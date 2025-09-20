Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Nữ MC chia sẻ về cơ duyên để đến với nghề MC ở VTV: “Tôi mất đến 8 năm ở trường đại học. Mùa hè 1996, đúng lúc ngổn ngang luận văn cao học, tôi trèo lên xe máy Babetta của ông anh họ, quần soóc áo phông, háo hức đi thử việc ở VTV3. Tôi không hề biết gì về nghề truyền hình, và chỉ định thử làm MC cho biết rồi lại quay về dạy tiếng Trung. Nhưng đó là điểm rẽ số phận. Tốt nghiệp xong, tôi xách vali về nhà và quả quyết bước vào VTV3 lần nữa”. Có thể thấy, dù đã hơn 20 năm làm việc ở đài VTV nhưng nhan sắc và nụ cười của Diễm Quỳnh vẫn không thay đổi, luôn đẹp và tràn đầy sự vui vẻ, tích cực. Mới đây, nữ MC đã chia sẻ hình ảnh ngày ấy - bây giờ nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đài VTV. Có thể nói, nhan sắc của Diễm Quỳnh vào thời điểm 27 tuổi với hiện tại không thay đổi quá nhiều, đặc biệt là nụ cười.