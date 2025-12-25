Khách Tây tò mò thử đặc sản nức tiếng miền Tây, nhận xét: 'Sẽ có ngày tôi đến đây chỉ đến ăn món này!'
Món ăn này là gì mà khiến vị khách nước ngoài tâm đắc đến vậy?
Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món bình dân nhưng lại mang hương vị gây ấn tượng mạnh.
Sau đây là một ví dụ như thế - món lẩu mắm đặc sản miền Tây, được chàng du khách Mỹ Max McFarlin có cơ hội trải nghiệm khi du lịch Long Xuyên (An Giang). Anh chia sẻ mình rất tò mò thưởng thức lẩu mắm chính gốc miền Tây: "Chắc hẳn nó sẽ khác lẩu mắm tôi ăn ở TP.HCM lắm".
Và đúng thật, trải nghiệm món ăn đem lại cho Max nhiều điều thú vị. "Tôi chưa bao giờ ăn lẩu mắm đặc biệt như này. Ở đây họ cho cả thịt lợn. Có rất rất nhiều rau nữa. Thế này mới là ăn lẩu chứ!".
"Sẽ có ngày tôi đến đây (Long Xuyên) chỉ để ăn món này!", chàng du khách nước ngoài cảm thán.
Lẩu mắm - Đặc sản khiến thực khách "e dè"
Trong bản đồ ẩm thực Việt Nam, lẩu mắm là cái tên khiến nhiều du khách chùn bước ngay từ mùi hương đầu tiên. Thế nhưng, với người miền Tây, đó lại là nồi lẩu của ký ức, của mùa nước nổi, của những bữa cơm quây quần.
Theo các tư liệu văn hóa – ẩm thực Nam Bộ đăng tải trên Báo An Giang, Báo Cần Thơ, lẩu mắm có nền tảng từ mắm kho và bún mắm – những món ăn ra đời nhằm bảo quản cá trong mùa nước nổi. Cá linh, cá sặc được làm mắm, nấu chín, lọc xương rồi nêm sả, ớt, tạo nên thứ nước dùng đậm sâu, mặn mà nhưng có hậu ngọt.
Nhiều nghiên cứu cho rằng món ăn này chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Khmer Nam Bộ, sau đó được người Việt và người Hoa bản địa điều chỉnh cách nấu, thêm rau đồng và hải sản tươi, dần hình thành nồi lẩu mắm như ngày nay. Những địa phương đầu nguồn sông Hậu như Long Xuyên, Châu Đốc hay Cần Thơ được xem là nơi giữ rõ nhất “chất xưa” của lẩu mắm.
Lẩu mắm không phải món ăn của sự vội vàng. Nồi lẩu đặt giữa bàn, mọi người cùng chan, cùng gắp, cùng chuyện trò. Chính vì thế, trong đời sống người miền Tây, lẩu mắm thường xuất hiện ở những bữa cơm đông người, những dịp họp mặt gia đình hay ngày mưa nước nổi.
Nguyên liệu của lẩu mắm phản ánh rõ môi trường sông nước. Ngoài cá linh, cá sặc, cá hú hay cá basa, nồi lẩu còn có “rừng rau” với bông điên điển, bông súng, kèo nèo, rau nhút, rau đắng, cà tím… Sự phong phú này vừa cân bằng vị mắm, vừa cho thấy cách người miền Tây tận dụng sản vật thiên nhiên theo mùa. Ở nhiều gia đình, thịt lợn ba chỉ được cho vào lẩu để tạo độ béo, làm dịu mùi mắm và giúp món ăn dễ tiếp cận hơn với người mới.
Theo các bài bình luận ẩm thực trên Báo Cần Thơ, lẩu mắm là món “ăn lâu”, càng về sau nước lẩu càng tròn vị. Rau nhúng đến đâu, mắm quyện đến đó; vị mặn – ngọt – béo hòa làm một, không lấn át nhau.
Ăn lẩu mắm xong thực khách nói gì?
Một du khách Hà Nội từng chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online rằng nếu chỉ ngửi, anh “không dám ăn”, nhưng khi ăn cùng cá tươi và các loại rau đồng thì “càng về sau vị càng dịu, càng hiểu vì sao người miền Tây mê món này”. Sự chuyển biến cảm nhận ấy cũng xuất hiện rõ ở du khách quốc tế.
Trong các bài viết giới thiệu ẩm thực miền Tây, VnExpress International mô tả lẩu mắm là một trong những món ăn có mùi hương mạnh nhất của ẩm thực Việt, nhưng lại gây bất ngờ bởi sự cân bằng giữa vị mặn của mắm cá lên men, vị ngọt của cá tươi và độ tươi mát của rau, thảo mộc.
