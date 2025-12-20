Diễn viên Hà Hương: Vai Nguyệt 'thảo mai' là thành tựu cuộc đời tôi
Sau hơn 2 thập kỷ từ vai diễn để đời “Nguyệt thảo mai” trong phim "Phía trước là bầu trời", cuộc sống diễn viên Hà Hương vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Hơn hai thập kỷ sau khi lên sóng, bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời vẫn làm rung động trái tim khán giả qua nhiều thế hệ. Trong đó vai diễn Nguyệt "thảo mai" do diễn viên Hà Hương đảm nhận đến nay vẫn được xem là nhân vật kinh điển của màn ảnh Việt.
Sau nhiều năm vắng bóng, Hà Hương trở lại màn ảnh rộng trong phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam. Dịp này, nữ diễn viên có những chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về vai diễn cũng như cuộc sống của mình suốt nhiều năm rời xa nghệ thuật.
Luôn bị đạo diễn "nhắm" vào vai đanh đá
Trong Thế hệ kỳ tích, Hà Hương vai Phương Tứ - một bà cô ghê gớm, luôn gắt gỏng với cháu trai, định kiến cháu mình là bi kịch của gia đình. Trên màn ảnh, khán giả không nhận ra hình ảnh Nguyệt thảo mai. Nữ diễn viên gọi đây là “phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai” đình đám hơn 20 năm trước.
"Không hiểu sao tôi luôn bị giao vai xéo xắt. Vào vai Phương Tứ, tôi không cần diễn mà như đang trải lòng vì những việc như la rầy để con cháu nên người hay nỗi đau mất người thân tôi cũng đã nếm trải”, cô nói.
Trở lại với điện ảnh sau nhiều năm, Hà Hương dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản và đặt mình vào vị trí nhân vật để khắc họa sự giằng xé nội tâm.
Ở bộ phim này, Hà Hương vào vai vợ của ca sĩ Tuấn Hưng. Cô chia sẻ, cả hai quen biết từ lâu nhưng ít có dịp liên lạc. Khi làm việc chung, Tuấn Hưng dễ thương và cách xưng hô thân mật giúp họ vào vai vợ chồng một cách tự nhiên.
Thế hệ kỳ tích là bộ phim điện ảnh thứ 3 trong sự nghiệp của Hà Hương, song lại là phim được ra mắt đầu tiên. Nữ diễn viên hồi hộp, thậm chí không ngủ được khi lần đầu được đi cinetour giới thiệu phim với khán giả.
Hà Hương thừa nhận việc trở lại nghệ thuật đến với cô như cơ duyên. Từ trước đến nay, nữ diễn viên chưa từng đi casting mà hầu như đều được gọi mời vào vai diễn. Cô dí dỏm nói có lẽ đạo diễn đã "nhắm mình vào những vai đanh đá, xéo xắt".
"Tôi được chồng nuôi"
Ngoài đời, Hà Hương đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã làm trong ngành ngân hàng cùng hai con, con trai 17 tuổi và con gái 14 tuổi. Nữ diễn viên tiết lộ chồng là người ít nói lời yêu thương nhưng luôn thể hiện tình cảm qua những hành động quan tâm thầm lặng.
Nói về khoảng thời gian ngừng đóng phim, Hà Hương dí dỏm nói "được chồng nuôi nên không áp lực kinh tế". Tuy vậy những năm qua, dù không theo nghệ thuật song Hà Hương vẫn "lăn lộn" với nhiều công việc khác nhau. Cô làm kinh doanh, giáo viên, biên đạo, đạo diễn chương trình, thậm chí từng làm việc ở ngân hàng. Đó là những công việc cô đã trải qua trong suốt 10 năm lấy chồng.
Theo nữ diễn viên, ông xã vẫn là trụ cột gia đình, lo kinh tế và mang lại cho cô cảm giác tin cậy để toàn tâm chăm sóc các con.
"Khi có thời gian, anh luôn đồng hành cùng các con, bởi tôi thường nói với anh rằng con trai lấy bố làm tấm gương, con gái sau này khi lấy chồng cũng chọn hình mẫu giống bố", nữ diễn viên nói.
Hà Hương tâm sự cuộc sống của cô không chỉ có màu hồng mà từng có nhiều lúc gặp sóng gió, vất vả. Dù vậy hai vợ chồng luôn động viên nhau rằng khi đã vượt qua khó khăn để đứng trên đỉnh cao, thưởng thức vị ngọt của thành công thì sẽ thấy nhớ vị đắng của ngày xưa. Với nữ diễn viên, cuộc sống giống như một cái lọ gia vị nên cô luôn sẵn sàng nếm trải mà không hề than vãn.
Nói về các con, vợ chồng Hà Hương để con tự quyết định con đường của mình và chỉ đóng vai trò đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm. Con trai cô có định hướng theo ngành kinh tế và đã sớm tự lập, trong khi con gái cũng được tự do theo đuổi sở thích riêng.
