Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Thứ bảy, 14:30 20/09/2025 | Không gian sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng VTV đã dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 1.

Trong làng truyền hình Việt Nam, MC, nhà báo Diễm Quỳnh là một trong những gương mặt quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả thông qua các chương trình của VTV - Đài Truyền hình Việt Nam. Cô sinh năm 1972 tại Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại ngữ (nay là Đại học Hà Nội) và sau đó tiếp tục theo học tại một trường đại học ở Trung Quốc. Năm 1996, cô bắt đầu làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 2.

Nữ MC chia sẻ về cơ duyên để đến với nghề MC ở VTV: “Tôi mất đến 8 năm ở trường đại học. Mùa hè 1996, đúng lúc ngổn ngang luận văn cao học, tôi trèo lên xe máy Babetta của ông anh họ, quần soóc áo phông, háo hức đi thử việc ở VTV3. Tôi không hề biết gì về nghề truyền hình, và chỉ định thử làm MC cho biết rồi lại quay về dạy tiếng Trung. Nhưng đó là điểm rẽ số phận. Tốt nghiệp xong, tôi xách vali về nhà và quả quyết bước vào VTV3 lần nữa”. Có thể thấy, dù đã hơn 20 năm làm việc ở đài VTV nhưng nhan sắc và nụ cười của Diễm Quỳnh vẫn không thay đổi, luôn đẹp và tràn đầy sự vui vẻ, tích cực. Mới đây, nữ MC đã chia sẻ hình ảnh ngày ấy - bây giờ nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đài VTV. Có thể nói, nhan sắc của Diễm Quỳnh vào thời điểm 27 tuổi với hiện tại không thay đổi quá nhiều, đặc biệt là nụ cười.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 3.

Diễm Quỳnh đang có một cuộc sống viên mãn bên ông xã kiến trúc sư và 2 cô con gái. Bên cạnh công việc, vợ chồng Diễm Quỳnh dành nhiều thời gian đi chơi, du lịch cùng nhau hay cho các con khám phá những vùng đất mới.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 4.

Dù bận rộn công việc, MC Diễm Quỳnh vẫn luôn giữ cho mình một tâm hồn thư thái, nhất là khi về với khoảng vườn xanh mát tại cơ ngơi cách Hà Nội vài chục cây số. Cô chăm chút từng gốc hồng, chậu lan, cây na hay khóm quỳnh bằng sự kiên nhẫn và tình yêu cây cối. Vườn nhà của Diễm Quỳnh không quá lớn, nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, như một chốn nghỉ ngơi yên bình sau ngày dài.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 5.

Những bông trà đỏ rực, cánh xếp dày dặn bung nở trước hiên nhà, nổi bật trên nền lá xanh mướt. Diễm Quỳnh rất hay chụp loài hoa này. Trà tứ quý mang nét đẹp vừa giản dị, vừa thanh cao, đồng thời dễ trồng, dễ chăm.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 6.

Bình luận với bạn bè, Diễm Quỳnh cho biết đây chính là "hoa xóm núi" trong cơ ngơi ở Lương Sơn. Một người bạn khen: "Cụ khốt (ý chỉ chồng Diễm Quỳnh) chăm hoa ban công chung cư hay hoa vườn đều mát tay cả", nữ MC liền đáp: "Cụ chả chăm cũng chả được í".

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 7.

Trong khu vườn, nữ MC trồng cà chua, dù hơi già và nứt nhẹ nhưng vẫn căng mọng. MC Diễm Quỳnh hài hước ví von với chính mình.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 8.

Trong vườn nhà của Diễm Quỳnh còn có rất nhiều loại hoa như hồng cổ Sapa, lan Thái, hoa quỳnh... cùng những loại cây ăn quả. Hồng cổ Sapa mùa hè không nở dày đặc nhưng mỗi bông đều chắc cánh, hồng thắm bền màu. Loại hồng này hợp khí hậu miền Bắc, nếu cắt tỉa thường xuyên và giữ gốc thoáng thì cây sẽ ra hoa đều. Chỉ cần vài bông hồng nở đã thấy hiên nhà của Diễm Quỳnh sáng bừng sức sống.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 9.

