Loại nấm đặc biệt, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Loại nấm này từ lâu được xem là một loại thảo dược quý trong y học cổ truyền và ngày càng được nhiều người sử dụng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.
Nấm Linh Chi - dinh dưỡng hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư
Thông tin từ VOV và các trang báo về sức khỏe cho biết: Các hoạt chất trong nấm Linh Chi được cho là có khả năng làm giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, từ đó góp phần cải thiện tuần hoàn máu. Bên cạnh đó, nấm linh chi còn giúp giảm độ kết dính của máu, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ tắc nghẽn mạch và một số bệnh lý tim mạch.
Ngoài ra, nấm Linh Chi chứa nhiều hợp chất sinh học có khả năng kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch như lympho B, lympho T, đại thực bào và tế bào NK. Nhờ đó, cơ thể được tăng cường khả năng chống lại tác nhân gây bệnh, đồng thời hỗ trợ phục hồi sức khỏe ở người suy nhược hoặc mắc bệnh mạn tính.
Đặc biệt, một số nghiên cứu cho thấy, nấm Linh Chi có tính chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do - yếu tố liên quan đến sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Theo kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và một số thử nghiệm lâm sàng, nấm linh chi có thể hỗ trợ ức chế sự phát triển, di căn của tế bào ung thư, đặc biệt trong các trường hợp ung thư vú, tuyến tiền liệt và đại trực tràng. Tuy nhiên, việc sử dụng cần tuân theo chỉ định của bác sĩ và không thay thế các phương pháp điều trị chính thống.
Món ăn ngon từ nấm Linh Chi hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư
Nấm Linh Chi hầm gà
Canh sườn nấm Linh Chi
Nấm Linh Chi xào thịt bò
Canh nấm Linh Chi và kỷ tử, nhân sâm
