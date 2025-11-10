Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!

Trời lạnh thế này, nếu mở nắp nồi ra là được chào đón bằng một làn hơi nước sốt tỏi nóng hổi, ai mà không thèm nhỏ dãi chứ? Đó chính là mùi thơm đặc trưng của món ăn mà chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn ngày hôm nay.

Sự kết hợp trong món ăn này vừa khéo léo vừa tinh tế. Nguyên liệu chính là cá vược hoặc cá hồi, thịt chắc, ít xương nhỏ, tạo nên hương vị vô cùng hấp dẫn. Các nguyên liệu phụ cũng không kém phần ấn tượng: Miến ngâm nước dùng, nấm hải sản tươi ngon khó cưỡng, và điểm xuyết hoàn hảo bằng nước sốt tỏi. Món ăn này chứa đầy protein và chất xơ từ nấm, ăn nóng sẽ khiến dạ dày bạn đặc biệt khoan khoán, ấm áp, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Điều hấp dẫn nhất chính là hương thơm của nó. Ngay khi mở nắp, mùi tỏi thơm lừng hòa quyện cùng vị tươi ngon của cá lan tỏa khắp mũi, kích thích vị giác của cả nhà. Cá sau khi nấu mềm tan ngay trong miệng; nấm hải sản mềm mịn, ngọt ngào độc đáo; miến là tinh túy của món ăn, từng sợi thấm đẫm hương vị đậm đà của nước dùng cá và tỏi, chỉ cần húp một ngụm là đã thấy ngon tuyệt. Nước sốt tỏi chính là linh hồn của món ăn, làm cho hương thơm thêm đậm đà mà không lấn át vị tươi ngon tự nhiên của cá - mọi thứ hòa quyện hoàn hảo.

Món này hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông - nồi đất/sành giữ cho nước dùng sôi liu riu và ấm áp, nên đến miếng cuối cùng vẫn còn ấm nóng. Cá và nấm đều được công nhận là những nguyên liệu lành mạnh, và món ăn này rất dễ chế biến, ít dầu mỡ và muối, khiến nó trở thành một bữa ăn ngon miệng và không hề gây cảm giác tội lỗi. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một món ăn vừa ngon vừa ấm áp để sưởi ấm gia đình, thì món cá om tỏi này chắc chắn đáng để thử!

Nguyên liệu làm món cá om sốt tỏi

1 con cá vược/cá hồi (hoặc bất cứ loại cá nào bạn thích), 5 tép tỏi, 1/4 củ hành tây, 2 lát gừng, 1 hộp nấm hải sản, một nắm miến, lượng nước sốt tỏi băm vừa đủ, vài nhánh rau mùi, 2 thìa canh nước tương, lượng muối biển vừa phải.

Cách làm món cá om sốt tỏi

Bước 1: Cá bạn sơ chế sạch sau đó cắt thành các khúc vừa phải. Để khử mùi tanh của cá, bạn có thể cho ngâm vào nước hành lá và gừng một lúc. Nấm hải sản cắt bỏ chân, rửa sạch. Ngâm miến trước cho mềm, sau đó vớt ra để ráo nước. Miến có thể hút bớt nước dùng thừa, nhưng đừng cho quá nhiều, nếu không sẽ hút hết nước dùng. Hành tây bóc bỏ vỏ, thái dạng sợi hoặc miếng nhỏ. Tỏi đập dập và băm nhỏ.

Bước 2: Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào nồi đất (hoặc nồi sành/sứ), sau đó cho hành tây, tỏi băm, gừng vào xào thơm. Tiếp theo bạn cho nấm hải sản vào và rưới một ít nước sốt tỏi lên trên. Sau đó bạn rải lớp miến lên trên nấm hải sản.

Bước 3: Sau đó xếp các miếng cá đã sơ chế vào. Thêm nước tương, lượng muối vừa phải rồi thêm chút xíu nước vào (nếu bạn muốn có nhiều nước sốt hơn để ăn cùng cơm). Tiếp theo bạn cho thật nhiều nước sốt tỏi băm. Sau đó bạn đậy nắp nồi lại và bắt đầu đun sôi. Khi nước trong nồi đã sôi bạn hạ nhỏ lửa và nấu trong khoảng 12-15 phút là món ăn chín. Sau đó bạn mở nắp nồi ra, trang trí với rau mùi là món cá om sốt tỏi thơm ngon, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe đã sẵn sàng!

Bạn có thể tham khảo mua nước sốt tỏi băm TẠI ĐÂY .

Thành phẩm món cá om sốt tỏi

Vào mùa đông một món om là lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho các bữa ăn gia đình. Chúng lành mạnh và ít dầu mỡ, lại còn ấm áp, nên là một lựa chọn tuyệt vời cho dạ dày của bạn trong mùa đông! Cá và nấm là những nguyên liệu cực kỳ tốt cho sức khỏe, hoàn hảo cho mùa đông. Sau khi được om, thịt cá mềm mướt, ngọt ngon quyện trong hương tỏi thơm nồng thật khó cưỡng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cá om sốt tỏi!