Hàng hồng cổ trải dọc lan can ban công, nụ này nối tiếp nụ kia, khiến lối nhỏ vào nhà lúc nào cũng rực rỡ. Loài hồng này cần nhiều nắng, nữ MC dành hẳn một dãy để cây thoải mái vươn cao, sum suê, hoa nối tiếp hoa.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 10.

Giỏ lan Thái trong vườn năm nay có sắc nhạt hơn vì dính nhiều mưa tháng Bảy. Tuy vậy, từng cánh hoa vẫn giữ nét trong trẻo, thanh thoát. Loài lan này nên treo ở nơi thoáng gió, ít nắng gắt và bón thêm phân hữu cơ loãng để cây khỏe lâu dài.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 11.

Cây na dai trồng ở góc vườn đã cho bói quả ngay mùa đầu tiên, Diễm Quỳnh thích thú để dành cho bé Gà. Để na sai quả, có thể vun gốc vào đầu mùa mưa và tỉa bớt cành rậm.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 12.

Nụ quỳnh khẽ cuộn mình trong tán lá dày. Nữ MC cho biết: "Quỳnh được mưa nên nở hoa liên tục". Với Diễm Quỳnh, mỗi lần chờ quỳnh hé nụ cũng là một niềm mong đợi thú vị.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 13.

Đêm xuống, bông quỳnh bung nở, trắng muốt tinh khôi như ánh trăng sáng rực một góc vườn. Hương thơm dịu nhẹ lan trong không khí, đủ để chủ nhân đi ngang cũng phải dừng lại ngắm.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 14.

Đóa quỳnh vừa hé nửa chừng, trắng ngà e ấp dưới lá xanh. Sự nở hoa chậm rãi này khiến người ngắm cảm nhận rõ nét đẹp mong manh của loài hoa chỉ nở về đêm.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 15.

Có những đêm, 3 bông quỳnh nở cùng lúc, cả góc vườn sáng rực và rộn ràng. Cánh hoa xoè rộng như pháo hoa giữa trời đêm, đem lại một cảm giác rất đặc biệt.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 16.

Diễm Quỳnh chia sẻ: "Và những đêm hè muộn…" Một buổi tối hè, khay trà nóng đặt ngay dưới tán quỳnh đang nở rộ. Ngồi nhâm nhi tách trà, trò chuyện với người thân trong hương hoa thoang thoảng, đó là niềm vui giản dị mà quý giá với Diễm Quỳnh ở cơ ngơi cách xa thành phố.

Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'

GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.

GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.

Diễm Quỳnh và cuộc sống bình yên bên vườn cây tại Hà Nội 29 năm sau sự nghiệp VTV - Ảnh 18.Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượng

GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.

Phương Nghi (t/h)
Loại rau thích hợp trồng mùa thu đông

Loại rau thích hợp trồng mùa thu đông

Không gian sống - 14 giờ trước

GĐXH - Việc trồng rau đúng mùa vụ giúp rau trồng đảm bảo năng suất và chất lượng cao. Xin mách bạn những loại rau củ quả có thể lựa chọn để trồng ngay tại nhà trong những ngày thu – đông này.

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh

Phong thủy - 21 giờ trước

GĐXH - Vận dụng những kiến thức phong thủy sân vườn, gia chủ vừa sở hữu không gian yên bình, lại hút được nhiều tiền tài và cải thiện sức khỏe. Dưới đây là kiến thức phong thủy cơ bản bạn nên biết.

