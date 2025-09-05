Bữa tối với 4 món ngon lành, làm nhanh mà chi phí bỏ ra cực rẻ
Một bữa cơm ấm cúng không cần cầu kỳ, chỉ cần 4 món đơn giản, hai mặn hai chay, là đủ để vừa ngon miệng vừa tiết kiệm, lại đánh bại mọi hộp cơm ship về!
Ngày nay, nhiều gia đình quen với việc gọi đồ ăn ngoài vì tiện lợi, nhưng ăn nhiều lại thấy ngấy ngán, dầu mỡ và tốn kém. Thật ra, chỉ với vài chục nghìn đồng và chút thời gian trong bếp, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối vừa ngon miệng, vừa đủ dinh dưỡng. Thực đơn gồm 4 món: Cá nục chiên giòn, nhộng rang cay, dưa chuột đập tỏi, trứng chiên khổ qua vừa cân bằng hương vị, vừa gói trọn cảm giác hạnh phúc trong một mâm cơm giản dị.
1. Cá nục chiên giòn
Nguyên liệu: 500g cá nục cắt khúc, gừng, rượu nấu ăn, muối, tiêu, bột bắp.
Cách làm: Cá sau khi rửa sạch ướp cùng gừng, rượu, muối, tiêu khoảng 15 phút cho thấm. Bắc chảo dầu, đun nóng vừa phải, cho cá vào chiên vàng giòn hai mặt, vớt ra để ráo dầu.
Mẹo nhỏ: Đừng để lửa quá to kẻo cá cháy ngoài nhưng sống trong. Ướp trước sẽ giúp thịt cá đậm đà và thơm hơn.
Thành phẩm: Cá giòn rụm bên ngoài, mềm ngọt bên trong, ăn kèm cơm nóng cực hao cơm.
2. Nhộng rang cay
Nguyên liệu: Nhộng, ớt khô, hạt tiêu Tứ Xuyên, hành – gừng – tỏi, muối, xì dầu.
Cách làm: Nhộng rửa sạch, luộc sơ 5 phút khử mùi, để ráo. Cho vào chảo rang đến khi bề mặt hơi xém. Sau đó phi thơm ớt, tiêu, hành gừng tỏi, trút nhộng vào đảo nhanh, nêm muối và xì dầu cho vừa.
Mẹo nhỏ: Rang kỹ để nhộng khô giòn, thơm hơn, rất hợp để "đưa cơm" hoặc nhâm nhi cùng chút bia.
Thành phẩm: Nhộng vàng nâu, cay tê hấp dẫn, giàu đạm mà ít béo, vừa ngon vừa bổ.
3. Dưa chuột đập tỏi
Nguyên liệu: Dưa chuột, tỏi băm, muối, dầu mè, chút mì chính.
Cách làm: Dưa chuột rửa sạch, đập dập rồi cắt khúc, trộn cùng tỏi, muối, vài giọt dầu mè.
Mẹo nhỏ: Nên trộn xong ăn ngay để giữ độ giòn, thanh mát, giúp chống ngán cực hiệu quả.
Thành phẩm: Món ăn đơn giản nhưng "cứu cánh" cho cả mâm cơm, giòn sần sật, mát lành.
4. Trứng chiên khổ qua
Nguyên liệu: Khổ qua, trứng gà, muối, tiêu.
Cách làm: Khổ qua bỏ ruột, cắt hạt lựu, ướp muối 10 phút rồi vắt khô để giảm đắng. Trộn cùng trứng đánh tan, nêm tiêu và muối. Đổ hỗn hợp vào chảo, chiên vàng đều hai mặt.
Mẹo nhỏ: Muốn trứng mềm, có thể thêm chút nước lọc khi đánh trứng.
Thành phẩm: Miếng trứng vàng ươm, mềm thơm, xen lẫn vị đăng đắng của khổ qua – vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng.
Chỉ với 4 món đơn giản, bạn đã có một mâm cơm đầy đủ hương vị: Cá chiên giòn rụm, nhộng rang cay đậm đà, dưa chuột thanh mát, trứng khổ qua bổ dưỡng. Chi phí chỉ khoảng 150-160 nghìn, lại nhanh gọn, chẳng tốn công sức, quan trọng hơn là đem lại cảm giác ấm áp khi cả nhà cùng ngồi ăn.
Chúc bạn thực hiện thành công!