Nguyệt "thảo mai" là thành tựu cuộc đời
Nhắc đến vai diễn Nguyệt "thảo mai" trong Phía trước là bầu trời, Hà Hương thừa nhận đây chính là "thành tựu của cuộc đời". Với cô, Nguyệt chính là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại mà đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã nhìn trước được tương lai của Nguyệt.
"Sau hơn 20 năm sau, nhân vật vẫn gây sốt thì đó quả là một thành công ngoài mong đợi. Tôi biết ơn khán giả vì chính mọi người đã đưa Hà Hương trở lại với nghề. Nhờ đó, tôi được sống lại với đam mê đôi khi bị lãng quên 'cơm áo gạo tiền'.
Tôi tin mỗi người phụ nữ đều sẽ có những ước mơ riêng nhưng lại phải cất đi bởi gia đình hay vì bất kì lý do nào đó. Đến lúc có cơ hội thì ước mơ đó sẽ bùng lại và chưa bao giờ tắt. Với tôi, đó chính là đam mê với diễn xuất", nữ diễn viên tâm sự.
Hà Hương cũng tiết lộ đến tận bây giờ, các con vẫn khoe các bạn ở lớp nhận ra mẹ của mình là "chị Nguyệt thảo mai".
Nữ diễn viên sinh năm 1982 tự nhiên là người tham vọng, vì vậy cô vẫn muốn trải nghiệm nhiều dạng vai như phim kinh dị, võ thuật... Theo cô, diễn viên là nghề sung sướng nhất khi được trải nghiệm và sống nhiều cuộc đời.
Sau hơn 10 năm dành thời gian cho chồng con, Hà Hương nói bản thân đang tràn đầy nhiệt huyết khi trở lại với nghệ thuật.
"Tôi vẫn luôn tâm niệm nghề chọn người, vì vậy mọi thứ đến đều có cơ duyên. Nếu Hà Hương có duyên với nghệ thuật, không lý do gì mà tôi không cống hiến hết mình", cô nói.
Hiếu sốc khi bị Tú chặn số nhưng lại càng thêm quyết tâm theo đuổiXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu muốn chinh phục Tú như đúng gã "trai đểu", nhưng sự từ chối và cự tuyệt của Tú khiến anh chàng càng thêm quyết tâm.
Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu cách cách' bỏ showbiz cưới đại gia giờ ra sao?Giải trí - 5 giờ trước
Từng chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để kết hôn với đại gia bất động sản, cuộc sống của mỹ nhân này nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu hé mở khoảnh khắc được chồng doanh nhân Dubai cầu hônGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Tiên Nguyễn đã chia sẻ clip ghi dấu lại hành trình bên nhau với chồng doanh nhân Dubai. Điều đáng chú ý chính là khoảnh khắc nam doanh nhân 8X cầu hôn cô vào năm ngoái.
MC Thùy Linh lần đầu khoe bụng bầu bên chồng kém 5 tuổiGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - MC Thùy Linh hạnh phúc khoe bụng bầu bên và chồng - diễn viên Phùng Đức Hiếu. Sắc vóc mẹ bầu khiến fan xuýt xoa, chúc mừng cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng.
Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh traXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 35 phim "Lằn ranh", Khắc gây sức ép, ám chỉ những can thiệp từ phía trên vào kết luận thanh tra khiến Nguyệt lung lay.
Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu quyết tâm theo đuổi Tú mặc dù bị từ chối, trong khi đó Hoàng "cận" xuất hiện khiến nhóm "Đại bản doanh" khó chịu.
Màn kết hợp của LyLy - Anh Tú tại sự kiện ra mắt Cicamax Refine SerumGiải trí - 23 giờ trước
Vào ngày 06 - 07/12, sự kiện ra mắt Cicamax Refine Serum với chủ đề "Tinh túy hồn Việt, phục hồi đỉnh cao" của thương hiệu Dược Mỹ phẩm Keyshu đã trở thành tâm điểm chú ý tại Gigamall Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).
Nữ sinh quê Hà Tĩnh lọt top Miss World Vietnam 2025Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ sinh quê Hà Tĩnh - Trần Thị Kiều Anh, cao 1m72 được coi là ứng viên tiềm năng tại Miss World Vietnam 2025 với kinh nghiệm và nhiều thành tích nổi bật.
Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh TamXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Khắc đến gặp Nguyệt giữa lúc việc thanh tra Tập đoàn Trinh Tam đang căng thẳng, việc gợi ý về vật chất khiến Nguyệt cân não trước lựa chọn.
Hồ Quỳnh Hương sau biến cố mất mẹ, đã lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đờiCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
GĐXH - 11 năm sau mới quay trở lại làm một sản phẩm âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương cho biết chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho chị món quà quý giá nhất: tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắngGiải trí
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách cùng nhiều sao Việt đã vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng trước Thái Lan để giành HCV SEA Games.