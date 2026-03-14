Phương Oanh lộ diện sau nửa năm vắng bóng, gây chú ý với 'món ăn nhỏ'

Tối 10/3, diễn viên Phương Oanh đã đồng loạt cập nhật vlog nấu ăn mới trên các nền tảng TikTok và Fanpage có hơn một triệu lượt theo dõi.

Diện mạo Phương Oanh trong vlog mới.

Trong đoạn video có tiêu đề "Một món ăn nhỏ", Phương Oanh thực hiện món chân gà hầm táo đỏ, kỷ tử, đỗ đen cùng các loại thảo mộc khác. Nữ diễn viên xuất hiện trong căn bếp quen thuộc với phong cách giản dị: mặc pyjama, tóc buộc nửa và gần như không trang điểm.

Đáng chú ý, văn phong và nhịp độ của vlog mới có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì sự vui nhộn, nhí nhảnh như các nội dung trước đây, diễn viên phim "Gió ngang khoảng trời xanh" chỉ chèn một đoạn nhạc không lời nhẹ nhàng xuyên suốt quá trình chế biến.

Sau biến cố gia đình trong năm 2025, Phương Oanh trở nên kín tiếng hơn, không còn hoạt động sôi nổi như trước đây. Cô không xuất hiện trên truyền thông, không cập nhật hình ảnh trên tài khoản MXH của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn lên sóng qua kênh của người khác.

Sát Tết vừa rồi, Phương Oanh tiếp tục lộ diện trên kênh của một người khác, mở lại vlog nấu ăn. Trong clip, nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân không để voice hướng dẫn mà chỉ tập trung vào chế biến gà luộc cánh tiên và xôi nghệ - những món thường thấy trong mâm cỗ cúng, mâm cơm Tết.

Phương Oanh xuất hiện với hình ảnh giản dị, thanh lịch trong căn bếp tại nhà quen thuộc. Cô thể hiện sự tỉ mỉ trong từng công đoạn như sơ chế, tạo dáng cánh tiên cho gà và đến phần chuẩn bị xôi vàng đi kèm trong mâm đồ cúng.





Những thao tác gọn gàng, khéo léo cùng phong thái nhẹ nhàng, tập trung của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Đặc biệt, người xem còn tinh ý dành lời khen cho đôi bàn tay được cắt tỉa móng gọn gàng của nữ chính Hương vị tình thân. Những thao tác bếp núc thoăn thoắt, dứt khoát là minh chứng rõ nét cho thấy cô là người thường xuyên vào bếp chăm chút cho tổ ấm thay vì chỉ thực hiện các video diễn trước ống kính.



