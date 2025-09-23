Mới nhất
'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ Quyên

Thứ ba, 19:01 23/09/2025
GĐXH - Giữa bộn bề thị phi của giới giải trí, Lệ Quyên chọn cách lùi về sau cánh cửa ngôi nhà thân yêu. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh trong cơ ngơi của mình và bày tỏ: “Nơi sóng gió chỉ bên ngoài cánh cửa. Sweet home”. Ngay lập tức, dân tình phải trầm trồ về không gian sống đậm chất quý tộc của nữ ca sĩ.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 1.

Căn nhà gồm một trệt và 2 lầu, được thiết kế theo phong cách Hy Lạp tân cổ điển với tông màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác vừa quý phái vừa tươi sáng.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 2.

Từng món nội thất đều toát lên sự đầu tư kỹ lưỡng, vừa mang dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ, vừa giữ được tinh thần “nhà là nơi bình yên nhất”.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 3.

Chiếc bàn ăn làm từ chất liệu acrylic trong suốt với đường viền uốn lượn như mặt nước, kết hợp ghế có phần lưng nhung tạo điểm nhấn vừa mềm mại vừa sang trọng. Trên bàn là bình hoa trắng và các vật dụng decor nhỏ gọn, không làm rối mắt. Từ trên cao, đèn chùm pha lê ánh sáng ấm vàng đổ xuống, tạo nên tổng thể lung linh nhưng ấm cúng.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 4.

Chiếc đèn pha lê Baikal trị giá tiền tỷ treo ở khu vực bàn ăn là biểu tượng của sự sang trọng đậm nét cổ điển mà Lệ Quyên đặc biệt yêu thích.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 5.

Hai tượng chim công trắng với bộ lông dài kiêu sa được đặt cạnh quầy bar mini. Chi tiết hoa mai vàng và bình gốm lam cổ điển tăng thêm chất Á Đông xen giữa tổng thể châu Âu hiện đại.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 6.

Cầu thang được ốp đá marble vàng vân nổi bật, tay vịn uốn lượn ánh kim, đi cùng đèn tường cổ điển và tượng mèo Bengal gốm đứng canh gác ở chiếu nghỉ. Chính chi tiết này khiến dân mạng chú ý, nhưng cũng là điểm nhấn cá tính của chủ nhân ngôi nhà.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 7.

Đèn bàn pha lê cổ điển 5 bóng, đặt cạnh hộp hoa hồng đỏ sang trọng, tạo thành góc decor chuẩn “luxury hotel”. Từng chi tiết nhỏ đều được trau chuốt như một phần không thể thiếu trong tổng thể thiết kế.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 8.

Một mảng tường lớn được tận dụng làm tủ trưng bày giày và phụ kiện. Cửa kính trong suốt giúp căn phòng thoáng hơn, vừa khéo khoe được gu thời trang của gia chủ. Ghế sofa da tone beige cùng khăn hàng hiệu tạo cảm giác thư giãn nhưng không kém phần đẳng cấp.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 9.

Cầu thang xoắn sang trọng với tay vịn dát vàng và ánh đèn LED hắt nhẹ từng bậc chính là điểm nhấn "sống ảo" quen thuộc mà Lệ Quyên hay chọn làm phông nền cho các shoot ảnh tại nhà.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 10.

Một góc phòng thay đồ của nữ ca sĩ. “Lần nào sắp xếp lại đồ đạc tớ cũng lẩm bẩm vì quá mệt. Xong hứa không mua nhiều nữa nhưng năm nào cũng hứa như thế nhiều lần, mà vẫn chỉ là lời hứa. Toàn tủ khắp nhà vẫn không đủ” - Lệ Quyên bộc bạch nỗi niềm mà bao chị em đồng cảm.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 11.

Phòng thay đồ của Lệ Quyên có tone màu trắng, hoà hợp với tổng thể căn biệt thự. Tại đây, các phía tường trong phòng là hệ tủ đầy ắp quần áo, ở chính giữa có tủ đựng phụ kiện và trang sức.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 12.

Bên trong phòng thay đồ của nữ ca sĩ. Có thể nói nơi đây được thiết kế không khác gì các cửa hàng thời trang cao cấp vì tủ kính giúp nhìn được những món đồ trưng bày bên trong.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 13.

Trước đó, những hình ảnh và thông tin về căn phòng đặc biệt của Lệ Quyên cũng được chia sẻ. Phòng thay đồ được mở thông với phòng ngủ chính và bồn tắm, đem lại sự thuận tiện cho chủ nhà trong việc di chuyển, chuẩn bị ra ngoài hay khi về nhà.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 14.

Phòng ngủ và bồn tắm ngay sát phòng thay đồ và phụ kiện. Thiết kế này trong nhà Lệ Quyên khá giống với nhiều mẫu nhà xu hướng ở nước ngoài, thuận lợi cho việc sử dụng cũng như di chuyển.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 16.

Mọi chi tiết thiết kế, dù là nhỏ nhất cũng được thực hiện tỉ mỉ.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 17.

Phòng ngủ rộng lớn của chủ nhân căn biệt thự, được phủ thêm một số nội thất màu hồng pastel và nâu, giúp tăng thêm cảm giác ấm cúng.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 18.

Phòng tắm rộng rãi, trang bị bồn sứ sang trọng và hệ thống đèn trần pha lê, được chăm chút như một spa mini tại gia. Lệ Quyên từng chia sẻ rằng với cô, một không gian sống đẹp chính là nơi khiến cô “hạnh phúc mỗi khi trở về”.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 19.

Tiền sảnh biệt thự gây ấn tượng với tượng điêu khắc kích thước lớn, thường là điểm khởi đầu cho những bức ảnh thời trang của Lệ Quyên.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 20.Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản

GĐXH - Sau thời gian dài vắng mặt trên màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời giờ là Thượng úy công an, có cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 với nhiều ngôi nhà mơ ước.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 21.Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

GĐXH - Khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng VTV đã dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên.

Lệ Quyên và không gian sống xa hoa đậm chất qúy tộc trong cơ ngơi của cô - Ảnh 22.Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000, sống trong căn biệt thự được thiết kế phong cách Tây Âu

GĐXH - MC Long Vũ cùng vợ con sống trong căn biệt thự có thiết kế "rất Tây".

Phương Nghi (t/h)
