Loại nấm đặc biệt, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Nấm Linh Chi - dinh dưỡng hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư

Thông tin từ VOV và các trang báo về sức khỏe cho biết: Các hoạt chất trong nấm Linh Chi được cho là có khả năng làm giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, từ đó góp phần cải thiện tuần hoàn máu. Bên cạnh đó, nấm linh chi còn giúp giảm độ kết dính của máu, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ tắc nghẽn mạch và một số bệnh lý tim mạch.

Ngoài ra, nấm Linh Chi chứa nhiều hợp chất sinh học có khả năng kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch như lympho B, lympho T, đại thực bào và tế bào NK. Nhờ đó, cơ thể được tăng cường khả năng chống lại tác nhân gây bệnh, đồng thời hỗ trợ phục hồi sức khỏe ở người suy nhược hoặc mắc bệnh mạn tính.

Đặc biệt, một số nghiên cứu cho thấy, nấm Linh Chi có tính chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do - yếu tố liên quan đến sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Theo kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và một số thử nghiệm lâm sàng, nấm linh chi có thể hỗ trợ ức chế sự phát triển, di căn của tế bào ung thư, đặc biệt trong các trường hợp ung thư vú, tuyến tiền liệt và đại trực tràng. Tuy nhiên, việc sử dụng cần tuân theo chỉ định của bác sĩ và không thay thế các phương pháp điều trị chính thống.

Món ăn ngon từ nấm Linh Chi hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư

Nấm Linh Chi hầm gà

Đầu tiên hãy làm sạch gà, mổ bụng và moi sạch ruột và nhồi Linh Chi vào bụng gà cùng một số gia vị vừa ăn. Tiến hành chưng cách thủy rồi nêm nếm gia vị để ăn gà và uống nước. Đây cũng là món ăn bổ dưỡng, đặc biệt thích hợp với người cao tuổi, phụ nữ sau sinh, người mới phẫu thuật hay mới ốm dậy cần hồi phục cơ thể nhanh chóng.

Canh sườn nấm Linh Chi

Ngâm nấm Đông Cô nở và rửa qua nước ấm. Bắp ngô chặt làm 4-5 khúc, cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng khúc nhỏ. Rửa sạch hành và ngò rồi thái nhỏ. Sườn heo chặt thành từng miếng vừa ăn, rửa sạch, trần qua nước sôi rồi cho vào nồi đun cùng khoảng 2 lít nước. Sau khi đun sườn heo được khoảng 30 phút thì cho bắp ngô vào đun tiếp thêm khoảng 10 phút thì cho cà rốt và nấm Linh Chi và nấm Đông cô vào cùng. Tiếp tục đun khoảng 15 phút thì cho ngò và hành vào và nêm nếm gia vị vừa ăn. (Có thể cho thêm nước sao cho phù hợp). Cuối cùng tắt bếp và thưởng thức món ăn thơm ngon, đẹp mắt, bổ dưỡng này.

Nấm Linh Chi xào thịt bò

Đầu tiên hãy cắt thịt bò thành từng thế mỏng và ướp cùng 1 muỗng cafe hạt tiêu, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh bột bắp, nửa muỗng cafe mật ong rồi ướp trong khoảng 20 phút. Nấm Linh Chi nâu loại nhỏ, rửa sạch và ngâm nước muối vài phút. Gừng rửa sạch và bỏ vỏ, thái thành từng sợi nhỏ dài, ớt chuông rửa sạch cắt vừa ăn. Sau đó tiến hành đun chảo nóng, cho một chút dầu ăn vào đảo gừng qua rồi cho thịt bò cùng nấm vào xào với lửa lớn thật nhanh, cho hành lá đã thái khúc vào rồi tắt bếp. Cuối cùng thì cho ra đĩa và thưởng thức món ăn.

Canh nấm Linh Chi và kỷ tử, nhân sâm

Đầu tiên hãy cho tất cả những nguyên liệu trên vào nồi và đổ khoảng 2 lít nước. Đun trên bếp nhỏ lửa trong khoảng vòng 2-3 giờ. Cuối cùng hãy nêm nếm gia vị vừa ăn rồi thưởng thức.