Nhiều du khách nước ngoài cho rằng chính sự hài hòa ấy khiến lẩu mắm không còn “đáng sợ” như ấn tượng ban đầu, mà trở thành trải nghiệm đáng nhớ khi muốn hiểu sâu hơn về văn hóa ẩm thực miền sông nước. Trên các diễn đàn du lịch quốc tế, không ít người còn ví lẩu mắm như một “family dish” – món ăn của sự quây quần, nơi người ta ngồi lâu bên nồi lẩu, ăn chậm và trò chuyện nhiều.
Một du khách Úc viết trong phần đánh giá nhà hàng lẩu mắm trên Tripadvisors: "Mùi lúc đầu khá “đáng sợ”, nhưng khi quen rồi thì hương vị rất sâu và dễ chịu. Món này cho cảm giác như bữa ăn gia đình".
Với du khách quốc tế, trải nghiệm thưởng thức lẩu mắm trong hành trình khám phá Việt Nam không chỉ dừng lại ở một bữa ăn, mà là cuộc gặp gỡ trực tiếp với đời sống miền sông nước. Từ cảm giác bỡ ngỡ ban đầu trước mùi mắm đặc trưng, đến khoảnh khắc ngồi lâu bên nồi lẩu, nhúng rau, gắp cá và trò chuyện cùng chủ quán, lẩu mắm dần hiện ra như một phần văn hóa sống động của Việt Nam.
3 cách chế biến từ loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnhĂn - 1 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là thức quả tráng miệng ngon, loại quả này còn chứa đựng kho tàng dinh dưỡng, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.
Thịt băm nấu với các nguyên liệu này thật ngon, chỉ riêng món đầu tiên thôi đã khiến ai cũng phải chảy nước miếng!Ăn - 16 giờ trước
Đây là những cách kết hợp thịt băm với các nguyên liệu khác và thông qua cách chế biến đơn giản bạn sẽ có loạt món ăn "kinh điển", ngon đậm đà, đưa cơm vô cùng!
Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả nămĂn - 20 giờ trước
GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.
Loại nấm đặc biệt, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Loại nấm này từ lâu được xem là một loại thảo dược quý trong y học cổ truyền và ngày càng được nhiều người sử dụng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.
Sữa chua MONU – Giải pháp dinh dưỡng được tin chọn an tâm cho trẻĂn - 23 giờ trước
Trong bối cảnh các bếp ăn trường học và bếp ăn tập thể ngày càng chịu áp lực kép từ yêu cầu dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đến bài toán chi phí và vận hành, việc lựa chọn một sản phẩm vừa phù hợp với trẻ em, vừa đảm bảo tính ổn định khi triển khai số lượng lớn trở thành yếu tố then chốt.
Đừng để mùa đông trôi qua mà chưa thử chè sắn vàng 'thần thánh' này: Công thức cho người vụng về nhất cũng thành côngĂn - 1 ngày trước
Có những món ăn kỳ lạ lắm, bình thường chẳng ai nhớ đến, nhưng chỉ cần một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa, ký ức về nó lại ùa về cồn cào. Bát chè sắn vàng óng ả, bốc khói nghi ngút, thơm nồng mùi gừng già chính là một nỗi nhớ như thế.
Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Khác với thịt đông truyền thống, món ăn này gây ấn tượng bởi miếng bắp bò hồng nâu trong vắt, vân thịt hiện lên như cẩm thạch, xen kẽ là phần gân giòn giòn, dẻo mịn, thơm ngọt tự nhiên giúp càng ăn càng cuốn.
Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, khoai môn có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư.
Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ NoelĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn Giáng sinh ăn món gì hay muốn khám phá thêm về những món ăn Giáng sinh truyền thống, hãy tham khảo món ăn độc đáo, đi kèm gợi ý trang trí món ăn Giáng sinh thật ấn tượng trong bài viết này.
Uống gì để bù nước khi bị tiêu chảy?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bị tiêu chảy gây mất nước, việc uống nước lọc thôi không đủ để bù nước. Hãy tham khảo bài viết sau để giải đáp thắc mắc khi bị tiêu chảy mất nước uống gì để bù nước hiệu quả. Cách dùng các loại nước hỗ trợ đặc hiệu cho trường hợp này là gì.
Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?Ăn
GĐXH - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra từ 18h đến 22h ngày 19/12 và từ 8h30 đến 21h ngày 20, 21/12/2025 tại Công viên Thống Nhất. Lễ hội năm nay có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực và văn hóa Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.