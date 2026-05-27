Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 157,5-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 26/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch 26/5, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 26/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.501,5 USD/ounce, giảm 35,6 USD so với một ngày trước.

Tính tới 20h50 ngày 26/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.513 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.516 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng cao hơn cuối năm 2025 khoảng 178 USD/ounce, tương đương 4,1%. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 143,69 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 26/5.

Giá vàng giao ngay giảm khoảng 58 USD (-1,3%) xuống 4.513 USD/ounce ngay đầu phiên giao dịch tại New York sau phiên hồi phục trước đó. Giá vàng và bạc giảm trong bối cảnh đồng USD và giá dầu tăng mạnh giữa lúc Trung Đông lại nóng lên.