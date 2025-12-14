Bất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộng
GĐXH - Với hương vị ngọt ấm đặc trưng, đây là một trong những món ăn được nhiều người ưa chuộng trong những ngày tiết trời se lạnh. Món ăn có chứa gừng này đã lọt top món ăn ngon trên thế giới.
Bánh trôi nước (chè trôi nước) của Việt Nam đã được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố lọt top 100 món ăn có chứa gừng ngon nhất thế giới, xếp vị trí thứ 23 trong danh sách.
Bánh trôi nước gây ấn tượng với thực khách bởi hương vị ngọt ngào, thơm nồng của phần chè nấu bằng đường thốt nốt và đan xen chút mùi thơm đặc trưng của gừng. Điểm đặc biệt của món ăn này chính là những viên bánh trôi mềm dẻo nhân đậu xanh xay nhuyễn tạo nên hương vị hài hòa, dễ ăn.
Dù được chế biến từ những nguyên liệu dân dã, giá thành bình dân, bánh trôi nước vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong ẩm thực Việt, nhất là vào những ngày trời lạnh. Không chỉ là món tráng miệng quen thuộc, bánh trôi nước còn gắn liền với ký ức tuổi thơ và nét văn hóa ẩm thực lâu đời của người Việt.
Cách làm bánh trôi nước chuẩn vị, thơm ngon tại nhà
Nguyên liệu làm bánh trôi nước:
+ 200gr đậu xanh
+ 400ml nước cốt dừa
+ 400gr bột nếp
+ 100gr khoai lang hoặc khoai tây
+ 60gr đường trắng
+ 400gr đường thốt nốt
+ Muối, bột năng, mè trắng
+ Gừng
Cách làm bánh trôi nước:
Bước 1: Đậu xanh ngâm khoảng 2 – 3 tiếng, sau đó đem đậu xanh và khoai hấp chung khoảng 20 phút đến khi chín mềm. Để cho khoai nhanh chín, bạn nên cắt từng khoanh nhỏ. Thêm khoai vào cũng giúp lớp nhân mịn mướt.
Bước 2: Đậu xanh đổ ra chảo, nghiền nhuyễn và cho thêm 100ml nước cốt dừa, 60gr đường, chút muối rồi sên ở lửa nhỏ khoảng 15 – 20 phút.
Bước 3: Viên đậu xanh thành từng viên nhân, mỗi viên khoảng 20g.
Bước 4: Nghiền nhuyễn khoai, trộn cùng 400gr bột nếp và thêm 360ml nước ấm khoảng 60-70 độ. Sau đó nhồi bột trong khoảng 10-15 phút tới khi tạo thành một khối dẻo mịn. Lấy từng phần vỏ 30gr để bao ngoài phần nhân thành từng viên chè, có thể nặn thêm các viên chè nhỏ không nhân để ăn cùng.
Việc nhồi bột vừa nước sôi vừa nước nguội là bí quyết cho viên trôi nước mềm dẻo mịn màng vô cùng, cho dù viên chè có để lại ngày hôm sau cũng không bị khô, bị cứng. Nếu bạn muốn làm màu cho các viên bánh trôi nước, có thể làm màu từ các loại thực phẩm như từ cà rốt, màu xanh từ lá dứa, màu đỏ từ củ dền…
Bước 5: Gừng thái lát mỏng hoặc thái sợi tùy ý thích. Cho 400gr đường thốt nốt vào khoảng 1,5l nước đun tới khi đường tan hết thì bỏ gừng vào đun vài phút. Tiếp đó thả viên chè vào đun, tới khi từng viên chè nổi lên thì đun sôi nhẹ thêm khoảng 10 phút nữa là có thể tắt bếp.
Để hấp dẫn hơn, bạn nấu nước cốt dừa ăn kèm bằng cách cho 300ml nước cốt dừa còn lại, 100ml nước lọc, 1 chút muối và thêm 1 thìa bột năng hòa vào nước rồi đổ vào hỗn hỗn hợp, đun tới khi sôi nhẹ thì tắt bếp để nguội.
