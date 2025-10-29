BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên con

Đan Lê sinh năm 1983, từng là gương mặt quen thuộc của Bản tin Thời tiết﻿ trên VTV﻿. Năm 2008, cô chuyển sang làm việc tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC﻿, đảm nhận vai trò MC, biên tập viên cho nhiều bản tin và gắn bó lâu dài với chương trình Chào buổi tối﻿. Ngoài MC và BTV, Đan Lê từng thử sức ở nhiều vai trò khác như ca sĩ, diễn viên. Cô từng được khán giả khen ngợi với khả năng diễn xuất tự nhiên qua một số bộ phim tiêu biểu như: Người phán xử﻿, Cầu vồng tình yêu...



Nhan sắc rạng rỡ của nàng BTV đa tài ở thời điểm hiện tại.

Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua màn ảnh nhỏ, BTV Đan Lê còn khiến nhiều bà mẹ khâm phục bởi cách dạy con khéo léo. Những ai thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Đan Lê có thể dễ dàng nhận thấy cô thường xuyên chia sẻ bí kíp nuôi dạy 2 cậu quý tử nhà mình.

Nữ BTV và 2 con trai.

Mới đây, bài viết "Con tôi không có gì đặc biệt" của BTV Đan Lê đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Những chia sẻ chân thành của cô khiến nhiều bậc cha mẹ cùng suy ngẫm và nhìn lại cách mình kỳ vọng vào con.



Theo Đan Lê, kỳ vọng là điều tự nhiên trong hành trình làm cha mẹ, song nếu không tỉnh táo, kỳ vọng dễ biến thành áp lực vô hình. Cô đồng cảm: "Kỳ vọng ban đầu rất trong sáng – đó là ước nguyện con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng dần dần, cái 'hơn' lại được đánh giá bằng thước đo của người lớn".

Đan Lê cho rằng, nhiều bậc phụ huynh, trong đó có chính cô từng không phân biệt rõ giữa kỳ vọng và định hướng. "Kỳ vọng hướng tới kết quả – thứ khiến cha mẹ an tâm. Định hướng lại chú trọng vào hành trình – cách con học được để đứng vững bằng chính năng lực của mình."

Chính ranh giới mỏng manh này tạo nên hai con đường trái ngược: "Một bên là động lực, một bên là áp lực. Việc đặt quá nhiều kỳ vọng khiến cả cha mẹ lẫn con cái đều mệt mỏi". Cô nhận ra: "Đặt xuống kỳ vọng, vì thế, không phải là thôi yêu, mà là yêu theo cách khác: không còn kiểm soát, mà lùi lại quan sát; không còn đòi hỏi kết quả, mà trân trọng từng bước nhỏ con đi".

Và Đan Lê chọn cách quan sát hành trình nỗ lực của con thay vì chỉ nhìn vào kết quả mà con đạt được. Khi con mất tập trung, cô không còn sốt ruột như trước. Khi con làm sai, cô kiên nhẫn hỏi xem con chưa hiểu phần nào, lắng nghe và đồng hành cùng con thay vì vội vàng sửa giúp.

Suốt hành trình ấy, nữ BTV luôn giữ ba nguyên tắc: tôn trọng – thấu hiểu – tin tưởng, coi đó là "bí quyết để làm bạn cùng con".

Theo nữ BTV, tôn trọng là biết lắng nghe sở thích, ý kiến của con; thấu hiểu là đồng hành, chia sẻ để cảm thông; còn tin tưởng là "cho con thời gian và cơ hội để trưởng thành, thay vì mang hệ quy chiếu của mình áp đặt lên con".



"Chúng ta chỉ có thể cho con tình yêu, sự vững vàng và niềm tin rằng dù con có thế nào đi nữa, nhà vẫn là nơi để quay về," cô kết lại.

Với Đan Lê, niềm hạnh phúc lớn nhất là được đồng hành cùng hai con trai trên mọi chặng hành trình.

Đan Lê thừa nhận, hành trình học cách làm mẹ chưa bao giờ là dễ dàng. Với cô, để có thể đặt xuống kỳ vọng vào con là một chặng đường dài, cần nhiều sự kiên trì và bao dung.



"Có những ngày, mình vẫn nổi cáu vì con quên bài, vẫn nôn nóng vì con không tiến bộ như mong đợi. Vẫn thắt tim lại khi thấy một tháng rồi mà con chưa cao thêm được centimet nào." nữ BTV chia sẻ.Nhưng giữa những lúc ấy, cô học cách dừng lại, hít thở, rồi tự nhủ "Con có quyền được là chính con. Con đang bước đi trên hành trình riêng con".

Nguyên văn chia sẻ của BTV Đan Lê:

