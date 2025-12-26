Mới nhất
Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, loại rau quen thuộc này được chuyên gia khuyên ăn thường xuyên

Thứ sáu, 17:33 26/12/2025
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Cải bó xôi không chỉ là một món ăn phổ biến mà còn được mệnh danh là một trong những "siêu thực phẩm" tốt nhất hành tinh, hỗ trợ xương chắc khỏe, tim mạch ổn định.

Cải bó xôi - Dinh dưỡng hỗ trợ xương chắc khỏe, tim mạch ổn định

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 1.

Cải bó xôi chứa hàm lượng nitrat tự nhiên cao, chất này sẽ chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, giúp làm giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Điều này trực tiếp hỗ trợ giảm huyết áp và giảm gánh nặng cho tim. Ngoài ra, sự hiện diện của kali và axit folic (vitamin B9) cũng giúp điều chỉnh nhịp tim và cân bằng natri, giữ cho hệ tim mạch khỏe mạnh.


Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 2.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của cải bó xôi là hàm lượng vitamin K cực cao. Điều này cần thiết nếu muốn xương chắc khỏe. Vitamin K cần thiết cho quá trình sản xuất osteocalcin, một loại protein giúp neo canxi vào cấu trúc xương. Việc tiêu thụ đủ vitamin K từ cải bó xôi giúp tăng cường mật độ xương, cải thiện sự hấp thụ canxi và giảm nguy cơ gãy xương hay loãng xương khi về già.

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 3.

Ngoài ra, các khoáng chất như magiê trong cải bó xôi đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng ở cấp độ tế bào. Việc cung cấp đủ magiê giúp giảm mệt mỏi và tăng cường sức bền. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa và folate cũng giúp cải thiện chức năng nhận thức, duy trì sức khỏe thần kinh và làm chậm sự suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi tác.

12 món ăn chế biến từ cải bó xôi

Canh cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 4.

Cải bó xôi mềm, ngọt, có hương vị rất đặc trưng kết hợp với thịt heo chắc thịt, ngọt thanh, tạo nên một món canh cải bó xôi vô cùng thơm ngon. Bạn có thể rắc lên một ít hành hành lá, tiêu và thưởng thức cùng cơm nóng. Ngoài ra, hương vị của canh cải bó xôi cũng là điểm cộng khiến ai cũng dễ dàng mê món ăn này.

Cải bó xôi xào

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 5.

Cách thực hiện khá đơn giản, thành phẩm gồm nấm mỡ dai, ngọt ăn cùng cải bó xôi giòn, thanh mát tạo nên một món ăn tuy đơn giản nhưng khiến các thành viên trong gia đình phải xuýt xoa. Ngoài ra, để món ăn thêm béo ngậy, lạ miệng, bạn có thể rắc thêm một ít phô mai bột lên trên.

Salad rau bina - cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 6.

Món salad rau bina còn được gọi là salad cải bó xôi. Tuy không cầu kỳ trong cách chế biến nhưng thành phẩm lại vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Các nguyên liệu cho món salad như cải bó xôi, dâu tây, hạnh nhân, phô mai,...được hòa quyện với nhau tạo nên sự ăn ý đến bất ngờ.

Sinh tố cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 7.

Sinh tố cải bó xôi có thể được kết hợp cùng rất nhiều loại trái cây thanh mát khác nhau như xoài, cherry, dưa hấu,...cực thơm ngon và dễ uống. Kết hợp thêm chút chua nhẹ từ sữa chua giúp cân bằng lại hương vị. Thức uống sẽ càng ngon hơn khi được ướp lạnh.

Cháo cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 8.

Cải bó xôi là loại rau giàu dinh dưỡng chứa nhiều chất khoáng và vitamin tốt cho sự phát triển của bé. Do đó, trong giai đoạn ăn dặm, các món cháo từ cải bó xôi là lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc thêm vào thực đơn cho bé. Ngoài ra, cháo cải bó xôi cũng là sự lựa chọn tuyệt vời để đổi vị giúp cả gia đình dùng bữa được ngon miệng hơn. Bạn nên dùng khi còn nóng sẽ ngon hơn rất nhiều đấy nhé.

Trứng chiên cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 9.

Vào những ngày bận rộn công việc, nếu bạn không kịp làm những món cầu kỳ thì hãy làm ngay món ăn này nhé. Cách chế biến rất đơn giản, nhanh chóng, nhưng không vì vậy mà mâm cơm sẽ kém đi phần hấp dẫn.

Trứng cuộn cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 10.

Vị béo ngậy, mềm xốp của trứng kết hợp rau cải bó xôi thanh mát bên trong sẽ tạo nên món trứng cuộn cải bó xôi thơm ngon hấp dẫn. Dù bé nhà bạn có lười ăn rau thì đây cũng sẽ là một món ăn mà bé sẽ thích mê đấy.

Pancake cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 11.

Pancake cải bó xôi được xếp chồng lên nhau, có thể xen kẽ với lớp phô mai chanh hoặc mật ong để thưởng thức nhé. Ngoài ra, bạn có thể thêm hoa quả cắt nhỏ để ăn cùng giúp món ăn thêm tròn vị.

Gà nướng nhồi phô mai và cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 12.

Món ăn này khá thuận tiện để nấu vào bất cứ bữa ăn nào trong ngày, đặc biệt là vào bữa tối. Một đĩa gà nhồi kem phô mai và cải bó xôi, thêm ly rượu vang nữa là chuẩn một set ăn nhà hàng kiểu Âu để chiêu đãi những người thân yêu của bạn rồi

Cơm trộn cá hồi cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 13.

Món ăn này được kết hợp từ các nguyên liệu: cá hồi, cải bó xôi, cà rốt,...không chỉ làm món ăn đa dạng màu sắc mà còn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Với công thức không quá cầu kỳ này sẽ khiến bữa cơm trong gia đình bạn được đổi mới và độc đáo hơn rất nhiều.

Súp cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 14.

Súp cải bó xôi béo ngậy, cung cấp lượng chất xơ dồi dào rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn bữa ăn gia đình.

Cơm cải bó xôi

Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, nhất định phải ăn loại rau này! - Ảnh 15.

Thời tiết trở lạnh, cơm rang sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn nếu muốn đổi bữa cho gia đình. Nếu đã quá quen thuộc với món cơm rang thông thường thì hôm nay hãy thử đổi vị với món cơm rang cải bó xôi thơm ngon lạ miệng nhé. Màu xanh tươi của cải bó xôi thấm đậm trong từng hạt cơm tơi xốp, cùng vị mằn mặn của các nguyên liệu đi kèm sẽ giúp bữa ăn gia đình thêm phần hấp dẫn.

