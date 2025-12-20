Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh

NSƯT Hoài Linh là một nghệ sĩ đa tài, anh vừa là một danh hài xuất chúng, vừa là nghệ sĩ kịch và ca sĩ với nhiều ca khúc được khán thính giả yêu thích. Hoài Linh còn có một năng khiếu đặc biệt khác là nói được nhiều giọng địa phương Việt Nam. Do khi di tản vào ở Long Khánh anh đã có dịp nói chuyện với rất nhiều người đến từ các miền khác nhau, nhờ vậy nên Hoài Linh dễ thu nhập được để bắt chước được giọng của nhiều miền trong khi thường ngày anh vẫn nói giọng Quảng Nam với gia đình. Chính chất giọng biến hóa đó đã giúp NSƯT Hoài Linh trở thành danh hài và là người dẫn chương trình quen mặt trên sân khấu.