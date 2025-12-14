'Thuốc bổ tự nhiên' bán nhiều ở chợ Việt, ăn cả vỏ mới tốt, hỗ trợ kiểm soát đường trong máu, chế biến được nhiều món ngon

Một món xào cho bữa ăn thêm nhiều chất xơ hẳn là việc mà các mẹ sẽ nghĩ ngay đúng không nào? Khoai tây cũng có thể kết hợp với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai lang, ớt chuông,... vừa cho ra một món ăn đẹp mắt và đầy đủ dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình đấy. Bạn có thể rán trứng hoặc xào chung với thịt ba chỉ để món ăn thêm phần hấp dẫn, thơm ngon.