Trời lạnh rồi, gia đình tôi mê 3 món hấp này lắm: Ít dầu mỡ, bổ dưỡng, chỉ cần hấp thôi là ấm bụng và ngon lành

Tôi phải nói thật, mỗi khi trời trở lạnh như thế này, các món hấp luôn có chỗ trong bếp nhà tôi. Tại sao ư? Ví dụ như món xào và món chiên. Khi xào, dầu sôi sùng sục trong chảo ở lửa lớn, khiến nhiều chất dinh dưỡng bị mất đi. Chiên ngập dầu còn tệ hơn, thức ăn bị phủ một lớp dầu sau khi chiên, không chỉ ngấy mà còn rất có hại cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều.

Nhưng hấp thì khác! Nó giống như việc chăm sóc đặc biệt cho các nguyên liệu. Bạn cho các nguyên liệu vào nồi và hấp từ từ, các chất dinh dưỡng dường như được bảo toàn một cách kỳ diệu, không bị mất đi. Và các món hấp giữ được hương vị ban đầu, giống hệt như chính các nguyên liệu – vô cùng tươi ngon. Thêm nữa, hấp hầu như không tạo ra khói dầu. Không giống như xào và chiên ngập dầu, khiến bạn cảm thấy như vừa bò ra từ một cái bẫy dầu mỡ, người đầy mùi dầu mỡ khó mà rửa sạch được.

Các món hấp rất phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ. Chúng cũng nhẹ nhàng với cơ thể, tốt cho mọi đối tượng từ già đến trẻ, điều này giúp tôi yên tâm hơn. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 3 món hấp mà gia đình tôi thường xuyên làm, thay đổi món mỗi ngày để có một bữa ăn bổ dưỡng và dễ dàng.

1. Đùi gà hấp cà chua và nấm

Món ăn này thực sự tuyệt vời! Cà chua có vị chua ngọt, mỗi miếng đều mềm, mọng nước, như một quả bom nước nhỏ nổ tung trong miệng bạn. Còn đùi gà được hấp đến khi mềm tan, thịt dễ dàng tách khỏi xương chỉ với một cái cắn nhẹ. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được thịt gà mềm mịn, đậm đà hương vị trong từng miếng.

Nguyên liệu: 1 gói nấm ngọc châm trắng, 1 quả cà chua lớn, 2-3 chiếc đùi gà, 2-3 cây hành lá, 1 nhánh gừng băm nhỏ, nước tương, 1 thìa canh bột bắp.

Cách làm món đùi gà hấp cà chua và nấm

Bước 1: Sơ chế sạch đùi gà sau đó khía vài đường trên bề mặt bằng dao. Điều này sẽ giúp đùi gà ngấm gia vị ướp tốt hơn. Sau khi khía, cho đùi gà vào một tô lớn, thêm hành lá cắt khúc và gừng băm nhỏ, nêm nước tương, bột bắp lên đùi gà, rồi rưới một ít dầu ăn. Trộn đều các gia vị để ướp đùi gà trong 20 phút.

Bước 2: Khía hình chữ thập trên đầu quả cà chua, sau đó chần trong nước sôi khoảng 10 giây. Sau đó vớt ra, lập tức nhúng vào nước lạnh, vỏ sẽ dễ dàng bóc ra. Cắt cà chua đã bóc vỏ thành từng miếng nhỏ, cắt bỏ chân nấm ngọc châm sau đó rửa sạch. Chuẩn bị một chiếc thố lớn. Đầu tiên, cho cà chua đã thái xuống đáy thố, sau đó xếp nấm ngọc châm trắng lên trên. Tiếp theo, xếp đùi gà đã ướp lên trên, đặt bát vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong 30 phút.

2. Trứng hấp thịt băm và đậu phụ

Khi không có cảm giác thèm ăn, nhất định phải thử món trứng hấp với thịt băm và đậu phụ này. Món này rất đơn giản, ai cũng làm được, và hương vị thì thơm ngon đến mức "muốn nuốt cả lưỡi". Bạn sẽ không bao giờ thấy ngán đâu!

Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ non, 150g thịt heo băm, 3 quả trứng gà, 1 thìa cà phê gia vị, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, 1 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê bột ngũ vị hương, dầu mè.

Cách làm món trứng hấp thịt băm và đậu phụ

Bước 1: Đập trứng vào bát và đánh đều bằng đũa. Sau đó, thêm một thìa nhỏ gia vị và tiếp tục khuấy đều. Tiếp theo, thêm một lượng nước bằng với lượng trứng và đánh đều lần nữa.

