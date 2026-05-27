Tỷ giá USD hôm nay 27/5: Đồng Đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng giảm nhẹ, Vietcombank bán ra 26,393 đồng/USD

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Thị trường tiền tệ thế giới, sáng hôm nay 27/5 ghi nhận, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF đã giảm 0,09%, duy trì ở mức 99,07 điểm.

6 đồng tiền chủ chốt phiên mới nhất đang có sự giảm nhẹ so với đồng USD. Cụ thể, đồng EUR giảm 0,12% so với đồng USD, xuống còn 1,1629 USD/EUR. Đồng bảng Anh giảm 0,45%, xuống mức 1,3445 USD/GBP. Đồng yên Nhật đã giảm 0,2% so với đồng bạc xanh, xuống còn 159,31 yên/USD. Trong khi đó, tỷ giá đồng USD tăng 0,03% so với đồng nhân dân tệ, lên mức 6,786 CNY/USD.

Đồng USD hiện đang chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ Mỹ. Thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận giúp hạ nhiệt xung đột Trung Đông, qua đó giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu và khả năng mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Tuy nhiên, bất đồng quanh vấn đề uranium của Iran vẫn khiến đàm phán tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường thận trọng do lo ngại lạm phát còn cao, đặc biệt dưới tác động từ giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị. Dữ liệu lạm phát Mỹ tăng trở lại cùng ảnh hưởng từ các mức thuế mới khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng USD duy trì sức mạnh tương đối.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 27/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.138 đồng/USD, giữ nguyên giá của phiên trước đó.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay tăng nhẹ, hiện mua vào đang ở mức 23.932 đồng, bán ra ở mức 26.344 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/5/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 27/5/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/5/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 27/5/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/5/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 27/5/2026.

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD đang có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,123 - 26,393 đồng/USD, giảm 1 đồng cả chiều mua và chiều bán. Tại VietinBank, giá USD có sự điều chỉnh giảm 7 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.144 đồng/USD - 26.393 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh cũng đồng loạt giảm, giá mở phiên sáng nay đã giảm 11 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với phiên trước đó, đang duy trì ở mức 26,153 - 26,393 đồng/USD mua vào và bán ra.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 27/05/2026, khảo sát lúc 10h24 phút đã tăng 24 đồng cả chiều mua và chiều bán ra so với giá bán cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.402 và bán ra là 26.502 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 27/5, tại nhiều ngân hàng có sự điều chỉnh tăng. Tại Vietcombank giá đồng EUR tăng 13 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, giá đang niêm yết ở mức 29,878.27 - 31,453.38 đồng/EUR. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR đã tăng 1 đồng cả chiều mua vào chiều bán ra so với ngày hôm qua, duy trì ở mức 30.159 - 31.519 đồng/EUR mua vào và bán ra; còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,216 - 31,514 đồng/EUR, tăng 73 đồng chiều mua và tăng 87 đồng chiều bán.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 27/05/2026, khảo sát lúc 10h30 phút đang giảm cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.586 và bán ra là 30.696 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 159.71 - 169.86 đồng/JPY; VietinBank giảm về mức 160,95 - 170,45 đồng/JPY trong khi giá mua vào, bán ra sáng qua đang niêm yết ở vùng 161,29 - 170,79 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen có sự điều chỉnh tăng nhẹ lên vùng 161.35 - 170.49 đồng/JPY, tăng 11 đồng chiều mua vào và tăng 21 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả khối ngân hàng và chợ đen GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 26/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.