Con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu hé mở khoảnh khắc được chồng doanh nhân Dubai cầu hôn
GĐXH - Tiên Nguyễn đã chia sẻ clip ghi dấu lại hành trình bên nhau với chồng doanh nhân Dubai. Điều đáng chú ý chính là khoảnh khắc nam doanh nhân 8X cầu hôn cô vào năm ngoái.
Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã có một hôn lễ trọn vẹn tại Đà Nẵng trong không khí ấm cúng. Sau ngày trọng đại, cô dâu đã chia sẻ lại clip về hành trình cặp đôi yêu nhau. Theo đó, doanh nhân Justin Cohen và Tiên Nguyễn vô tình gặp gỡ nhau qua những người bạn, sau đó nảy sinh tình cảm. Trong clip này đã ghi lại khoảnh khắc Justin Cohen cầu hôn con gái tỉ phú Johanthan Hạnh Nguyễn sau 4 năm cả hai gắn bó.
Cụ thể, trong chuyến sang Pháp dự Paris Fashion Week năm 2024, Justin Cohen đã nhân cơ hội quý giá để cầu hôn Tiên Nguyễn. Nam doanh nhân đã chủ động sắp xếp, lên ý tưởng và trang trí không gian ngập tràn hoa hồng đỏ, cùng ảnh kỷ niệm của cả hai. Tiên Nguyễn đã rất bất ngờ, cô xúc động khi nhìn thấy Justin Cohen đứng giữa không gian vô cùng lãng mạn để cầu hôn mình.
Ở clip này, khán giả sẽ nghe được những lời ngọt ngào của Justin Cohen dành cho Tiên Nguyễn. Anh nói: "Đã 4 năm, 4 tháng, 7 ngày kể từ 365 ngày chúng ta ở bên nhau. Anh đã hứa với gia đình em, và bây giờ anh muốn nói với em một điều rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, chăm sóc em dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Anh sẽ mãi là Bubbi của em. Em biết đấy, anh đã nói chuyện với bố của em và ông đã chúc phúc cho chúng ta".
Chính sự chân thành, tinh tế của Justin Cohen đã khiến con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gật đầu. Sau khi cầu hôn thành công, cặp đôi đã dành một năm để chuẩn bị hôn lễ. Và ngày trọng đại ấy đã diễn ra trong không khí ấm cúng với sự tham gia của gia đình 2 bên cùng bạn bè. Hôn lễ của Tiên Nguyễn được xem là một bữa tiệc lớn đối với giới mộ điệu thời trang. Suốt hơn một tuần qua, sự kiện này đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.
Về thân thể chú rể 8X, anh có tên Justin Cohen tốt nghiệp hai ngôi trường danh tiếng là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Chính nền tảng học thuật đa lĩnh vực, kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và truyền thông đã đặt nền móng cho sự nghiệp của Justin Cohen sau này.
Từ năm 2007, sau khi cùng bạn thân là doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số Sofresh Digital Creative (tên hiện tại là Wunderman Thompson Vietnam), Justin Cohen bắt đầu đến TP HCM, luân phiên đi về để làm việc ở cả Canada và Việt Nam.
Doanh nghiệp do Justin Cohen sáng lập từng được coi là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số, giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, là đối tác của các thương hiệu lớn. Hiện Justin Cohen giữ vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh, định hình tầm nhìn chiến lược đồng thời phụ trách các mảng sáng tạo, công nghệ và dữ liệu.
Song song với vai trò nhà lãnh đạo tại Việt Nam, Justin Cohen cũng được biết đến là một chiến lược gia marketing quốc tế. Anh được cổng thông tin chuyên ngành truyền thông - quảng cáo khu vực châu Á - Thái Bình Dương Campaign Asia vinh danh trong Top 40 Under 40 châu Á năm 2015 và nhiều lần giành các giải Vàng, Bạc, Đồng hạng mục Digital Agency of the Year từ năm 2012 - 2015.
