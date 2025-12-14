Mới nhất
Bất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộng

Chủ nhật, 16:48 14/12/2025 | Ăn
Hà My
Hà My
GĐXH - Với hương vị ngọt ấm đặc trưng, đây là một trong những món ăn được nhiều người ưa chuộng trong những ngày tiết trời se lạnh. Món ăn có chứa gừng này đã lọt top món ăn ngon trên thế giới.

Bánh trôi nước Việt Nam - món ăn vặt từ gừng ngon nhất thế giới ngày lạnh - Ảnh 1.Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.

Bánh trôi nước (chè trôi nước) của Việt Nam đã được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố lọt top 100 món ăn có chứa gừng ngon nhất thế giới, xếp vị trí thứ 23 trong danh sách.

Bánh trôi nước gây ấn tượng với thực khách bởi hương vị ngọt ngào, thơm nồng của phần chè nấu bằng đường thốt nốt và đan xen chút mùi thơm đặc trưng của gừng. Điểm đặc biệt của món ăn này chính là những viên bánh trôi mềm dẻo nhân đậu xanh xay nhuyễn tạo nên hương vị hài hòa, dễ ăn.

Bánh trôi nước Việt Nam - món ăn vặt từ gừng ngon nhất thế giới ngày lạnh - Ảnh 2.

Chè trôi nước là món ăn được ưa chuộng vào ngày lạnh. Ảnh HM

Dù được chế biến từ những nguyên liệu dân dã, giá thành bình dân, bánh trôi nước vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong ẩm thực Việt, nhất là vào những ngày trời lạnh. Không chỉ là món tráng miệng quen thuộc, bánh trôi nước còn gắn liền với ký ức tuổi thơ và nét văn hóa ẩm thực lâu đời của người Việt.

Cách làm bánh trôi nước chuẩn vị, thơm ngon tại nhà

Nguyên liệu làm bánh trôi nước:

+ 200gr đậu xanh

+ 400ml nước cốt dừa

+ 400gr bột nếp

+ 100gr khoai lang hoặc khoai tây

+ 60gr đường trắng

+ 400gr đường thốt nốt

+ Muối, bột năng, mè trắng

+ Gừng

Bánh trôi nước Việt Nam - món ăn vặt từ gừng ngon nhất thế giới ngày lạnh - Ảnh 3.

Các nguyên liệu chuẩn bị làm bánh trôi nước. Ảnh Hoàng Ánh

Cách làm bánh trôi nước:

Bước 1: Đậu xanh ngâm khoảng 2 – 3 tiếng, sau đó đem đậu xanh và khoai hấp chung khoảng 20 phút đến khi chín mềm. Để cho khoai nhanh chín, bạn nên cắt từng khoanh nhỏ. Thêm khoai vào cũng giúp lớp nhân mịn mướt.

Bước 2: Đậu xanh đổ ra chảo, nghiền nhuyễn và cho thêm 100ml nước cốt dừa, 60gr đường, chút muối rồi sên ở lửa nhỏ khoảng 15 – 20 phút.

Bước 3: Viên đậu xanh thành từng viên nhân, mỗi viên khoảng 20g.

Bánh trôi nước Việt Nam - món ăn vặt từ gừng ngon nhất thế giới ngày lạnh - Ảnh 4.

Chuẩn bị bột và nhân đậu xanh

Bước 4: Nghiền nhuyễn khoai, trộn cùng 400gr bột nếp và thêm 360ml nước ấm khoảng 60-70 độ. Sau đó nhồi bột trong khoảng 10-15 phút tới khi tạo thành một khối dẻo mịn. Lấy từng phần vỏ 30gr để bao ngoài phần nhân thành từng viên chè, có thể nặn thêm các viên chè nhỏ không nhân để ăn cùng.

Việc nhồi bột vừa nước sôi vừa nước nguội là bí quyết cho viên trôi nước mềm dẻo mịn màng vô cùng, cho dù viên chè có để lại ngày hôm sau cũng không bị khô, bị cứng. Nếu bạn muốn làm màu cho các viên bánh trôi nước, có thể làm màu từ các loại thực phẩm như từ cà rốt, màu xanh từ lá dứa, màu đỏ từ củ dền…

Bánh trôi nước Việt Nam - món ăn vặt từ gừng ngon nhất thế giới ngày lạnh - Ảnh 5.

Bánh trôi nước có vị ấm của gừng, ăn vào ngày lạnh giúp ấm bụng. Ảnh Hoàng Ánh

Bước 5: Gừng thái lát mỏng hoặc thái sợi tùy ý thích. Cho 400gr đường thốt nốt vào khoảng 1,5l nước đun tới khi đường tan hết thì bỏ gừng vào đun vài phút. Tiếp đó thả viên chè vào đun, tới khi từng viên chè nổi lên thì đun sôi nhẹ thêm khoảng 10 phút nữa là có thể tắt bếp.

Để hấp dẫn hơn, bạn nấu nước cốt dừa ăn kèm bằng cách cho 300ml nước cốt dừa còn lại, 100ml nước lọc, 1 chút muối và thêm 1 thìa bột năng hòa vào nước rồi đổ vào hỗn hỗn hợp, đun tới khi sôi nhẹ thì tắt bếp để nguội.

Bánh trôi nước Việt Nam - món ăn vặt từ gừng ngon nhất thế giới ngày lạnh - Ảnh 6.

Thêm nước cốt dừa vào món bánh trôi nước ăn càng thêm hấp dẫn

Bánh trôi nước Việt Nam - món ăn vặt từ gừng ngon nhất thế giới ngày lạnh - Ảnh 7.Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

GĐXH – Đây là loại rau mọc hoang được coi là “thực phẩm vàng” cho người bị gout, tiểu đường. Cây có thân mọng nước, giòn, lá nhỏ hình tim màu xanh đậm. Nhờ dễ trồng và sinh trưởng nhanh, ngày nay càng được dùng phổ biến hơn trong bữa ăn gia đình.