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

- 1 ngày trước

GĐXH - Sân vườn không chỉ tô điểm vẻ đẹp của ngôi nhà mà còn có tác dụng tăng cường phong thủy, hỗ trợ vận khí. Những cấm kị trong phong thủy sân vườn sẽ giúp bạn tự tin hơn khi bố trí góc nhỏ xinh cho ngôi nhà.

Sử dụng đèn LED theo cách sau giúp cân bằng trường khí, dương khí được sinh sôi, không phạm phải điều hung trong phong thủy

Sử dụng đèn LED theo cách sau giúp cân bằng trường khí, dương khí được sinh sôi, không phạm phải điều hung trong phong thủy

- 2 ngày trước

GĐXH - Việc lắp đèn LED trong nhà vừa tăng giá trị thẩm mỹ, tiết kiệm năng lượng, vừa tốt trong việc cân bằng ánh sáng. Do vậy, không nên sử dụng đèn LED tùy tiện, sẽ có thể gây tác dụng ngược, phạm phải điều tối kỵ trong phong thủy.

Cách chăm sóc các cây cảnh để bàn luôn tốt tươi, khỏe mạnh

Cách chăm sóc các cây cảnh để bàn luôn tốt tươi, khỏe mạnh

- 3 ngày trước

GĐXH - Cây để bàn hay cây trồng trong nhà luôn mang lại những giá trị hữu ích đối với mỗi ngôi nhà. Và vì thế việc chăm sóc làm sao để cây luôn tươi tốt, khỏe mạnh là điều hết sức cần thiết...

Thiết kế sân vườn cần lưu ý gì?

Thiết kế sân vườn cần lưu ý gì?

- 4 ngày trước

GĐXH - Để có một sân vườn sạch đẹp, hoàn hảo thì tiểu cảnh là một phần không thể thiếu. Chính vì vậy, bài viết sau sẽ chia sẻ một số điều cần lưu ý khi thiết kế sân vườn, giúp gia chủ có cách bố trí hợp lý, đem lại không gian sống chất lượng.

'Quán quân xấu nhất lịch sử' xuất hiện rạng rỡ trong 'khung hình A80', làm được một việc khiến nhiều người nể phục

'Quán quân xấu nhất lịch sử' xuất hiện rạng rỡ trong 'khung hình A80', làm được một việc khiến nhiều người nể phục

Không gian sống - 6 ngày trước

GĐXH - Đức Phúc đã có trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi đôi mươi, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Có nên ‘cải tạo’ phòng ngủ bằng cây xanh phong thủy?

Có nên ‘cải tạo’ phòng ngủ bằng cây xanh phong thủy?

- 1 tuần trước

GĐXH - Cây phong thủy đặt tại các vị trí phù hợp trong nhà có thể mang lại nhiều lợi ích. Liệu phòng ngủ có phải nơi thích hợp để đặt cây phong thủy không? Hãy đọc bài viết sau.

Cách thiết kế và bài trí phòng khách chung cư đạt chuẩn thực tế và cả phong thủy

Cách thiết kế và bài trí phòng khách chung cư đạt chuẩn thực tế và cả phong thủy

- 1 tuần trước

GĐXH - Trong thiết kế nội thất chung cư, phòng khách là nơi để gia đình sum họp. Để thiết kế được một không gian phòng khách của chung cư đẹp theo tiêu chuẩn mong muốn thì cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau.

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

- 1 tuần trước

GĐXH - Mùa hè oi bức khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao. Tuy nhiên, việc sử dụng điện quá mức, đặc biệt là những thiết bị "ngốn" điện, sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt, ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình bạn.

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Không gian sống

GĐXH - Khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng VTV đã dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên.

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

Cách chăm sóc các cây cảnh để bàn luôn tốt tươi, khỏe mạnh

Cách chăm sóc các cây cảnh để bàn luôn tốt tươi, khỏe mạnh

Một số vật dụng nên đặt trong phòng khi sử dụng điều hòa

Một số vật dụng nên đặt trong phòng khi sử dụng điều hòa

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh

Phong thủy