'Thuốc bổ tự nhiên' bán nhiều ở chợ Việt, ăn cả vỏ mới tốt, hỗ trợ kiểm soát đường trong máu, chế biến được nhiều món ngonĂn - 3 giờ trước
GĐXH- Khoai tây, loại củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào mà còn chứa đựng một kho tàng các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.
Trời lạnh rồi, gia đình tôi mê 3 món hấp này lắm: Ít dầu mỡ, bổ dưỡng, chỉ cần hấp thôi là ấm bụng và ngon lànhĂn - 3 giờ trước
Chia sẻ với bạn 3 món hấp mà gia đình tôi thường xuyên làm. Đây đều là những món làm nhanh, ngon giúp đổi món mỗi ngày để có một bữa ăn bổ dưỡng và dễ dàng.
5 công thức nấu đồ uống ấm nóng ngon miệng và dễ làm cho bữa sáng lành mạnh phù hợp với mọi lứa tuổiĂn - 10 giờ trước
Đây là công thức làm 5 loại đồ uống tốt cho sức khỏe đã được tối ưu hóa từ sự kết hợp các thành phần đến chi tiết chuẩn bị.
Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡngẨm thực 360 - 21 giờ trước
GĐXH – Đây là loại rau mọc hoang được coi là “thực phẩm vàng” cho người bị gout, tiểu đường. Cây có thân mọng nước, giòn, lá nhỏ hình tim màu xanh đậm. Nhờ dễ trồng và sinh trưởng nhanh, ngày nay càng được dùng phổ biến hơn trong bữa ăn gia đình.
Cách sử dụng bếp nướng điện đúng cách để không bị cháy đảm bảo an toànMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Bếp nướng điện là sản phẩm hiện đại, vô cùng tiện dụng, lại thiết kế nhỏ gọn như là bếp điện từ hay bếp hồng ngoại giúp bạn có thể dễ dàng di chuyển theo những địa điểm mà bạn mong muốn.
Gió mùa về, nhà nào cũng nên có nồi canh này: Vừa là 'thuốc bổ' tăng đề kháng, vừa thơm ngon đến giọt cuối cùngĂn - 1 ngày trước
Trời chuyển lạnh cũng là lúc virus gây bệnh hoành hành. Thay vì đợi ốm mới uống thuốc, các mẹ hãy chủ động bảo vệ gia đình bằng đường ăn uống. Chỉ cần một nồi canh gà hầm nấm hương nóng hổi, ngọt lừ, không chỉ trôi cơm mà còn là tấm khiên vững chắc tăng cường miễn dịch cho cả nhà.
Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối: Bản giao hoà giữa ẩm thực Quảng Đông và văn hóa cà phê ViệtĂn - 1 ngày trước
Ngày 10/12 vừa qua, Dim Tu Tac tiếp tục gây ấn tượng khi ra mắt một sáng tạo hoàn toàn mới: Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối, một sự kết hợp được xem là táo bạo, nhưng lại hòa quyện đầy tinh tế rất đáng mong chờ.
Từng bị coi là 'thảm họa ẩm thực', một món ăn Việt bất ngờ lội ngược dòng lọt top 50 ngon nhất thế giớiĂn - 1 ngày trước
Chỉ trong chưa đầy một năm, món ăn Việt Nam từng bị Taste Atlas xếp vào nhóm tệ nhất bất ngờ xuất hiện trong danh sách ngon nhất thế giới.
Thức uống tốt cho mẹ bầu và em béĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là một số loại nước uống an toàn, tốt cho sức khỏe mà mẹ bầu có thể an tâm tiêu thụ trong thai kỳ.
Mặt vị khách Tây 'biến sắc' khi ăn thử một món Việt, dân mạng lập tức chỉ ra vấn đềĂn - 2 ngày trước
Vốn nổi tiếng "ăn gì cũng được", vị khách Tây này cuối cùng cũng gặp phải một món Việt khiến anh lập tức nhăn mặt, dân mạng nhìn vào liền hiểu ngay lý do vì… anh ăn sai cách.
Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnhĂn
GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.