đen vẫn luôn được giới sành ăn săn tìm nhờ phần thịt săn chắc, vị ngọt đặc trưng và giá trị dinh dưỡng được ví như “vua cá nước ngọt”.
Xe ga 125cc giá chỉ 19 triệu đồng đẹp ngang SH Mode, trang bị xịn hơn Lead, rẻ hơn Vision gây rúng động thị trườngGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp như Honda SH Mode, trang bị xịn xò hơn LEAD, giá bán hấp dẫn hơn Vision.
Toyota Vios G 2020 giá 350 triệu đồng có nên mua: Còn lựa chọn nào 'đáng tiền' ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Toyota Vios G đời 2020 được rao bán với giá khoảng 350 triệu đồng đang gây nhiều tranh cãi về mức độ “đáng tiền” ở thời điểm hiện tại.
Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị đẳng cấp không hề thua kém Honda SH 160i, nhưng giá bán lại rẻ hơn hẳn so với Air Blade.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.
SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng giá rẻ nhất phân khúc phù hợp chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - SUV hybrid được xem là phương án dung hòa giữa tiết kiệm nhiên liệu, khả năng chạy điện hàng ngày và sự linh hoạt khi đi đường dài.
Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 26/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm 500 nghìn đồng/lượng cả ở vàng SJC và vàng nhẫn.
Xe máy điện giá 28 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, công nghệ vượt tầm, đi 140km/lần sạc, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế hiện đại, màn hình TFT, định vị GPS, chế độ lùi và quãng đường lên tới 140 km/lần sạc.