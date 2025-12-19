MC Thùy Linh lần đầu khoe bụng bầu bên chồng kém 5 tuổi

MC Thùy Linh lộ diện xinh đẹp trong thai kỳ, sắc vóc 'mẹ bầu' khiến fan xuýt xoa GĐXH - Phùng Đức Hiếu khoe ảnh đưa bà xã - MC Thùy Linh - đi show thời trang trước khi vào "hành trình bỉm sữa", sắc vóc "mẹ bầu" khiến nhiều đồng nghiệp, fan không khỏi xuýt xoa.

Mới đây, MC Thuỳ Linh vừa chia sẻ loạt ảnh "bụng bầu vượt mặt" hạnh phúc cùng chồng là diễn viên Phùng Đức Hiếu (Hiếu Su).

"Lần đầu dám hở hang "khoe" bụng bầu tuần 35. Oẳn tù tì thua kèo bạn chồng nên đành chiều theo mong muốn bạn ấy chứ style của em là khác", nữ MC chia sẻ. Dù không tiết lộ giới tính con đầu lòng nhưng nhìn đôi giày và trang phục mà vợ chồng Thùy Linh - Đức Hiếu chia sẻ trong ảnh, nhiều người đự đoán nữ MC sắp sinh con gái.

Ngay dưới bài đăng, vợ chồng Thùy Linh - Đức Hiếu nhận nhiều lời chúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp như: MC Mỹ Vân, Mỹ Lan, diễn viên Anh Đào, Phạm Anh Tuấn, ca sĩ Ngọc Khuê,... Lời khen dành cho MC Thùy Linh dù bụng bầu to nhưng vẫn xinh đẹp, rạng ngời cùng nụ cười tươi quen thuộc.

MC Thuỳ Linh VTV và Phùng Đức Hiếu kết hôn gần 5 năm và chuẩn bị đón con đầu lòng. Trong những tháng cuối thai kỳ, vợ chồng sao Việt mới hé lộ bụng bầu.

Cặp đôi không chia sẻ giới tính con đầu lòng khiến fan tò mò đồn đoán.

Điều khiến fan trầm trồ là sắc vóc mẹ bầu tươi tắn của MC Thùy Linh.

Trước đó, hồi giữa tháng 9 - nhân dịp sinh nhật tuổi 38, MC Thùy Linh bất ngờ chia sẻ cô đang mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với Phùng Đức Hiếu.

Chia sẻ về vợ khi mang thai con đầu lòng, Đức Hiếu bày tỏ: "Người phụ nữ khi mang thai cũng có nhiều nỗi lo, mệt mỏi riêng nhưng bản thân Linh biết cách chủ động cân bằng cho công việc, sức khỏe, tinh thần, các hoạt động riêng của bản thân, quán xuyến gia đình. Cô ấy luôn cập nhật, chia sẻ cùng tôi. Điều này khiến chúng tôi đều cảm thấy thoải mái, yên tâm".

MC Thùy Linh hơn chồng 5 tuổi. Nếu Phùng Đức Hiếu ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn trong loạt phim truyền hình phát sóng giờ vàng VTV như: Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Lằn ranh, Gió ngang khoảng trời xanh... thì Thùy Linh là gương mặt MC/BTV VTV được yêu mến bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và phong thái điềm đạm trên sóng truyền hình.

Thùy Linh quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016.