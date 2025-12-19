Nữ sinh quê Hà Tĩnh lọt top Miss World Vietnam 2025

Trở lại đường đua nhan sắc, Kiều Anh chia sẻ: "Tôi tin Miss World Vietnam sẽ mở ra cánh cửa để tôi đến gần hơn với những người cần được lắng nghe, cần được sẻ chia và cần một niềm hy vọng để tiếp tục tin vào điều tốt đẹp. Và nếu hành trình này trao cho tôi cơ hội tạo nên một thay đổi – dù nhỏ bé – để làm cuộc đời của ai đó tốt hơn, thì đó sẽ là sứ mệnh ý nghĩa và vinh quang nhất mà tôi mang theo trong những ngày rực rỡ phía trước".

