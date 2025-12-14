'Thuốc bổ tự nhiên' bán nhiều ở chợ Việt, ăn cả vỏ mới tốt, hỗ trợ kiểm soát đường trong máu, chế biến được nhiều món ngon
GĐXH- Khoai tây, loại củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào mà còn chứa đựng một kho tàng các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.
Khoai tây - Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu
Món ngon với khoai tây
Khoai tây bọc trứng
Khoai tây chiên phô mai
Khoai tây xào thập cẩm
Gà kho khoai tây
Thịt gà xào khoai tây
Thịt bò xào khoai tây
Khoai tây cuộn tôm
GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.