Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ sinh quê Hà Tĩnh lọt top Miss World Vietnam 2025

Thứ sáu, 12:03 19/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nữ sinh quê Hà Tĩnh - Trần Thị Kiều Anh, cao 1m72 được coi là ứng viên tiềm năng tại Miss World Vietnam 2025 với kinh nghiệm và nhiều thành tích nổi bật.

 
Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 1.5 cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Lộ diện top 5 giải Người đẹp thời trang tại Miss World Vietnam 2025 gồm: Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.

Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 2.

Trần Thị Kiều Anh sinh năm 2002, cao 1m72, quê Hà Tĩnh - là 1 trong 50 thí sinh tại Miss World Vietnam 2025.

Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 3.
Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 4.

Cô là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, Kiều Anh đã từng giành chiếc vương miện cuộc thi Nét đẹp sinh viên TDTU 2023.

Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 5.

Trở lại đường đua nhan sắc, Kiều Anh chia sẻ: "Tôi tin Miss World Vietnam sẽ mở ra cánh cửa để tôi đến gần hơn với những người cần được lắng nghe, cần được sẻ chia và cần một niềm hy vọng để tiếp tục tin vào điều tốt đẹp. Và nếu hành trình này trao cho tôi cơ hội tạo nên một thay đổi – dù nhỏ bé – để làm cuộc đời của ai đó tốt hơn, thì đó sẽ là sứ mệnh ý nghĩa và vinh quang nhất mà tôi mang theo trong những ngày rực rỡ phía trước".

Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 6.

Kiều Anh trong đêm thi Vietnam Beauty Fashion Fest XIII thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 mới đây.

Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 7.

Nhan sắc đời thường của nữ sinh quê Hà Tĩnh

Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 8.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và duyên dáng, Kiều Anh còn có thành tích học tập và rèn luyện tốt, nhiều lần nhận được thư khen của hiệu trưởng nhà trường.

Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 9.

Cùng với đó, nữ sinh đã từng là một biên dịch viên tiếng Anh và cũng có thể giao tiếp tiếng Trung ở mức cơ bản.

Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 10.

Kiều Anh cũng nhắn nhủ đến những bạn trẻ trên con đường chinh phục bản thân: "Hãy dám cho mình cơ hội để thử, để thất vọng, để thay đổi, để can trường bước từng bước về phía lý tưởng của mình. Bạn là phiên bản độc nhất và hãy lấy nó làm niềm kiêu hãnh trên hành trình mà bạn chọn".

Nữ sinh hà tĩnh kiều Anh vào top Miss World Vietnam 2025 và hành trình chinh phục ước mơ - Ảnh 11.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025

5 cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025

Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?

Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?

Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

Cùng chuyên mục

Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh Tam

Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh Tam

Xem - nghe - đọc - 5 phút trước

GĐXH - Khắc đến gặp Nguyệt giữa lúc việc thanh tra Tập đoàn Trinh Tam đang căng thẳng, việc gợi ý về vật chất khiến Nguyệt cân não trước lựa chọn.

Hồ Quỳnh Hương sau biến cố mất mẹ, đã lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời

Hồ Quỳnh Hương sau biến cố mất mẹ, đã lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời

Câu chuyện văn hóa - 46 phút trước

GĐXH - 11 năm sau mới quay trở lại làm một sản phẩm âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương cho biết chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho chị món quà quý giá nhất: tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.

'Trai đểu' Hiếu tổn thương khi Tú tiết lộ bí mật

'Trai đểu' Hiếu tổn thương khi Tú tiết lộ bí mật

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã nói thẳng với Hiếu rằng người cô yêu chính là chồng sắp cưới của Duyên - bạn gái cũ của Hiếu.

Con trai Thương Tín: 'Đừng dùng hình ảnh ông già tôi như vậy, không tốt cho người đã khuất'

Con trai Thương Tín: 'Đừng dùng hình ảnh ông già tôi như vậy, không tốt cho người đã khuất'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Tôi cũng không nhờ bất cứ ai quyên góp. Gia đình đã lo đầy đủ: Tang lễ, mộ phần cho ba xong hết rồi. Mọi người đừng dùng hình ảnh ông già tôi như vậy là không tốt cho người đã khuất", con trai Thương Tín cho biết.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách cùng nhiều sao Việt đã vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng trước Thái Lan để giành HCV SEA Games.

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 18/12, U22 Việt Nam thắng kịch tính U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 tại SEA Games 33, mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ cả nước.

NSND Tiến Đạt hiếm hoi nhắc về con trai và con dâu làm ngoại giao

NSND Tiến Đạt hiếm hoi nhắc về con trai và con dâu làm ngoại giao

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Gia đình 'tam đại đồng đường' nhưng với các con, tôi không bao giờ tham gia vào chuyện của vợ chồng con, chỉ đưa ra những góp ý mang tính chất gợi ý. Có lẽ vì thế mà gia đình mới sống hòa thuận, bền vững", NSND Tiến Đạt chia sẻ.

Mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý

Mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê không ngần ngại thể hiện tình cảm trước mặt các con trong ngày sinh nhật.

Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông

Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Hiếu chuyện bắt gặp anh ta cùng với Duyên vào khách sạn.

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Trong tập 34 "Lằn ranh", số tiền mà Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam đưa cho Khắc đủ để anh có thể xây dựng một tổ ấm.

Xem nhiều

Con trai Thương Tín lại vướng rắc rối

Con trai Thương Tín lại vướng rắc rối

Giải trí

GĐXH - Con trai Thương Tín bị lợi dụng kêu gọi giúp đỡ, buộc phải lên tiếng đính chính thông tin.

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'

Giải trí
Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ

Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ

Giải trí
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng

Giải trí
Mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý

Mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top