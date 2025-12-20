Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu cách cách' bỏ showbiz cưới đại gia giờ ra sao?
Từng chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để kết hôn với đại gia bất động sản, cuộc sống của mỹ nhân này nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Vương Diễm sinh năm 1974, nổi tiếng với vai Tình Nhi trong Hoàn Châu cách cách phần 2. Trong dàn sao của phim, Vương Diễm được khán giả đánh giá là nữ diễn viên xinh đẹp nhất, sở hữu vẻ đẹp phù hợp với các nhân vật cổ trang.
Gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to ngây thơ và diễn xuất chắc tay giúp nữ diễn viên nổi tiếng dù chỉ đóng vai phụ, thậm chí dù đất diễn không nhiều.
Bỏ nghệ thuật cưới đại gia bất động sản
Sau thành công của Hoàn Châu cách cách , Vương Diễm tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Võ lâm ngoại sử, Thiếu niên Trương Tam Phong, Huyện lệnh vô địch... Cô tiếp tục khẳng định vị thế trong làng giải trí Hoa ngữ, được khen ngợi là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ.
Năm 1997, Vương Diễm quyết định tạm rời xa làng giải trí khi lên xe hoa với doanh nhân bất động sản giàu có, hơn cô nhiều tuổi có tên Vương Chí Tài. Theo Sina , doanh nhân họ Vương có khối tài sản lên tới hàng tỷ USD. Ông từng có một đời vợ trước khi kết hôn với Vương Diễm.
Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng Vương Diễm có cậu con trai chung tên Cầu Cầu. Nữ diễn viên từng được cho là có cuộc sống hạnh phúc, giàu có khi xuất hiện với dàn xe sang, sống tại biệt phủ sang trọng, đi du lịch khắp thế giới. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng mỹ nhân họ Vương chịu nhiều áp lực và bị đối xử bất công khi làm vợ doanh nhân bất động sản.
Truyền thông Hoa ngữ từng tiết lộ Vương Diễm phải sống cảnh phòng không hiu quạnh sau khi cưới. QQ cho biết nữ diễn viên và chồng tỷ phú ở riêng. Vương Chí Tài ở khu bất động sản khác, còn Vương Diễm sống cùng con trai và mẹ chồng tại Vương Phủ Tỉnh thế kỷ.
Suốt nhiều năm, Vương Diễm chưa từng công khai sánh bước bên chồng giàu. Cô thừa nhận cuộc sống hôn nhân không ngọt ngào sau lễ cưới. Trên Sina, người đẹp phim Quỳnh Dao chia sẻ chạnh lòng khi nhìn thấy chồng người khác chăm sóc, yêu chiều vợ. Nữ diễn viên từng buồn tủi vì phải sinh con một mình, không có Vương Chí Tài bên cạnh.
Theo iFeng, cuộc sống làm dâu của Vương Diễm không dễ dàng. Cô luôn nhẫn nhịn trước những lần cáu gắt của gia đình nhà chồng. Mẹ chồng Vương Diễm là hoàng tộc Thanh triều, và có nếp sống vua chúa. Vì vậy, bà khắt khe trong lễ nghi. Vương Diễm từng hủy lịch quay Hoàn Châu cách cách để chăm sóc mẹ chồng tương lai bị bệnh nặng để lấy lòng. Nhờ vậy, cô thuận lợi gả vào nhà hào môn.
Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 51
Vài năm trở lại đây, thông tin về việc kinh doanh của doanh nhân Vương Chí Tài không thuận lợi bắt đầu xuất hiện. Thông tin công ty của doanh nhân Vương Chí Tài làm ăn thua lỗ liên tiếp và bị hạn chế tiêu dùng, cũng thu hút sự tò mò của dư luận.
Từ năm 2020, Vương Diễm bắt đầu trở lại đóng phim sau nhiều năm nghỉ ngơi. Nữ diễn viên chấp nhận những vai phụ, ít đất diễn. Không chỉ trở lại đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình, Vương Diễm còn thực hiện các video về đời sống cá nhân đăng tải trên kênh YouTube của riêng mình.
Ngoài ra, Vương Diễm còn tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Tại giới giải trí Trung Quốc, việc livestream bán hàng thường chỉ dành cho các ngôi sao đã hết thời cần kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy bị chê cười hết thời nhưng Vương Diễm vẫn say mê làm việc.
Sự quay lại làng giải trí của Vương Diễm diễn ra cùng thời điểm chồng cô vướng nghi vấn nợ nần và gặp khó khăn trong công việc kinh doanh. Đáp lại sự tò mò của công chúng, nữ diễn viên chỉ giữ im lặng và tập trung vào công việc.
Những năm qua, Vương Diễm luôn im lặng trước các câu hỏi về đời sống hôn nhân. Trên trang cá nhân, cô từng viết hạnh phúc là được theo đuổi con đường mình thích, tự tin và sống độc lập.