Bước 2: Cắt đậu phụ thành những miếng nhỏ và đặt ở đáy bát tô/thố hấp. Sau đó đổ hỗn hợp trứng đã chuẩn bị vào. Tốt nhất nên lọc hỗn hợp qua rây để loại bỏ bọt khí nhỏ. Điều này sẽ giúp món trứng hấp mịn và đều hơn. Đậy bát bằng màng bọc thực phẩm và dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ. Đặt bát vào nồi hấp và bật lửa lớn. Khi nước trong nồi hấp sôi và hơi nước bắt đầu bốc lên, bắt đầu tính thời gian, hấp trong 20 phút.

Bước 3: Băm nhỏ gừng và trộn với thịt băm. Cho dầu ăn vào chảo và đun nóng. Cho thịt băm vào và đảo liên tục bằng thìa cho đến khi thịt chuyển màu. Tiếp theo, cho rượu nấu ăn, dầu hào, nước tương, nước tương đen, đường và bột ngũ vị hương theo thứ tự và tiếp tục đảo, để gia vị ngấm đều vào thịt băm. Lưu ý không nên đun cạn hoàn toàn nước sốt, hãy giữ lại phần nước sốt đậm đà, vì nó sẽ rất hữu ích sau này.

Bước 4: Sau 20 phút, mở nồi hấp. Trứng hấp sẽ chuyển sang màu trắng và mềm. Rải đều thịt băm xào lên trên trứng, rưới một thìa dầu mè, đậy nắp nồi và hấp thêm 5 phút nữa. Trong 5 phút này, hương thơm của thịt băm sẽ từ từ ngấm vào trứng, làm cho hương vị của cả hai món ăn thêm hài hòa.

Bước 5: Lấy bát ra khỏi nồi hấp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên – như thêm chút điểm nhấn xanh mướt cho món ăn. Bạn có thể múc một thìa và cảm nhận đậu phụ mềm mại, trứng hấp mịn màng và thịt băm đậm đà hương vị tan chảy trong miệng – hương vị thật tuyệt vời!

3. Cải thảo (bắp cải) hấp thịt viên

Cải thảo và bắp cải là loại rau nổi bật trong mùa đông, kết cấu giòn, mềm, tươi mát - với một chút vị ngọt. Kết hợp để làm món hấp với những viên thịt mềm, mọng nước, tan chảy trong miệng cực đưa vị. Cải bắp và thịt viên kết hợp với nhau đơn giản là một cặp trời sinh, một đôi hoàn hảo!

Nguyên liệu: Thịt nạc vai, lượng cải thảo non (hoặc bắp cải) vừa phải, một chút muối, nước tương, 1.5 thìa canh bột bắp.

Cách làm món cải thảo hấp thịt viên

Bước 1: Chọn thịt lợn có tỷ lệ mỡ/nạc là 2:8. Điều này sẽ giúp thịt viên có vị đậm đà mà không quá ngấy. Băm nhỏ thịt lợn đã chọn, thêm một ít nước tương và bột bắp. Sau đó bắt đầu trộn, phết hỗn hợp cho đến khi quyện dẻo. Điều này sẽ giúp thịt viên chắc và ngon hơn. Chuẩn bị một chiếc bát tô, lót đáy bằng lá cải thảo hoặc bắp cải non, đổ một chút nước sôi vào và thêm chút muối. Muối giúp tạo hương vị cơ bản cho cải thảo.

Bước 2: Sau đó, lần lượt tạo hình thịt viên rồi cho từng viên thịt đã hoàn thành vào bát. Đặt bát đựng thịt viên và cải thảo vào nồi hấp, đun sôi và hấp trong 15 phút. Sau khi hết thời gian, mở nắp và món cải thảo hấp thịt viên nóng hổi đã sẵn sàng! Món ăn sau khi hoàn thành vẫn giữ được màu sắc tươi ngon của cải thảo và ngấm đẫm nước dùng thịt viên khiến nó càng thêm ngọt. Cắn một miếng, bạn sẽ bất ngờ bởi vị ngọt của bắp cải hòa quyện với hương thơm đậm đà của thịt viên trong miệng, hương vị thật tuyệt vời!

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nấu món gì cho gia đình thưởng thức vào các bữa cơm nhà thì hãy nấu ngay một trong các món hấp này. Từ món đùi gà hấp cà chua và nấm; trứng hấp thịt băm và đậu phụ hay cải thảo hấp thịt viên đều rất ngon và các thành viên trong gia đình tôi rất thích.