'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ Quyên

Một góc phòng thay đồ của nữ ca sĩ. “Lần nào sắp xếp lại đồ đạc tớ cũng lẩm bẩm vì quá mệt. Xong hứa không mua nhiều nữa nhưng năm nào cũng hứa như thế nhiều lần, mà vẫn chỉ là lời hứa. Toàn tủ khắp nhà vẫn không đủ” - Lệ Quyên bộc bạch nỗi niềm mà bao chị em đồng cảm.