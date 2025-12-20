Mới nhất
Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh

Thứ bảy, 14:48 20/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - NSƯT Hoài Linh thời gian qua không xuất hiện trên truyền hình, anh chỉ tham gia 2 phim rạp và sống rất kín tiếng.

NSƯT Hoài Linh tích cực trở lại công việc, chấp nhận cảnh quay vất vả để hài lòng khán giảNSƯT Hoài Linh tích cực trở lại công việc, chấp nhận cảnh quay vất vả để hài lòng khán giả

GĐXH - NSƯT Hoài Linh sau "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" mới đây, anh lại vào phim mới và có cảnh quay cực kỳ vất vả. Dù đang mang trong mình trọng bệnh (K tuyến giáp) nhưng nam nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay chạy 2km, hứa hẹn khiến khán giả xúc động.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 2.

NSƯT Hoài Linh mới đây đã xuất hiện trên trang cá nhân của em trai - ca sĩ Dương Triệu Vũ nhân dịp sinh nhật lần thứ 56. Ca sĩ Dương Triệu Vũ viết: "Chúc mừng sinh nhật anh 4. Chúc anh sức khỏe thật tốt và luôn được yêu thương nhé. Cảm ơn anh luôn là người anh tốt và là niềm tự hào của em và gia đình".

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 3.

Ở tuổi 56, sau biến cố bệnh tật, NSƯT Hoài Linh hiện tại sống kín tiếng và chỉ tập trung cho công việc. Anh hạn chế xuất hiện trước công chúng hơn xưa.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 4.

Năm 2025, NSƯT Hoài Linh gây ấn tượng khi xuất hiện trong phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn". Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng nam nghệ sĩ vẫn hết mình với công việc. Trong một buổi giao lưu báo chí ở Hà Nội, NSƯT Hoài Linh nói về phim: "Tôi tin ai cũng sẽ cười khi xem bộ phim này. Còn cảnh hành động thì giờ tôi cũng gần 60 rồi, nhưng các em trẻ không ngại thì tôi cũng chẳng có gì phải ngại làm cả". Lời chia sẻ giản dị nhưng đầy nhiệt huyết của nghệ sĩ kỳ cựu đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của cả khán phòng".

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 5.

Sau bộ phim này, anh còn tham gia cả vai phụ trong phim "Chị ngã em nâng", mỗi vai diễn NSƯT Hoài Linh đều trân trọng cơ hội và cố gắng mang đến cho khán giả nét diễn chân thật nhất.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 6.

May mắn cả 2 phim có NSƯT Hoài Linh tham gia trong năm 2025 đều đạt doanh thu khá, nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều niềm vui.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 7.

Trước đó, khi được hỏi về áp lực doanh thu phòng vé, NSƯT Hoài Linh đã nhắn gửi: "10 năm trước, phim đạt trăm tỷ đã là rất nhiều. Giờ mọi thứ phụ thuộc kịch bản và đạo diễn, chứ không thể chỉ dựa vào danh xưng. Doanh thu của một bộ phim phụ thuộc vào cả ê-kíp. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim này".

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 8.

Sau thời gian dành cho công việc, NS ƯT Hoài Linh dành thời gian chăm sóc nhà thờ Tổ. Anh dành chọn cho công việc này và cảm thấy bình yên.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 9.

Trên trang cá nhân ca sĩ Dương Triệu Vũ thỉnh thoảng khán giả bắt gặp NSƯT Hoài Linh với hình ảnh giản dị khi làm vườn. Nam nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ nếp sống giản dị cũ và giữ tinh thần bình thản sống chung với bệnh tật.

NSƯT Hoài Linh là một nghệ sĩ đa tài, anh vừa là một danh hài xuất chúng, vừa là nghệ sĩ kịch và ca sĩ với nhiều ca khúc được khán thính giả yêu thích. Hoài Linh còn có một năng khiếu đặc biệt khác là nói được nhiều giọng địa phương Việt Nam. Do khi di tản vào ở Long Khánh anh đã có dịp nói chuyện với rất nhiều người đến từ các miền khác nhau, nhờ vậy nên Hoài Linh dễ thu nhập được để bắt chước được giọng của nhiều miền trong khi thường ngày anh vẫn nói giọng Quảng Nam với gia đình. Chính chất giọng biến hóa đó đã giúp NSƯT Hoài Linh trở thành danh hài và là người dẫn chương trình quen mặt trên sân khấu.

Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau "Mưa đỏ"Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau 'Mưa đỏ'

GĐXH - Vượt lên các vấn đề sức khỏe, Phước Sang và NSƯT Hoài Linh đã tham gia phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn". Được biết, phim giữ vững vị trí top 2 trên thị trường (đứng sau phim "Mưa đỏ") từ ngày đầu khởi chiếu.

