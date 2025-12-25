Mới nhất
3 cách chế biến từ loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh

Thứ năm, 07:01 25/12/2025 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Không chỉ là thức quả tráng miệng ngon, loại quả này còn chứa đựng kho tàng dinh dưỡng, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

3 Cách chế biến quýt tuyệt ngon , bổ dưỡng và ngừa bệnh hiệu quả - Ảnh 1.

Quýt là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vitamin C kích thích sản xuất bạch cầu, giúp cơ thể phòng thủ hiệu quả hơn trước các tác nhân gây bệnh như virus và vi khuẩn. Việc ăn quýt thường xuyên giúp củng cố sức đề kháng, đặc biệt quan trọng trong mùa cảm cúm.

3 Cách chế biến quýt tuyệt ngon , bổ dưỡng và ngừa bệnh hiệu quả - Ảnh 2.

Quýt chứa nhiều flavonoid mạnh mẽ như hesperidin và naringenin. Các chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do, giảm thiểu tình trạng stress oxy hóa – nguyên nhân gây tổn thương tế bào và dẫn đến quá trình lão hóa sớm. Việc này giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và tim mạch.

3 Cách chế biến quýt tuyệt ngon , bổ dưỡng và ngừa bệnh hiệu quả - Ảnh 3.

Quýt có lợi cho tim mạch nhờ chứa kali và chất xơ. Kali giúp điều chỉnh huyết áp bằng cách cân bằng nồng độ Natri trong cơ thể, trong khi chất xơ hòa tan giúp giảm mức cholesterol LDL (xấu). Sự kết hợp này giúp mạch máu khỏe mạnh, giảm nguy cơ hình thành mảng bám và ổn định chức năng tim.

Món ngon với quýt

Sinh tố quýt

3 Cách chế biến quýt tuyệt ngon , bổ dưỡng và ngừa bệnh hiệu quả - Ảnh 4.

Giữ lại phần sinh tố quýt cho vào cốc, phần còn lại thay vì trộn tất cả nguyên liệu vào trong một ly sinh tố, bạn biến tấu thành xiên que trái cây chấm nước sốt trái cây vị lạ hấp dẫn không chỉ các bé mà người lớn cũng mê nữa đấy. Khi ăn, bạn chấm trái cây vào nước sốt và từ từ thưởng thức hương vị lạ của món sinh tố quýt này

Salad quýt và gà

3 Cách chế biến quýt tuyệt ngon , bổ dưỡng và ngừa bệnh hiệu quả - Ảnh 5.

Salad quýt và gà không chỉ là sự kết hợp hài hòa về màu sắc mà còn cả về vị giác nữa. Một chút vàng của quýt, chút sắc đỏ của cà chua, sắc trắng của thịt gà, sắc xanh của rau diếp xoắn tất cả kết hợp với nhau thật bắt mắt. Salad quýt và gà có vị ngọt ngọt chua chua của quýt, vị thịt gà thơm ngon hòa quyện với vị nước sốt thật đậm đà.

Salad gà và quýt sấy

3 Cách chế biến quýt tuyệt ngon , bổ dưỡng và ngừa bệnh hiệu quả - Ảnh 6.

Rau rửa sạch với nước muối pha loãng, để ráo nước. Bạn cho rau lên đĩa, xếp thịt gà đã xé nhỏ lên trên, đặt những tép quýt khô lên giữa đĩa rau. Tiếp theo, cho tất cả nguyên liệu trộn nước sốt vào trong chiếc bát, khuấy tan rưới lên trên đĩa salad là xong. Cũng là món salad gà và quýt nhưng với quýt sấy khô mang lại cho hương vị mới lạ cho món salad này đấy

3 Cách chế biến quýt tuyệt ngon , bổ dưỡng và ngừa bệnh hiệu quả - Ảnh 7.Loại nấm đặc biệt, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Loại nấm này từ lâu được xem là một loại thảo dược quý trong y học cổ truyền và ngày càng được nhiều người sử dụng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

3 Cách chế biến quýt tuyệt ngon , bổ dưỡng và ngừa bệnh hiệu quả - Ảnh 8.Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon

GĐXH - Nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, khoai môn có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư.

Top