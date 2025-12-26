Muốn xương chắc khỏe, tim mạch ổn định, loại rau quen thuộc này được chuyên gia khuyên ăn thường xuyên

Cải bó xôi là loại rau giàu dinh dưỡng chứa nhiều chất khoáng và vitamin tốt cho sự phát triển của bé. Do đó, trong giai đoạn ăn dặm, các món cháo từ cải bó xôi là lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc thêm vào thực đơn cho bé. Ngoài ra, cháo cải bó xôi cũng là sự lựa chọn tuyệt vời để đổi vị giúp cả gia đình dùng bữa được ngon miệng hơn. Bạn nên dùng khi còn nóng sẽ ngon hơn rất nhiều đấy nhé.