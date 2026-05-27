Giá bạc hôm nay 27/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm bao nhiêu?
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 27/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 79 - 80 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 27/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay đang phục hồi nhẹ so với ngày hôm qua, giá bạc niêm yết khung giờ 9h25 phút hiện đang được rao bán ở ngưỡng 80,026 triệu đồng/kg, tương đương 3,001 triệu đồng/lượng trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 79,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,993 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat sáng nay, giá bạc bán ra đang được niêm yết ở vùng 79,787 triệu đồng/kg, tương đương 2,992 triệu đồng/lượng, giá bán không có sự có sự điều chỉnh nhiều so với giá bán sáng qua.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc đã có sự điều chỉnh tăng so với giá bán ngày hôm qua, bảng giá cập nhật tại khung giờ 8h58 phút hiện đang niêm yết ở vùng 79,920 triệu đồng/kg, tương đương 2,997 triệu đồng/lượng, tăng 160.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (79,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,991 triệu đồng/lượng).
Giá bạc DOJI
Động thái giảm giá cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại thời điểm 9h39 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 3 triệu đồng/lượng và khoảng 15 triệu đồng/5 lượng. Đã giảm nhẹ so với giá bán ra sáng hôm qua (3,009 triệu đồng/lượng và khoảng 15,045 triệu đồng/5 lượng).
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay vẫn đang chững lại ở vùng 76-77 USD/ounce. Những tín hiệu kỹ thuật cho thấy, thời gian qua, giá bạc thế giới có biên độ dao động khá lớn từ 74-87 USD/ounce, giá bạc có những thời điểm phục hồi mạnh, tuy đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.
