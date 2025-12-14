Mới nhất
'Thuốc bổ tự nhiên' bán nhiều ở chợ Việt, ăn cả vỏ mới tốt, hỗ trợ kiểm soát đường trong máu, chế biến được nhiều món ngon

Chủ nhật, 13:29 14/12/2025 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH- Khoai tây, loại củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào mà còn chứa đựng một kho tàng các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Khoai tây - Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 1.

Khoai tây, đặc biệt là khi ăn cả vỏ, cung cấp một lượng chất xơ và tinh bột kháng (resistant starch). Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tinh bột kháng hoạt động như một prebiotic, là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện sức khỏe đường ruột.

“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 2.

Khoai tây chứa tinh bột kháng, một loại tinh bột không bị tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Tinh bột kháng được chứng minh là có khả năng giảm kháng insulin, từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Để tăng lượng tinh bột kháng, bạn nên làm nguội khoai tây đã nấu chín (như luộc hoặc hấp) trước khi ăn.

Món ngon với khoai tây

Khoai tây bọc trứng

“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 5.

Thay vì nướng khoai tây với trứng, bạn có thể thay đổi đa dạng hơn sự kết hợp này. Bạn có thể nghiền nhuyễn khoai tây với bột, sau đó bọc trứng cùng với phô mai, thịt nguội, và chiên giòn. Lớp vỏ ngoài giòn rụm, cắn vào bên trong bạn sẽ ngất ngây với trứng chảy trong miệng, còn cả vị béo của phô mai.

Khoai tây chiên phô mai

“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 6.

Phô mai là một món ăn được yêu thích nhất của các bạn nhỏ, đặc biệt là phô mai kéo thành sợi. Phô mai được tạo thành chủ yếu từ chất béo và protein. Do đó, phô mai cung cấp hàm lượng protein cần thiết cho cơ thể, ngoài ra còn có chất béo, carb, canxi, vitamin B12,... Nên nó phù hợp với sự phát triển của trẻ nhỏ, và cả những người có nhu cầu tăng cân.


“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 7.

Bạn có thể kết hợp phô mai với khoai tây bằng nhiều cách, nhưng đơn giản, nhanh chóng nhất thì khoai tây chiên phô mai là một món ăn bạn nên thử ngay đấy. Lớp vỏ bánh giòn rụm, cùng với phô mai chảy bên trong khiến bạn cứ muốn ăn mãi thôi.

Khoai tây xào thập cẩm

“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 8.

Một món xào cho bữa ăn thêm nhiều chất xơ hẳn là việc mà các mẹ sẽ nghĩ ngay đúng không nào? Khoai tây cũng có thể kết hợp với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai lang, ớt chuông,... vừa cho ra một món ăn đẹp mắt và đầy đủ dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình đấy. Bạn có thể rán trứng hoặc xào chung với thịt ba chỉ để món ăn thêm phần hấp dẫn, thơm ngon.

Gà kho khoai tây

“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 10.

Khoai béo bùi, mềm thấm gia vị, thịt gà chín mềm mọng nước, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên, ăn cùng với cơm trắng thật là ngon khó cưỡng. Món này không chỉ ngon mà màu sắc còn đẹp và bắt mắt nữa.

Thịt gà xào khoai tây

“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 11.

Một sự kết hợp hoàn hảo khác giữa thịt gà và khoai tây đó chính là thịt gà xào khoai tây. Món này vừa ngon lại vừa dễ làm đấy. Thịt gà chín mềm vẫn giữ nguyên vị ngọt, cùng với các loại rau củ ăn kèm vừa thơm ngon vừa đầy đủ chất dinh dưỡng, quả là một món ăn thật tuyệt.

Thịt bò xào khoai tây

“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 13.

Món ăn thành phẩm thơm nức mùi khoai tây và thịt bò, một chút cay nhẹ của tiêu, miếng thịt thấm gia vị, khoai bùi tạo nên một cảm giác ngon ngất ngây. Thịt bò xào khoai tây vừa nhất xuống bếp đã thơm ngất ngây, một chén nước chấm, cùng chén cơm trắng là có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Khoai tây cuộn tôm

“Thuốc bổ tự nhiên” có cực nhiều ở chợ Việt, ăn vào bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 15.

Khoai tây cuộn tôm đòi hỏi bạn phải khéo léo một tí thì thành phẩm mới đẹp mắt, các sợi khoai quấn xung quanh con tôm vừa đẹp mà lại vừa ngon. Tôm có vị ngọt tự nhiên nên không cần phải nêm nếm quá nhiều, sợi khoai bọc bên ngoài giòn tan, tôm ngọt và nóng hổi ăn kèm chút rau sống thì còn gì bằng

"Chiến binh" ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon'Chiến binh' ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GDXH - Lycopene trong loại quả này được xem là một "chiến binh" chống lại ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ lycopene cao và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

